1.الاستلقاء على المعدة مع تدلي الذراع من حافة الطاولة وتوجيه الإبهام بعيدًا عن الجسم.

2.دفع لوح الكتف باتجاه العمود الفقري ونحو الأسفل.

3.رفع الذراع باتجاه الأعلى حتى مستوى الكتف.

4.خفض الذراع نحو الأرض وتكرار التمرين.

5.القيام بثلاث مجموعات من هذا التمرين، يُكرر التمرين في كلٍّ منها عشر مرَّات، وذلك لمرَّة واحدة يوميًّا.

6.إرشادات خاصة

أ.عدم ترك الكتف يتحرك عند رفع الذراع.