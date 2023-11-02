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بعض اضطرابات العَوَز المَناعيّ الأولية

جزء الجهاز المناعي المُتأثر

اضطراب

المناعة الخلطية: مشاكل في الخلايا البائية وإنتاجها من الأجسام المضادة

عوز مناعي شائع متغير

عوز نوع محدد من الأجسام المُضادَّة (عوز غلوبولين مناعي انتقائي)، مثل عوز الغلوبولين المناعي IgE

نقص غاما غلوبولين الدم العابر عند حديثي الولادة Transient hypogammaglobulinemia of infancy

فقد غاماغلوبولين الدم المرتبط بالصبغي X

المناعة الخلوية: مشاكل في الخلايا التائية

داء المبيضات المخاطي الجلدي المزمن Chronic mucocutaneous candidiasis

مُتلازمة دي جورج DiGeorge syndrome

المتلازمة التكاثرية اللمفية المرتبطة بالصبغي X

المناعة الخلطية والخلوية المشتركة: مشاكل في الخلايا البائية والتائية

رَنَحُ تَوَسُّع الشُّعَيرات Ataxia-telangiectasia

مُتلازمة فرط الغلوبولين المناعي E في الدم Hyperimmunoglobulinemia E syndrome

العوز المناعي المشترك الوخيم

مُتلازمة فيسكوت ألدريك Wiskott-Aldrich syndrome

البلاعم: مشاكل في النشاطات الحركية أو القاتلة لهذه الخلايا

مُتلازمة تشيدياك هيغاشي Chédiak-Higashi syndrome (حالة نادرة)

الداء الحبيبي المزمن Chronic granulomatous disease

قلة العَدِلات الدورية Cyclic neutropenia

عيوب التصاق الكريات البيض Leukocyte adhesion defects

البروتينات التكميلية: عوز البروتينات التكميلية

عوز مُثبط المكوّن التكميلي 1 (C1) Complement component 1 (C1) inhibitor deficiency (الوذمة الوعائية الوراثية hereditary angioedema)

عوز بعض أو جميع المكونات التكميلية C2، C3، C4، C5، C6، C7، C8، C9

في هذه الموضوعات