بعض أسباب وملامح القيء عند الرُّضَّع والأطفال والمراهقين
السَّبب
(ابتداءً من من أكثرها إلى أقلِّها شيوعًا)
السّمات الشائعة*
الاختبارات
عند الرُّضَّع
مع الإسهال (والذي من النَّادر أن يكون مُدمَّى) عادةً
حمَّى في بعض الأحيان
اختلاطٌ حديثٌ مع أشخاصٍ مصابين بالعدوى (كما في مركز الرِّعاية النَّهارية) في بعض الأحيان أو مع الحيوانات في حديقة الحيوانات الأليفة (حيث تُحتَمل الإصابة بعدوى الإِشريكِيَّةُ القولونِيَّة Escherichia [E.] coli) أو مع الزواحف (التي قد تكون مصابةً بعدوى جرثومة السلمونيلا Salmonella) أو تناول حديث لطعام غير مطبوخ وملوَّث أو لماءٍ ملوَّث
فحص الطبيب
في بعض الأحيان فحص، أو استنبات البراز، أو إجراء اختبار PCR على عينة منه
الارتجاع المعدي المريئي Gastroesophageal reflux
الأَعرَاض التي تحدث بعد الرضاعة، بما في ذلك الانزعاج أو البصق أو تقوُّس الظَّهر أو البكاء أو توليفةٌ من هذه الأعراض
يحدث في بعض الأحيان سعالٌ عند الاستلقاء أو زيادةٌ طفيفةٌ في الوزن أو كليهما
فحص الطبيب
يمكن معالجة الحالة أحيانًا من خلال استعمال الأدوية المُثبِّطة لإنتاج الحمض (يكون السَّبب على الأرجح عند تراجع الأعراض هو الارتجاع المِعَدي المَريئي)
تُجرى في بعض الأحيان صورةٍ بالأشعَّة السِّينية للجزء العُلوي من السَّبيل الهضمي بعد تناول الباريوم عن طريق الفم (التَّصوير الشّعاعي الظليل المتتابع للجزء العلوي من السَّبيل الهضمي)، أو تصوير التفريغ المعدي، أو مسبار المعاوقة.
التنظِير في بعض الأحيان
تَضَيُّقُ البَوَّاب pyloric stenosis (تضيُّق أو انسداد ممرُّ الخروج من المعدة)
القيء (القذفي) القوي الذي يحدث مباشرةً وبعد كلِّ رضاعةٍ عند الرُّضَّع الذين تتراوح أعمارهم بين 3- 6 أسابيع
علامات التَّجفاف أو المظهر الهزيل أو كليهما
بدو الرُّضَّع جائعين ويَرضعون بشراهة
أكثر شُيُوعًا بين الذُّكور، ولا سيَّما الذكور المولودون أوَّلًا
تصوير المَعدة بتخطيط الصَّدى
إذا لم يكن التَّصوير بتخطيط الصَّدى متوفِّرًا أو كانت نتيجته غير حاسمة، فيمكن استعمال التَّصوير الشّعاعي الظليل المتتابع للجُّزء العُلوي من السَّبيل الهضمي
العُيوب الخِلقيَّة التي تُسبِّبُ تضيُّق أو انسداد (رَتق) السَّبيل الهضمي
تأخُّر مرور البراز الأوَّل (يُسمَّى العِقي)
البطن المتورِّم
يكون القيء أصفرًا أو أخضرَ فاتحًا ممَّا يُشير إلى وجود صفراء وذلك خلال 24- 48 ساعة التالية للولادة (إذا كان السَّبيل الهضمي مسدودًا) أو في وقتٍ لاحقٍ إلى حدٍّ ما (يكون السَّبيل الهضمي مُتضيِّقًا فقط)
وتكون أكثرَ شُيُوعًا بين الرُّضَّع المُصابين بمُتلازمة داون أو الذين كان لدى أمَّهاتهم الكثير من السائل الأمنيوسي في الرَّحم خلال فترة الحمل
تصوير البطن بالأشعَّة السينيَّة
إجراء التَّصوير الشّعاعي الظليل للجُّزء العُلوي من السَّبيل الهضمي أو التَّصوير بالأشعَّة السِّينية للجزء السفلي من السَّبيل الهضمي بعد إدخال الباريوم في المستقيم (حقنة الباريوم)، وذلك وفقًا للموضع المُشتبه بوجود المُشكلة فيه
