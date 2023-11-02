مد الكتف من وضعية الانبطاح
1.الاستلقاء على المعدة مع تدلي الذراع من حافة السرير وتوجيه الإبهام بعيدًا عن الجسم.
2.الحفاظ على المرفق مستقيمًا ومد الذراع إلى مستوى الجذع مع دفع عظم الكتف نحو الأسفل والخلف.
3.العودة إلى وضعيَّة البداية.
4.القيام بثلاث مجموعات، يُكرر التمرين في كل مجموعة 10 مرات.
5.إضافة وزن خفيف بقدر ما يمكن تحمله.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.