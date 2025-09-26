ما يحتاج المرضى إلى معرفته عن مرض الانسداد الرئوي المزمن

عندما يتحدث الناس عن مخاطر التدخين، فإن مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) هو أحد الأمراض التي يقصدونها. والحقيقة أن التدخين هو السبب الأول وراء الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

يُعد مرض الانسداد الرئوي المزمن سببًا شائعًا للوفاة، حيث يُسبب حوالي 140,000 حالة وفاة في الولايات المتحدة كل عام. يستغرق الأشخاص المصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن وقتًا أطول لإخراج الهواء بالكامل من رئتيهم، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب تضيق المسالك الهوائية وتلفها. ويؤدي ذلك إلى احتباس الهواء في الرئتين. بمرور الوقت، تؤدي هذه الحالة إلى سعال مزمن، وضيق في التنفس، وقصور في القدرة على ممارسة النشاط البدني، وتزايد خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي.

في حين أن مرض الانسداد الرئوي المزمن هو السبب الرئيسي للوفاة، يمكن للأشخاص اتخاذ خطوات للسيطرة على هذه الحالة. هناك علاجات يمكن أن تحسن نوعية حياة الأشخاص وتساعدهم على العيش لفترة أطول مع مرض الانسداد الرئوي المزمن. في ما يلي 4 أشياء يجب أن يعرفها الأفراد ومقدمو الرعاية عن مرض الانسداد الرئوي المزمن.

1. يشمل مرض الانسداد الرئوي المزمن حالات تنفسية أخرى

مرض الانسداد الرئوي المزمن هو مصطلح شامل يشمل التهاب الشُعب الهوائية الانسدادي المزمن وانتفاخ الرئة.

يُعرف التهاب الشُعب الهوائية المزمن بالسعال الذي ينتج عنه البلغم لمدة لا تقل عن 3 شهور خلال سنتين متتاليتين. عندما يصاحب التهاب الشُعب الهوائية المزمن انسدادًا في تدفق الهواء، فإنه يُعد التهابًا قصبيًا انسداديًا مزمنًا. يُعرَّف الانتفاخ الرئوي بأنه تدمير واسع النطاق وغير قابل للعكس لجدران الحويصلات الهوائية (الخلايا التي تدعم الأكياس الهوائية (الحويصلات) المكوِّنة للرئتين، مما يؤدي إلى تضخّم عدد كبير من هذه الحويصلات الهوائية. غالبًا ما يُجري الأطباء اختبارات وظائف الرئة للمساعدة في تأكيد التشخيص.

يمكن أن يحدث التهاب الشُعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة معًا في نفس الشخص. أهم محدِّد لما يشعر به الشخص ووظائفه هو شدة انسداد تدفق الهواء.

على الرغم من ارتباط مرض الانسداد الرئوي المزمن في كثير من الأحيان بالعوامل البيئية مثل التدخين، إلا أنه يمكن أن يكون وراثيًا أيضًا. في الأشخاص الذين يصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن في سن مبكرة، خاصةً عندما يكون هناك تاريخ عائلي للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، يتم قياس مستوى مضاد التريبسين ألفا-1 في الدم لتحديد ما إذا كان هناك نقص في مضاد التريبسين ألفا-1. إذا كان المستوى منخفضًا، فقد يتم إجراء اختبارات جينية أخرى، في بعض الأحيان باستخدام مسحة الشدق (مسحة الخد) أو مسحة الإصبع (بقعة دم جافة) للتأكد من وجود الاضطراب. يشتبه في هذا الاضطراب الجيني أيضًا عندما يتطور مرض الانسداد الرئوي المزمن لدى الأشخاص الذين لم يدخنوا من قبل.

2. يختلف مرض الانسداد الرئوي المزمن عن الربو

الربو مرض تنفسي شائع جدًا يمكن أن يسبب أعراضًا مشابهة لمرض الانسداد الرئوي المزمن. بالإضافة إلى الإصابة بسعال ينتج عنه البلغم، يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بالربو والتهاب الشُعب الهوائية المزمن من أزيز، وضيق في التنفس، وانسداد جزئي قابل للعكس في تدفق الهواء. قد يصاب بعض الأشخاص أيضًا بمرض الانسداد الرئوي المزمن والربو في نفس الوقت. وهذا ما يُسمى متلازمة تداخل الربو مع مرض الانسداد الرئوي المزمن. يُعالج الأشخاص المصابون بكلا الاضطرابين أساسًا على أنهم يعانون من الربو.