الانغلافُ المِعَوي Intussusception (انزلاق جزءٍ من الأمعاء في جزءٍ آخر)
البكاء الذي يحدث على شكل نوباتٍ كلَّ 15- 20 دقيقة عند الأطفال الذين يَسحبون أرجلهم نحو صدورهم
الإحساس لاحقًا بألمٍ في البطن عند جسه ويبدو البراز شبيهًا بهلام الزبيب (لاحتوائه على الدَّم)
عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3- 36 شهرًا عادةً
استعمال التَّصوير بتخطيط الصَّدى لتصوير البطن
في بعض الأحيان إدخال الهواء في المستقيم (حقنة شرجيَّة هوائيَّة)
سوءُ الاستِدارَة malrotation (نموٌّ غير طبيعي للأمعاء، يؤدي إلى توضُّعها بشكل غير طبيعي وزيادة احتمال انفتالها على نفسها)
القيء الأصفر أو الأخضر الفاتح (يُشير إلى الصَّفراء) والبطن المُتورِّم وظهور دمٍ في البراز
عند حديثي الولادة غالبًا
تصوير البطن بالأشعَّة السينيَّة
التَّصوير الشّعاعي الظليل المُتتابع للجُّزء العلوي من السَّبيل الهضمي أو حقنة الباريوم
الحُمَّى والخمول
تعداد الدم الكامل
زرع الدَّم والبول والسَّائِل النُّخاعي
استعمال التصوير بالأشعَّة السِّينية لصدور الأطفال الذين يُعانون من مشاكل في التَّنفُُّّس
الإسهال أو الإمساك
التغذية السيئة
نَقص الوَزن أو ضُعف النُّمو أو كليهما
الدَّم في البراز
الأَعرَاض التي تتراجع عند تغيير الحليب الاصطناعي
احتمال إجراء تنظير داخلي أو تنظير القولون أو كليهما
ضَعف التغذية وعدم النُّمو كما هو متوقع (فشل النُّمو)
الكسل (الخمول)
ملامح أخرى وفقًا لنوعِ الاضطراب، مثل:
فحص جميع حديثي الولادة من خلال استعمال عَيِّنَة صغيرة من الدَّم تمَّ الحصول عليها من خلال وخزِ العَقِب
اختبارات دمويَّة لقياس مستويات الشَّوارد (المعادن الضروريَّة للمحافظة على توازن السَّوائل في الجِّسم) والنَّشادر والغلُوكُوز
اختبارات أخرى تختلف باختلاف السَّبب المُشتبه به
عند الأطفال والمراهقين
مع الإسهال (والذي من النَّادر أن يكون مُدمَّى) عادةً
أحيَانًا الحُمى
اختلاطٌ حديث مع أشخاصٍ مصابين بالعدوى (كما في مركز الرِّعاية النَّهارية أو في المُخيَّم أو في جولة بحريَّة) في بعض الأحيان أو مع الحيوانات في حديقة الحيوانات الأليفة (حيث تُحتَمل الإصابة بعدوى الإِشريكِيَّةُ القولونِيَّة Escherichia [E.] coli) أو مع الزواحف (التي قد تكون مصابةًً بعدوى جرثومة السلمونيلا Salmonella) أو تناول حديث لأغذية غير مطبوخة وملوَّثة أو لماءٍ مُلوَّث
فحص الطبيب
في بعض الأحيان فحص، أو استنبات البراز، أو إجراء اختبار PCR على عينة منه
حُرقَةُ فُؤاد المعدة
ألم في الصَّدر أو في الجزء العُلوي من البطن
الأَعرَاض التي تتفاقم عند الاستلقاء أو بعد تناول الطعام
السُّعال ليلًا في بعض الأحيان
فحص الطبيب
الأَعرَاض التي تخفُّ أو تزول بعد المعالجة بالأدوية المُثبِّطة لإنتاج الحمض
في بعض الأحيان سلسلة الجهاز الهضمي العلوي، أو تصوير التفريغ المعدي، أو مسبار الحموضة، أو مسبار المعاوقة
التنظِير في بعض الأحيان
خَزَلُ المَعِدَة أو تأخُّر إفراغ المعدة (تفريغ المَعدة ببطء)
الشعور بالامتلاء لمجرَّد تناول كميَّات صغيرة
مرض فيروسي حديث في بعض الأحيان
