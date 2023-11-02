1.يجري فرد المعجون على الطاولة.

2.تُثنى الأصابع وتوضع على المعجون.

3.تفرد الأصابع ويباعد بينها، وتُدفع نحو المعجون.

4.القيام بثلاث مجموعات من هذا التمرين، يُكرر التمرين في كلٍّ منها عشر مرَّات، وذلك لمرَّة واحدة يوميًّا.

5.إرشادات خاصَّة

أ.البدءبالمعجون الأقل مقاومة (يكون أصفر اللون).