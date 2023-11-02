1.يُربط أحد طرفي الشريط المرن إلى جسم آمن عند مستوى الخصر.

2.توضع لفافة أو منشفة بين المرفق والجسم على الجانب المتأثر.

3.الإمساك بالشريط باليد المتأثرة، مع ثني المرفق بزاوية 90° درجة وتوجيه الإبهام للأعلى.

4.تدوير الذراع نحو الخارج، ثم العودة ببطء لوضعية البدء.

5.القيام بثلاث مجموعات من هذا التمرين، يُكرر التمرين في كلٍّ منها عشر مرَّات، وذلك لمرَّة واحدة يوميًّا.

6.إرشادات خاصة

أ.البدء بالشريط الأقل مقاومة.