بعضُ حالات العدوى بالرِّيكتِسِيَّات والعوامل ذات الصلة
العدوى
الكائن الحيّ المُعْدي
المضيف أو الثوي Host
المناطق التي تحدث فيها العدوى
الوصف
التيفوس
التيفوس الوبائيَّة (التيفوس المنقولة بالقمل)
داء بريل زينسر (نُكس التيفوس الوبائيَّة، وأحيَانًا بعدَ العدوى الأولى بسنوات)
تنتقل الرِّيكِتسِيَّةُ البرُوفاتسيكِيَّة عن طريق القمل، أو بطرُق غير معروفة عندما تكون السناجِب الطائرة هي الحيوانات المضيفة
البشر والسناجِب الطائرة
في جميع أنحاء العالم (غير مألوف في الولايات المتحدة، ولكن في بعض الأحيان يحدث في أشخاص كانوا على اتصال مع السناجب الطائرة)
بعدَ نَحو 7-14 أيام، تدخل البكتيريا الجسم، وتبدأ الأَعرَاضُ فجأة، بالحُمَّى والصداع والتعب الشديد (الإعياء).كما يظهر طفحٌ جلدي في اليوم الرابع إلى السادس.وفي حال بقيت الحالةُ من دون عِلاج، قد تكون العدوى مميتة، وخاصّة في الأشخاص الأكبر عمرًا من 50 سنة.
الرِّيكِتسِيَّة التِّيفِيَّة Rickettsia typhi أو الرِّيكِتسِيَّة الهِرِّيَّة Rickettsia felis تنتقلان عن طريق البراغيث
القطط والقوارض والأوبوسُومات opossums
في كلِّ أنحاء العالم
بعدَ نَحو 8-16 أيام، تدخل البكتيريا الجسم، وتبدأ الأَعرَاضُ، وتكون مماثلة لتلك التي تظهر في التيفوس الوبائيّة، ولكنَّها أقل شدَّة.
التَّيفوسُ الأُكاليَّة
الرِّيكِتسِيَّة التسُّوتسُّوغامُوشِيَّة الشرقيَّة Orientia tsutsugamushi (كانت تُدعى سابقًا الرِّيكِتسِيَّة التسُّوتسُّوغامُوشِيَّة Rickettsia tsutsugamushi)، تنتقل عن طريق يرقات السُّوس (القُذَذ chiggers)
السُّوس (السُّوس هو الناقِل والمضيف على حدٍّ سواء)
منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويحدُّها اليابان وكوريا والصين والهند وشمالي أستراليا
بعدَ نَحو 6-21 يومًا، تدخل البكتيريا الجسم، وتبدأ الأَعرَاضُ فجأة، بحمى وقشعريرة وصداع وتضخم في العُقَد اللِّمفِية.قد تظهر قشرةٌ سوداء في موضع لدغة القُذَذ.ويظهر طفحٌ جلدي في اليوم الخامس إلى الثامن.
الحمّى المبقَّعة
حُمَّى الجِبالِ الصَّخرِيَّةِ المُبَقَّعَة Rocky Mountain spotted fever
الرِّيكِتسِيَّة الرِّيكِتسِيَّة R. rickettsii، تنتقل عن طريق القراد
القَوارِض
نصف الكرة الغربي، بما في ذلك معظمُ الولايات المتحدة (باستثناء ماين وهاواي وألاسكا) وأمريكا الوسطى والجنوبية
بعدَ نَحو 3-12 أيام تدخل البكتيريا في الجسم، وتبدأ الأَعرَاض.
حَمَّى القُرادِ الأَفريقِيّ African tick-bite fever
الرِّيكِتسِيَّة الأَفريقِيّة Rickettsia africae، تنتقل عن طريق القراد
الأبقار
جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى وجزر الهند الغربية
بعدَ نَحو 4-10 أيام، تدخل البكتيريا الجسم، وتبدأ الأَعرَاض.وتظهر قشرة سوداء في موضع لدغة القراد عادة.
حمّى البحر الأبيض المتوسط المبقَّعة (الحُمَّى البُرعُمِيَّة boutonneuse fever)
الرِّيكِتسِيَّةُ الكُونُورِيَّة Rickettsia conorii، تنتقل عن طريق قُراد الكلب
الكلاب
أفريقيا، والهند، وجنوبي أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط حولَ البحر الأبيض المتوسِّط، والبحر الأسود، وبحر قزوين
بعدَ نَحو 5-7 أيام، تدخل البكتيريا الجسم، وتبدأ الأَعرَاض.قد تظهر قشرةٌ سوداء في موضع لدغة القراد.
