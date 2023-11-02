بعض اضطرابات العَوَز المَناعيّ الأولية
جزء الجهاز المناعي المُتأثر
اضطراب
المناعة الخلطية: مشاكل في الخلايا البائية وإنتاجها من الأجسام المضادة
عوز نوع محدد من الأجسام المُضادَّة (عوز غلوبولين مناعي انتقائي)، مثل عوز الغلوبولين المناعي IgE
نقص غاما غلوبولين الدم العابر عند حديثي الولادة Transient hypogammaglobulinemia of infancy
المناعة الخلوية: مشاكل في الخلايا التائية
داء المبيضات المخاطي الجلدي المزمن Chronic mucocutaneous candidiasis
مُتلازمة دي جورج DiGeorge syndrome
المناعة الخلطية والخلوية المشتركة: مشاكل في الخلايا البائية والتائية
رَنَحُ تَوَسُّع الشُّعَيرات Ataxia-telangiectasia
مُتلازمة فرط الغلوبولين المناعي E في الدم Hyperimmunoglobulinemia E syndrome
مُتلازمة فيسكوت ألدريك Wiskott-Aldrich syndrome
البلاعم: مشاكل في النشاطات الحركية أو القاتلة لهذه الخلايا
مُتلازمة تشيدياك هيغاشي Chédiak-Higashi syndrome (حالة نادرة)
الداء الحبيبي المزمن Chronic granulomatous disease
قلة العَدِلات الدورية Cyclic neutropenia
عيوب التصاق الكريات البيض Leukocyte adhesion defects
البروتينات التكميلية: عوز البروتينات التكميلية
عوز مُثبط المكوّن التكميلي 1 (C1) Complement component 1 (C1) inhibitor deficiency (الوذمة الوعائية الوراثية hereditary angioedema)
عوز بعض أو جميع المكونات التكميلية C2، C3، C4، C5، C6، C7، C8، C9