مقاومة خطف الإصبع ومدها باستخدام المعجون
1.يجري فرد المعجون على الطاولة.
2.تُثنى الأصابع وتوضع على المعجون.
3.تفرد الأصابع ويباعد بينها، وتُدفع نحو المعجون.
4.القيام بثلاث مجموعات من هذا التمرين، يُكرر التمرين في كلٍّ منها عشر مرَّات، وذلك لمرَّة واحدة يوميًّا.
5.إرشادات خاصَّة
أ.البدءبالمعجون الأقل مقاومة (يكون أصفر اللون).
ب.كما يمكن القيام بالتمارين الرياضية باستخدام شريط مطاطي حول الأصابع لتأمين المقاومة.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.