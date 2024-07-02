Einführung in die Erkrankungen der Augenhöhle

DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN
Die Augenhöhlen (Orbita) sind knöcherne Höhlen um die Augen herum. Zusammen mit den Anhangsorganen schützen sie die Augen (siehe die Abbildungen Blick ins Innere des Auges und Strukturen zum Schutz des Auges). Zu den Erkrankungen, die die Augenhöhlen betreffen, zählen:
Infektionen (zum Beispiel Orbitalphlegmone bzw. orbitale Zellulitis und präseptale Zellulitis)
Blick ins Innere des Auges
Schilddrüsenerkrankungen können sich ebenfalls auf die Bestandteile der Augenhöhlen auswirken.
Zahlreiche Erkrankungen der Augenhöhlen erfordern die Behandlung durch einen Arzt, der auf Augenkrankheiten spezialisiert ist (Ophthalmologe).
Strukturen zum Schutz des Auges