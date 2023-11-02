بعضُ أسباب وملامح الصُداع
النمط أو السبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية†
الصُّدَاع الأولي (ليس بسبب اضطراب آخر)
الصداع الشديد الواخز الذي:
عدم القدرة على الاستلقاء، والتملمُل (يُعبَّر المريضُ عن ذلك من خلال التجول في المكان)
على الجانب نفسه الذي يحدث فيه الألم: سيلان الأنف والدُمَاع (متلازمة هورنر) وتدلى الجفن، وتورم في المنطقة تحت العين أحيانًا
فحص الطبيب فقط
تصوير الرأس بالرنين المغناطيسي لاستبعاد الاضطرابات الأخرى في بعض الأحيان، خُصوصًا إذا كان الصُّدَاع قد ظهر في الآونة الأخيرة أو إذا تغير نموذج الأعراض
صدَاع متوسط إلى شديد:
وغالبًا ما يكون هناك إحساس بأن نوبة للشقيقة على وشك البدء (تُسمّى بَادِرَة prodrome)، وقد ينطوي هذا على تغيُرات في المزاج وفقدان الشهية والغثيان
يسبقه أحيانًا اضطرابات مؤقتة في الإحساس أو التوازن أو تناسق العضلات أو الكلام أو الرؤية، مثل رؤية الأضواء الوامضة ووجود بقع عمياء (تسمّى هذه الأعراض أَورَة aura)
اختبارات الصُّدَاع العنقودي نفسها
صُداع يتراوح بين الخفيف إلى المتوسط عادةً، حيث:
اختبارات الصُّدَاع العنقودي نفسها
الصُّدَاع الثانوي (بسبب اضطراب آخر)
الدوخة أو فقدان الشهية أو الغثيان أو التقيُّؤ أو التعب أو الضعف أو الهيجان أو صعوبة النوم
في الأشخاص الذين كانوا مؤخرًا في مكان مرتفع (بما في ذلك ركوب الطيارة لمدة 6 ساعات أو أكثر)
فحص الطبيب فقط
جلطات الدَّم في أحد الأوردة الكبيرة التي تُصرِّف الدَّم من الدماغ (خثار الجيب الوريدي الدماغي cerebral venous sinus thrombosis)
صدَاع:
أحيَانًا رؤية مزدوجة أو تغيُّم الرؤية أو غثيان أو طنين في الأُذنين يتزامن مع النبض (الطنين النابض pulsatile tinnitus)
اختلاجات وأعراض مشابهة للسكتة الدماغية أحيَانًا (مثل شلل الذراع أو الساق وفقدان الرؤية)
التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير الوريدي بالرنين المغناطيسي
ورم الدماغ أو الخراج أو كتلة أخرى في الدماغ، مثل الورم الدموي (تراكم الدم)
صداع يتراوح بين الخفيف إلى الشديد:
التصوير بالرنين المغناطيسي MRI، أو التصوير المقطعي المحوسب CT في حال عدم توفر الرنين المغناطيسي أو إذا كان مضاد استطباب
التعرّض لأحادي أكسيد الكربون (خلال فصل الشتاء، قد يتنفس الأشخاص هذا الغاز إذا لم تجرِ تهوية أماكن معدّات التدفئة بشكلٍ كافٍ)
قد لا يُدرك المرضى أنهم تعرضوا إلى أحادي اكسيد الكربون، وذلك لأنَّ هذا الغاز عديم اللون وعديم الرائحة
اختبار الدم
عدوى الأسنان (في الأسنان العليا)
ألم
ألم الأسنان
فحص الأسنان
التهاب الدماغ Encephalitis (عدوى الدماغ)
صُدَاع بِسمات مختلفة
غالبًا ما يترافق مع الحمّى وزيادة النعاس والتخليط الذهني والهياج، والضعف أو الخَرَق
الاختِلاجَات والغيبوبة
التصوير بالرنين المغناطيسي MRI، أو التصوير المقطعي المحوسب CT في حال عدم توفر الرنين المغناطيسي أو إذا كان مضاد استطباب
البَزل القَطنِي أو النخاعي
ألم نابض يُشعَر به على جانب واحد من الرأس في الصدغ
ألم عند تمشيط الشعر أو عندَ المضغ
تضخّم الشرايين في الصدغين أحيانًا (التِهاب الشِّريانِ الصُّدغِيّ) وآلام وأوجاع، خُصوصًا في الكتفينن والفخذين والوركين
احتمال ضعف في الرؤية أو فقدان الرؤية
إرهاق، وحمى، ونَقص في الوَزن أحيَانًا
أكثر شُيُوعًا بين الأشخاص في عمر أكبر من 50 عامًا
اختبار دموي لقياس سُرعَة تَثَفُّل الكُرَيَّات الحُمر (ESR)، ويمكن أن يكشف هذا الاختبار الالتهاب
خزع الشِّريان الصِّدغي
الزَّرَق أو ارتفاع ضغط العين Glaucoma، نوع يسمّى الزَّرَق مغلق الزاوية closed-angle glaucoma، وهو يبدأ فجأة (حادّ)
ألم متوسّط أو شديد يحدث في مقدمة الرأس أو في إحدى العينين أو فوقها
احمرار العينين، وهالات حولَ الأضواء، والغثيان والتقيؤ وفقدان الرؤية
فحص العين في أقرب وقت ممكن
إصابة في الرأس (المُتلازمة التالية للارتجاج postconcussion)
صدَاع يبدأ فورًا أو بعدَ فترة وجيزة من إصابة في الرأس (مع أو من دون فقدان الوعي)
في بعض الأحيان، يكون هناك خللٌ في الذاكرة أو تغيّرات في الشخصية أو في كليهما
في بعض الأحيان فحص الطبيب فقط
التصوير المقطعي المحوسب CT أو التصوير بالرنين المغناطيسي MRI
