Einführung in die Erkrankungen der Augenhöhle

VonRichard C. Allen, MD, PhD, University of Texas at Austin Dell Medical School
Überprüft vonSunir J. Garg, MD, FACS, Thomas Jefferson University
Überprüft/überarbeitet Geändert Juli 2024
Die Augenhöhlen (Orbita) sind knöcherne Höhlen um die Augen herum. Zusammen mit den Anhangsorganen schützen sie die Augen (siehe die Abbildungen Blick ins Innere des Auges und Strukturen zum Schutz des Auges). Zu den Erkrankungen, die die Augenhöhlen betreffen, zählen:

Blick ins Innere des Auges

Schilddrüsenerkrankungen können sich ebenfalls auf die Bestandteile der Augenhöhlen auswirken.

Zahlreiche Erkrankungen der Augenhöhlen erfordern die Behandlung durch einen Arzt, der auf Augenkrankheiten spezialisiert ist (Ophthalmologe).

Strukturen zum Schutz des Auges

