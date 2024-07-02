Tumoren der Augenhöhlen

Selten bilden sich in dem Gewebe hinter dem Auge gutartige (benigne) oder bösartige (maligne) Tumoren.

(Siehe auch Einführung in die Erkrankungen der Augenhöhle.)

Tumoren können sich im Gewebe hinter dem Auge bilden oder sich von einer benachbarten Nasennebenhöhle (mit Luft gefüllter Hohlraum hinter der Nase) aus ausbreiten. Bösartige Tumoren können aus anderen Bereichen des Körpers in das Gehirn oder Gewebe hinter dem Auge streuen (Metastasen bilden).

Diese Tumoren können das Auge nach vorne drücken und dazu führen, dass es sich krankhaft vorwölbt (dies wird als Proptosis bezeichnet). Schmerzen, Doppeltsehen, ein schlaffes Augenlid und ein Verlust des Sehvermögens können ebenfalls auftreten.

Eine Computertomografie (CT), Magnetresonanztomografie (MRT) oder beides wird vorgenommen, um eine Bildgebung des Tumors zu erhalten und andere Abnormitäten auszuschließen. Normalerweise wird zur mikroskopischen Untersuchung die Entnahme einer Gewebeprobe (Biopsie) erforderlich, um festzustellen, welche Art von Tumor vorhanden ist, und die Behandlung hängt von den Ergebnissen ab.

Hämangiom im Augenlid Bild © Springer Science+Business Media

Die Behandlung hängt von der Art des Tumors ab. Bei gutartigen Tumoren kann die Behandlung, falls erforderlich, Medikamente, Lasertherapie oder eine operative Entfernung umfassen. Die Behandlung bösartiger Tumoren kann eine operative Entfernung, eine Therapie mit Bestrahlung, Chemotherapie oder eine Kombination davon umfassen.