داءُ الرِّيكِتسِيَّاتِ المَنقولُ بقرَاد شمال آسيا North Asian tick-borne rickettsiosis
الرِّيكِتسِيَّةُ السِّيبيرِيَّة Rickettsia sibirica، تنتقل عن طريق القراد
القَوارِض
أرمينيا، وآسيا الوسطى، وسيبيريا، ومنغوليا، والصين
قد تظهر قشرة سوداء في موضع لدغة القراد.
التَّيفوسُ المَنقُولَةُ بقُرَاد كوينزلاند Queensland tick typhus
الرِّيكِتسِيَّةُ الأُسترالِيَّة Rickettsia australis، تنتقل عن طريق القراد
القَوارِض
أستراليا
قد تظهر قشرة سوداء في موضع لدغة القراد.
داء الرِّيكِتسِيَّات الباركِرِيَّة Rickettsia parkeri rickettsiosis
الرِّيكِتسِيَّة الباركِرِيَّة Rickettsia parkeri، تنتقل عن طريق القراد
القَوارِض
جنوب الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية
بعدَ نَحو 2-10 أيَّام، تدخل البكتيريا الجسم، وتبدأ الأَعرَاض.تظهر قشرةٌ سوداء في موضع لدغة القراد عادة.
الرِّيكِتسِيَّةُ الحَلَمِيَّة Rickettsia akari، تنتقل عن طريق السُّوس
فئران المنازل
لوحظ لأوّل مرَّة في مدينة نيويورك
مناطق أخرى من الولايات المتحدة وروسيا وكوريا وأفريقيا
قد تتشكَّل قرحة مغطَّاة بقشرة سوداء (خُشَارَة eschar) في موقع اللدغة.وهو يتحوَّل إلى قرحة صغيرة تترك ندبة عندما تشفى.وبعدَ نَحو أسبوع، تحدث حُمَّى وصداع وآلام في العضلات وطفح جلدي واسع الانتشار.
حمى قراد ساحل المحيط الهادئ
R. philipii (364D)
قُراد ساحل المحيط الهادئ (ناخس الجلد الغربي)
كاليفورنيا
عادةً ما تظهر قشرة سوداء في موضع لدغة القراد، تليها حمى، وتورم العقد اللمفية، وصداع، وألم عضلي، وإرهاق.يعد الطفح الجلدي أقل شيوعًا بالمقارنة مع أنواع الحمَّى المبقعة الأخرى.
داء الإيرليخِيَّات (Ehrlichiosis) وداء الأنابلازميَّات (anaplasmosis)
داء الإيرليخِيَّات الوَحيديَّة Monocytic ehrlichiosis
الإيرليخِيَّةُ التشَافينيَّة Ehrlichia chaffeensis، تنتقل عن طريق القراد، لاسيَّما قُراد لون ستار (اليَغمُوش الأَمريكِيّ) lone star tick
الغزلان ذات الذيل الأبيض White tail deer والثدييات الأخرى
جنوب شرقي وجنوب وسط الولايات المتَّحدة
بعدَ نحو 12 يومًا من لدغة القراد، تبدأ الأَعرَاضُ عادة.وهي تشتمل على الحُمَّى والقشعريرة وآلام العضلات والضعف والغثيان أو التقيؤ والسُّعال والصداع والشعور العام بالتوعُّك.طفح جلدي قد يظهر على الجذع والذراعين والسّاقين
داء الأنابلازميَّات المحبَّبة Granulocytic anaplasmosis
الأنوبلازميَّة البلعميَّة Anaplasma phagocytophilum، تنتقل عن طريق القراد
الفئران والقوارض الصغيرة الأخرى بشكلٍ رئيسي
في الولايات المتّحدة، في الشمال الشرقي، ووسط المحيط الأطلسي، والغرب الأوسط الأعلى، والساحل الغربي
أوروبا
بعدَ نحو 12 يومًا من لدغة القراد، تبدأ الأَعرَاضُ عادة.وهي تشتمل على الحُمَّى والقشعريرة وآلام العضلات والضعف والغثيان أو التقيّؤ والسُّعال والصداع، والشعور بالتوعُّك.
حمَّى كيُو
حمَّى كيُو Q fever
الكُوكسِيلَّةُ البُورنيتِيَّة Coxiella burnetii، تنتقل عن طريق استنشاق الرذاذ المُعدِي المحمول بالهواء، الذي يحتوي على البكتيريا، أو عن طريق تناول الحليب الطازج الملوَّث
الأغنام والماشية والماعز
في كلِّ أنحاء العالم
بعدَ نَحو 9-28 يومًا، تدخل البكتيريا الجسم، وتبدأ الأَعرَاضُ فجأة.وهي تشتمل على الحُمَّى والصداع الشديد والقشعريرة والضعف الشديد وآلام العضلات ونَقص الشَّهية والتعرُّق والسُّعال غير المنتِج وألم الصدر وضيق التنفُّس (الناجم عن الالتهاب الرئوي)، ولكن لا يحدث طفحٌ جلدي.