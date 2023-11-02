الربو، أو داء المسالك الهوائيَّة التفاعلي، هو اضطراب مزمن يؤدي إلى ضيق التنفس بسبب التهاب القصبات الهوائية، وهي الممرات الهوائية الرئيسية في الرئتين.يُصيب الربو نسبة تتراوح بين 3-5٪ من البالغين و 7-10٪ من الأطفال.تتسبب نوبات الربو الشديدة في وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص سنويًّا.

تحدث ثلاثة تغيرات في المسالِك التنفسية في الرئتين عند المصابين بالرَّبو: التغيير الأوَّل هو الالتهاب، أو التورُّم، حيث يصبح المجرى الهوائي ملتهبًا وينتج مخاطًا سميكًا.يؤدي الالتهاب بعد ذلك إلى انقباض العضلات حول المَسالِك الهَوائيَّة، ممَّا يُسبب تضيُّقها.يُشار إلى هذا التضيّق أيضًا باسم التشنج القصبي.والتغيُّر الثالث هو زيادة حساسية المَسالِك التنفسية، ممَّا يَتسبَّب في أن يصبح مريض الربو حساساً بشكلٍ مفرطٍ لوبر الحيوانات، وغبار الطلع، والهواء البارد، ودخان التبغ، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.