1.الاستلقاء على المعدة مع تدلي الذراع من حافة السرير وتوجيه الإبهام بعيدًا عن الجسم.

2.الحفاظ على المرفق مستقيمًا ومد الذراع إلى مستوى الجذع مع دفع عظم الكتف نحو الأسفل والخلف.

3.العودة إلى وضعيَّة البداية.

4.القيام بثلاث مجموعات، يُكرر التمرين في كل مجموعة 10 مرات.