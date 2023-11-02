ما الذي يُؤثِّر في الوظيفة الجنسيَّة لدى النساء؟
النوع
العامِل
العَوامِل النفسية
الانتهاك أو الإساءة (العاطفية أو الجسدية أو الجِنسيَّة) خلال مرحلة الطفولة أو المراهقَة
القلق
الاكتئاب
الخَوف من العلاقة الحميمَة
الخَوف من فقدان السيطرة
الخَوف من فقدان الشريك
السقف المرتفع للتوقعات الذاتية
نقص احترام الذات
القلق بشأن عدم القدرة على الحصول على هزة الجِمَاع أو حولَ الأداء الجنسي مع الشريك
القلق من العَواقِب غير المرغوب فيها للجنس (مثل الحمل غير المرغوب فيه أو العدوى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي)
العوامل الظرفيَّة
الصورة الجنسية الذاتية المتدنية، والتي قد تنجم عن صورة جسد سلبية، أو سلس بول، أو مشاكل في الخُصُوبَة، أو الخضوع لعملية جراحية لاستئصال، الثدي، أو الرحم، أو أي جزء آخر من الجسم يرتبط بالجنس.
الخلفيَّة الثقافية التي تقيِّد التعبيرَ أو النشاطَ الجنسي
التشتت أو الشدة العاطفية
مَشاكل العلاقة
الظروف المحيطيَّة التي لا تفضي إلى النشاط الجنسي
العَوامِلُ الفيزيائية أو الجسديَّة
التشوّهات أو الشذوذات في الأعضاء التناسليَّة (مثل العيوب الولادية أو التندّب بعد الجراحة أو المُعالجة الشعاعيَّة)
الرضاعة الطبيعية
التغيُّرات في الجلد حول فتحة منطقة المهبل (مثل الحزاز المتصلب)
تشويه الأعضاء التناسلية
المُتلازمة البولية التناسلية لسن اليأس (تغيُّرات في المهبل والسبيل البولي يمكن أن تحدث في سنّ اليأس، وتشمل ترقُّق أنسجة المهبل والحاجة المُلِحَّة إلى التبوُّل)
حالات العدوى في منطقة الأعضاء التناسليَّة (مثل الهِربس التناسلي) أو العدوى في المهبل
التعب
فرط برولاكتين الدَّم (ارتفاع مستويات البرولاكتين، وهو هرمون تنتجه الغُدَّة النخامية)
تضرر الأعصاب (كما قد يحدث بسبب داء السكري، أو التصلُّب المتعدِّد، أو الاعتلال العصبي المحيطي، أو اضطرابات الحبل الشوكي)
تدلِّي أعضاء الحوض (تدلي أحد أعضاء الحوض مثل المهبل أو الرحم)
إعاقة جسدية
الحالة الصحّية السيِّئة
انقطاع الطمث قبل الأوان (القصور المبيضي)
بعض اضطرابات الدماغ والحبل الشوكي، مثل التصلُّب المتعدِّد
اضطراب تعاطي المواد (الاستمرار في استعمال مادَّة ما على الرغم من وجود مشاكل ناجمة عن هذا الاستعمال).
الاستئصال الجراحي لكلا المبيضين في النساء قبلَ انقطاع الطمث
الأدوية والمواد الأخرى
الكُحول
بعض مضادَّات الاكتئاب، وخاصَّة مثبّطات استرداد السِّيروتونين الانتقائية
مضادَّات الهيستامين
حاصرات بيتا (تُستخدم في علاج ارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات القلب) والأدوية الأخرى المستخدمة في علاج ارتفاع ضغط الدم
ناهضات الهرمون المطلق لمُوجِّهة الغدَّة التناسلية (تُستخدم في علاج العقم)
الأفيونات opioids