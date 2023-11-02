الدوران الخارجي للورك من وضعية الاستلقاء الجانبي (تمرين صدفة المحار)
1.الاستلقاء على الجانب المُصاب.
2.الحفاظ على الكتفين والوركين على نفس الخط مع إعادة الكاحلين إلى الخلف قليلاً من الجسم وثني الركبتين بحوالي 90 درجة.
3.الحفاظ على القدمين معًا مع رفع الركبة العلوية نحو السقف.
4.الخفض والتكرار.
5.تكرار التمرين على الجانب غير المصاب.
6.القيام بثلاث مجموعات من هذا التمرين، يُكرر التمرين في كلٍّ منها عشر مرَّات، وذلك لثلاث مرات يوميًّا.
7.إرشادات خاصة
أ.للحصول على مقاومة إضافية، يوضع شريط حول الركبتين، ويبدأ الشخص بأقل مقاومة.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.