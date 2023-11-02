الخطف الأفقي للكتف مع التدوير نحو الخارج من وضعية الانبطاح
1.الاستلقاء على المعدة على السرير مع مد الذراع المتأثر إلى الجانب، بعيدًا عن حافَّة السرير وثني المرفق بزاوية 90° درجة وتوجيه الإبهام نحو الجسم.
2.دفع لوح الكتف باتجاه العمود الفقري ونحو الأسفل.
3.تدوير الساعد نحو الأعلى.
4.العودة إلى وضعية البدء وتكرار التمرين.
5.القيام بثلاث مجموعات من هذا التمرين، يُكرر التمرين في كلٍّ منها عشر مرَّات، وذلك لمرَّة واحدة يوميًّا.
6.إرشادات خاصة
أ.عدم ترك لوح الكتف يتحرك عند رفع الساعد.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.