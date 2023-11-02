1.الاستلقاء على المعدة على السرير مع مد الذراع المتأثر إلى الجانب، بعيدًا عن حافَّة السرير وثني المرفق بزاوية 90° درجة وتوجيه الإبهام نحو الجسم.

2.دفع لوح الكتف باتجاه العمود الفقري ونحو الأسفل.

3.تدوير الساعد نحو الأعلى.

4.العودة إلى وضعية البدء وتكرار التمرين.

5.القيام بثلاث مجموعات من هذا التمرين، يُكرر التمرين في كلٍّ منها عشر مرَّات، وذلك لمرَّة واحدة يوميًّا.

6.إرشادات خاصة