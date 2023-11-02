رفع الكعبين
1.الوقوف مع تثبيت مقدمتي القدمين على طرف درجة مع جعل الكعبين بعيدتين عن حافة الدرجة.الإمساك بشيء ما للحفاظ على التوازن.
2.رفع كُرتي القدمين.
3.التركيز على خفض الكعبين ببطء إلى ما دون ارتفاع الدرجة.
4.العودة إلى وضعية البدء وتكرار التمرين.
5.القيام بثلاث مجموعات من هذا التمرين، يُكرر التمرين في كلٍّ منها عشر مرَّات، وذلك لمرَّة واحدة يوميًّا.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.