التَّصوير الشّعاعي الظليل المتتابع للجزء العلوي من السَّبيل الهضمي أو صورة بالأشعَّة السِّينية بعد تناول الحليب الاصطناعي أو الطَّعَام عن طريق الفم (مسح لتفريغ المعدة)
القيء الذي يحدث مباشرةً بعد تناول نوع مُعيَّن من الطَّعام
في كثيرٍ من الأحيان يحدث الشَّرى أو تورُّم الشَّفة أو اللسان أو صعوبة في التنفُّس أو أزيز أو ألَم في البَطن أو الإسهال أو توليفة من هذه الأعراض
فحص الطبيب
اختبارات الحساسيَّة أحيانًا
تجنَّب تناول طعام معيَّن لمعرفة ما إذا كانت الأَعرَاض سوف تتوقف
حالال عدوى في أجزاء من الجسم غير السَّبيل الهضمي
الحُمّى
الأَعرَاض التي تشير إلى موضع العدوى غالبًا، مثل الصُّدَاع أو ألم الأذن أو التهاب الحلق أو تورُّم العُقَد اللِّمفِية في الرَّقبة أو الشُّعور بألم في أثناء التَّبوُّل أو في الجانب (الخاصرة) أو سَيلان الأنف
فحص الطبيب
إجراء اختباراتٍ في بعض الأحيان وفقًا للسَّبب المُشتبه به
شعورٌ عامٌّ بالمرض والانِزعَاج في منتصف البطن في البداية، يتلوه شعورٌ بالألم ينتقل إلى الجزء السُّفليِّ الأيمن من البطن
ثمَّ يحدث القيء ونَقص الشَّهية والحُّمَّى
تصوير البطن بتخطيط الصَّدى، أو بالأشعة المقطعية (CT)، أو بالرنين المغناطيسي (MRI)
الضَّغط المُتزايد داخل الجمجمة (ارتفاع الضغط داخل الجمجمة) النَّاجم عن ورمٍ أو إصابة
الاستيقاظ ليلًا بسبب الصُّدَاع أو الاستيقاظ عند الصباح مع شعورٍ بالصُّداع
الصُّدَاع الذي يتفاقمُ بشكلٍ تدريجيٍّ ويصبح أسوأ عند السُّعال أو التَّبرُّز
تحدث في بعض الأحيان تغيُّراتٌ في الرؤية وصعوبةٌ في المشي أو الحديث أو التفكير
تصوير الدِّماغ بالتصوير بالرنين المغناطيسي MRI أو بالتصوير المقطعي المحوسب CT
نوباتٌ مُتكرِّرة من القَيء يفصل بينها فتراتٌ من التَّحسُّن
الصُّدَاع المُرتبط بالقيء غالبًا
تاريخٌ عائليٌّ من الصُّدَاع النصفي في كثير ٍمن الأحيان
فحص الطبيب
اختباراتٌ في بعض الأحيان لاستبعاد الأَسبَاب الأخرى التي تؤدِّي إلى تكرُّر نوبات القيء
تعمُّد تناول القليل من الطعام لإنقاص الوزن أو تناول الكثير من الطعام (الشراهة) يتبعه القيء المُتَعمَّد أو استعمال أدوية مُليِّنة (إفراغ)
تآكل ميناء الأسنان وظهور ندبات على اليدين نتيجة استعمالها في تحريض القيء
تشوُّه صورة الجسم
فحص الطبيب
الحمل
توقُّف الحيض
غَثَيانُ الصَّباح وتطبُّل والشُّعور بالإيلام في الثديين
النَّشاط الجِّنسي (رغم أنَّ الكثير من المراهقين يُنكرونه) مع عدم استعمال وسائل منع الحمل أو استعمالها بشكلٍ غير فعَّال
اختبار الحمل البَولي
ابتلاع السُّموم مثل كميَّات كبيرة من أسيتامينوفين أو الحديد أو الكحول
سمات مختلفة تختلف باختلاف المادَّة
تاريخٌ من استعمال المادَّة في كثيرٍ من الأحيان
اختباراتٌ دمويَّةٌ لقياس مستويات المادَّة
نوباتٍ متناوبة من الغثيان والقيء عند مستعملي القنب بشكل متكرر
فحص الطبيب
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ GI= معدي معوي؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي، PCR= تفاعل البوليميراز المتسلسل.