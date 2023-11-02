في هذا الفيديو، تبدو بطانة الأمعاء في البداية ناعمة وطبيعية، ولكن يمكن ملاحظة نامية مُنتفخة، متغيرة اللون، وغير طبيعية في وقتٍ لاحق.

وبعد ذلك، يَجرِي إدخال ملقط صغير متصل بسلك معدني من خلال المنظار ويستخدم للإمساك بعينة من النامية واستئصالها من أجل الخزعة.من الطبيعي مشاهدة كمية صغيرة من الدم بعد أخذ الخزعة.