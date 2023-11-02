في أثناء الرؤية الطبيعية، يمر الضوء عبر القرنية، وهي الطبقة الشفافة التي تغطي العين، ثم من خلال الحدقة، التي هي في الحقيقة ثقب في الجزء الملون من العين، أو القزحية.

بعد ذلك يمر الضوء من خلال العدسة حيث تتركز الصورة على الشبكية في مؤخرة العين.بعد ذلك تتحول الصورة إلى إشارات عصبية يَجرِي نقلها إلى الدماغ.يمكن أن للساد العيني أن يتسبب بإعتام أو ضبابية عدسة العين، مما يمنع الضوء من المرور بسهولة إلى الشبكية.

يمكن استعادة الرؤية من خلال إجراء جراحي للعدسة التي تضررت بسبب السادّ.في أثناء هذا الإجراء، يُستخدم مسبار الموجات فوق الصوتية لتليين العدسة الطبيعية، ثم يجري استخراجها بالشفط من العين.بعد ذلك، يَجرِي إدخال عدسة بلاستيكية في المحفظة التي كانت تحتوي على العدسة الطبيعية.