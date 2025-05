Netzhauttumoren

Ein Melanom der Aderhaut ist ein Krebsgeschwür, das sich aus den pigmentproduzierenden Zellen (Melanozyten) der Aderhaut entwickelt. Ein Melanom der Aderhaut ist die am weitesten verbreitete Krebsart, die sich im Auge entwickelt. Es tritt bei weißen Menschen am häufigsten auf. Es kommt am häufigsten bei Menschen zwischen 55 und 60 Jahren vor.

Symptome eines Aderhautmelanoms Im Frühstadium beeinträchtigt das Aderhautmelanom die Sehfähigkeit nicht. Später kann es verschwommenes Sehen oder eine Ablösung der Netzhaut verursachen, wobei die Symptome etwa Lichtblitze, ein Schleier oder Vorhang vor dem Gesichtsfeld oder eine plötzliche Zunahme oder Veränderung in der Anzahl von Mouches volantes (Glaskörpertrübungen, die durch das Gesichtsfeld der betroffenen Personen schweben) umfassen. Ein Melanom, besonders falls es sich um ein großes handelt, kann sich auf die Augenhöhle oder im Blutstrom (Metastasen) auf andere Körperteile ausbreiten und tödlich sein.

Diagnose eines Aderhautmelanoms Untersuchung des Auges durch den Arzt

Weitere Tests Eine Früherkennung des Aderhautmelanoms ist wichtig, da kleinere Tumoren besser zu heilen sind. Die Diagnose wird mithilfe eines Ophthalmoskops und durch Tests erstellt, die Untersuchungen mit Ultraschall, Fluoreszenzangiografie und serielle Fotografien umfassen können.