يتمثل أحد الاختلافات الرئيسية بين مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو في أن انسداد تدفق الهواء في الربو قابل للانعكاس تمامًا لدى معظم الأشخاص، إما تلقائيًا أو مع العلاج. على الرغم من أن انسداد تدفق الهواء مع مرض الانسداد الرئوي المزمن بسبب انتفاخ الرئة لا يمكن علاجه عادةً، فإن تشنّج العضلات الملساء في القصبات الهوائية والالتهاب وزيادة الإفرازات كلها عوامل يمكن أن تكون قابلة للعلاج أو التحسن. تتوفر الأدوية المستنشقة في أشكال مختلفة، بما في ذلك أجهزة الاستنشاق ذات الجرعات المقننة المحمولة، وأجهزة استنشاق المسحوق الجاف، والبخاخات، ويمكن أن تساعد في استرخاء العضلات في مجرى الهواء وتخفيف أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن.

يمكن أن يكون لكل من مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو نوبات احتدام، تُعرف أيضًا باسم التفاقمات. يمكن أن تحدث نوبات احتدام الربو بسبب الحساسية، والعدوى، وحتى التمارين الرياضية. من ناحية أخرى، مع مرض الانسداد الرئوي المزمن، عادةً ما تحدث هذه النوبات بسبب عدوى فيروسية أو التعرض لمستويات عالية من تلوث الهواء. تتسم نوبات احتدام مرض الانسداد الرئوي المزمن بتفاقم ضيق التنفس وإفراز كميات مفرطة من البلغم ذي اللون الأصفر أو الأخضر. يجب علاجها في أقرب وقت ممكن.

3. العلاج المبكر قادر على المساعدة

أحد أكبر المفاهيم الخاطئة المرتبطة بمرض الانسداد الرئوي المزمن هو الاعتقاد بأنه لا يمكن فعل أي شيء حياله. والحقيقة هي أن هناك علاجات فعالة يمكن أن تحسن القدرة على ممارسة التمارين، وتقلل الأعراض، وتحسن وظائف الرئة بشكل عام، وتطيل البقاء على قيد الحياة. غالبًا ما يستغرق مرض الانسداد الرئوي المزمن سنوات للتقدم، وكلما كان الأفراد الأوائل قادرين على اتخاذ خطوات استباقية لمعالجته، كان ذلك أفضل.

الحفاظ على نمط حياة صحي بشكل عام خطوة مهمة. ويشمل ذلك الحفاظ على وزن طبيعي للجسم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي. بالإضافة إلى الأدوية مثل الأدوية المستنشقة، يجب أن يحصل جميع الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن على لقاح الإنفلونزا كل عام . كما يساعد لقاح المكورات الرئوية وكذلك التطعيم ضد كوفيد-19 والفيروس المخلوي التنفسي (RSV).

4. لم يفت الأوان بعد للإقلاع عن التدخين

أهم ما يمكن للأفراد فعله لتحسين صحتهم عندما يتعلق الأمر بمرض الانسداد الرئوي المزمن هو الإقلاع عن التدخين. غالبًا ما يقلل الإقلاع عن التدخين عندما يكون انسداد تدفق الهواء خفيفًا أو متوسطًا من السعال، ويقلل من كمية البلغم، ويبطئ من تطور ضيق التنفس. الإقلاع عن التدخين في أي مرحلة من مراحل المرض يحقق بعض الفوائد.

عندما يتعلق الأمر بالإقلاع عن التدخين، فمن الأفضل تجربة عدة استراتيجيات في وقت واحد، بما في ذلك:

الالتزام بتاريخ محدد للإقلاع عن التدخين

استخدام أساليب التعديل السلوكي (جعل السجائر صعبة المنال أو مكافأة النفس على الامتناع عن التدخين لفترات طويلة متزايدة)

جلسات الاستشارة والدعم الجماعي

استبدال النيكوتين (مضغ علكة النيكوتين، أو استخدام لاصقة النيكوتين الجلدية، أو استخدام جهاز استنشاق النيكوتين، أو أقراص استحلاب النيكوتين، أو بخاخ النيكوتين الأنفي).

أدوية مُصمَّمة لخفض الرغبة المُلِحَّة في تدخين التبغ

هناك العديد من الموارد للأفراد المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن للعثور على مجتمع والتعرف على المرض. تقدم مؤسسة COPD Foundation معلومات عن تشخيص مرض الانسداد الرئوي المزمن وعلاجه وأدوات لدعم الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن ومقدمي الرعاية لهم. يربط نادي Better Breathers Club التابع لجمعية الرئة الأمريكية الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة ببرامج التثقيف والدعم وكما يساعدهم على التواصل مع بعضهم البعض.