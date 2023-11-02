موسِّعات القصبات
في أثناء التنفس الطبيعي، ينتقل الهواء عبر الأنف، ثم يتجه نحو الرغامى، ثم إلى مجارٍ هوائية أصغر وأصغر تُسمى القصبات الهوائية.في بعض الحالات، قد تنقبض العضلات الملساء التي تلتف حول القصبات الهوائية وقد تزداد مستويات المخاط.يجعل ذلك التنفس صعبًا.بشكل عام، تُعالج هذه الحالة بأدوية تسمى موسعات القصبات.
الأنواع الأكثر شيوعًا من موسعات القصبات هي مضادات الكولينيات وناهضات بيتا -2.يجري استنشاق هذه الأدوية، وتنتقل إلى مجرى الهواء، وترتبط بخلايا العضلات الملساء القصبية.يؤدي ذلك إلى استرخاء العضلات وانخفاض مستويات المخاط، ممَّا يُسهل التنفس.