1.الاستلقاء على الجانب المُصاب.

2.الحفاظ على الكتفين والوركين على نفس الخط مع إعادة الكاحلين إلى الخلف قليلاً من الجسم وثني الركبتين بحوالي 90 درجة.

3.الحفاظ على القدمين معًا مع رفع الركبة العلوية نحو السقف.

4.الخفض والتكرار.

5.تكرار التمرين على الجانب غير المصاب.

6.القيام بثلاث مجموعات من هذا التمرين، يُكرر التمرين في كلٍّ منها عشر مرَّات، وذلك لثلاث مرات يوميًّا.

7.إرشادات خاصة