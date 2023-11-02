1.الوقوف مع تثبيت مقدمتي القدمين على طرف درجة مع جعل الكعبين بعيدتين عن حافة الدرجة.الإمساك بشيء ما للحفاظ على التوازن.

2.رفع كُرتي القدمين.

3.التركيز على خفض الكعبين ببطء إلى ما دون ارتفاع الدرجة.

4.العودة إلى وضعية البدء وتكرار التمرين.