1.البدء من وضعية تكون الذراع فيها إلى جانب الجسم، والحفاظ على استقامة المرفق وتوجيه الإبهام نحو الأعلى.

2.تحريك الذراع إلى الأمام بحوالى 30° درجة.

3.رفع الذراع للأعلى من هذا الوضعية والبقاء ضمن مجال خالٍ من الألم.

4.العودة إلى وضعيَّة البداية.

5.القيام بثلاث مجموعات من هذا التمرين، يُكرر التمرين في كلٍّ منها عشر مرَّات، وذلك لمرَّة واحدة يوميًّا.