في أثناء التنفس الطبيعي، ينتقل الهواء عبر الأنف، ثم يتجه نحو الرغامى، ثم إلى مجارٍ هوائية أصغر وأصغر تُسمى القصبات الهوائية.في بعض الحالات، قد تنقبض العضلات الملساء التي تلتف حول القصبات الهوائية وقد تزداد مستويات المخاط.يجعل ذلك التنفس صعبًا.بشكل عام، تُعالج هذه الحالة بأدوية تسمى موسعات القصبات.