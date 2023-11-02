1.وضع الساعد على الطاولة مع رفع راحة اليد على حافة الطاولة.

2.تحريك المعصم نحو الأعلى ومده.

3.ثني المعصم ببطء والعوده به إلى وضعيَّة البداية.

4.القيام بثلاث مجموعات من هذا التمرين، يُكرر التمرين في كلٍّ منها عشر مرَّات، وذلك لمرَّة واحدة يوميًّا.

5.إرشادات خاصَّة

أ.التركيز على طور الخفض (اللامركزي) مع العدِّ حتى الرقم أربعة لثني المعصم إلى الأسفل نحو وضعيَّة البدء، والعد إلى الرقم اثنين لمد المعصم.

ب.البدء بوزن خفيف (على سبيل المثال، علبة حساء جاهز) أو بدون وزن.