ارتفاع الضغط داخل القحف مجهول السبب Idiopathic intracranial hypertension (زيادة الضغط داخل الجمجمة من دون وجود دليل على سبب)
صدَاع:
أحيَانًا رؤية مزدوجة أو تغيُّم الرؤية أو غثيان أو طنين في الأُذنين يتزامن مع النبض (الطنين النابض pulsatile tinnitus)
التصوير بالرنين المغناطيسي MRI والتصوير الوريدي بالرنين المغناطيسي، يتبعهما البزل النخاعي
نزف داخل المُخ Intracerebral hemorrhage (النزف داخل الدماغ)
ألم خفيف أو شديد:
ربّما نعاس شديد أو خَرَق أو ضعف أو صعوبة الكلام أو فهم الكلام أو فقدان الرؤية أو فقدان الإحساس أو التخليط الذهني
الاختِلاجَات أو الغيبوبة في حالاتٍ نادرة
التصوير بالرنين المغناطيسي MRI، أو التصوير المقطعي المحوسب CT في حال عدم توفر الرنين المغناطيسي أو إذا كان مضاد استطباب
صداع انخفاض الضغط (الذي يحدث عندَ سحب أو تسرّب السائل الدماغي النخاعي‡)
صدَاع شديد يترافق مع تيبّس الرقبة والغثيان غالبًا
ألم يتفاقم بالجلوس أو الوقوف ويخفّ بالاستلقاء
يحدث بعدَ البزل النخاعي عادة
في بعض الأحيان فحص الطبيب فقط
إذا كان الصُّدَاع يحدُث من تلقاء نفسه (ليس بعد البزل النخاعي)، يُجرى التصوير بالرنين المغناطيسي بعدَ حقن عامل ظليل في الوريد
الصُّداع الناجم عن فرط استخدام الأدوية medication overuse headache
صدَاع مزمن، يوميّ غالبًا يتفاوت في توضُّعه وشدَّته
يشعر الشخص بالألم في الصباح عندَ استيقاظه غالبًا
عندَ الأشخاص الذين يعانون من الشقيقة أو صداع التوتر غالبًا
الإفراط في تناول مسكّنات الألم (مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو المسكّنات الأفيوينة) أو الباربيتورات أو الكافيين، أو في بعض الأحيان التريبتانات أو أدوية أخرى لعلاج الصُّدَاع
فحص الطبيب فقط
صدَاع شديد وثابت
الحُمّى
تيبس العنق الذي يجعل خفضَ الذقن إلى الصدر مؤلمًا وأحيَانًا مستحيلًا
الشعور بالتوعّك أو النعاس أو الغثيان أو التقيؤ
البزل النخاعي (يُسبق بالتصوير المقطعي المحوسب عادةً)
ألَم
سيلان الأنف، مع قيح أو دم أحيَانًا
الشعور بالتوعّك واحتمال السُعال ليلًا، وغالبًا ما تحدُث حمّى
فحص الطبيب فقط
يُستخدم أحيانًا التصوير المقطعي المحوسب للجيوب أو التَنظير الداخِلِيّ للأنف
نزف تحت العنكبوتية Subarachnoid hemorrhage (النزف بين الطبقات الداخلية والوسطى للنسج التي تغطّي الدماغ)
ألم شديد ومستمر
ربّما فقدان قصير للوعي مع بدء الصُّدَاع
ربّما النعاس أو التَّخليط الذهنِي أو صعوبة الانفعال أو الغيبوبة
تيبُّس الرقبة والغثيان والقيء
التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المُحوسب
إذا كانت نتائجُ التصوير بالرنين المغنطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب سلبية، يُجرى البزل النخاعي
الورم الدموي تحت الجافية (جيب من الدَّم بين الطبقات الخارجية والوسطى من النُّسُج التي تغطي الدماغ)
صُدَاع بِسمات مختلفة
ربّما النعاس أو التَّخليط الذهنِي أو النسيان أو الضعف أو الشلل في جانب واحد من الجسم
وهو أكثر شُيُوعًا بين كبار السنَ والأشخاص الذين يعانون من الخرف أو الذين يستعملون مضادَّات التخثُّر§ أو مصابون باضطراب استعمال الكحول
التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المُحوسب
ألم عندَ مضغ الأطعمة الصلبة
ألم في الفك أو حوله أو في العنق أحيَانًا
في بعض الأحيان صوت طقطقة عندَ فتح الفم أو إغلاق الفك، أو صعوبة في فتح الفم بشكل واسع
الفَحص السَّريري، من قبل طبيب الأسنان أحيَانًا
التصوير بالرنين المغنطيسي أو الأشعَّة السِّينية أو التصوير المقطعي المحوسب في حالات نادرة
أَلَمُ العَصَبِ الثَّلاثِيِّ التَّوائِم Trigeminal neuralgia
يشعر المرضى بنوباتٍ قصيرة متكرّرة من ألم واخزٍ مُبرِّح يُشبه البرقَ في الجزء السفلي من الوجه.
فحص الطبيب فقط
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† على الرغم من أن الفحص السريري يُجرى دائمًا، إلا أنه لن يُذكر في هذا العمود إلا إذا كان من الممكن وضع التشخيص عن طريق الفحص السريري بمفرده، دون أي اختبار آخر.
‡ يُساعد السَّائِلُ النخاعي، الذي يتدفق عبر قناة بين طبقات النسج (السحايا) التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي، على حماية الدماغ ودعمه.
§ مضادَّات التخثُّر هي أدوية تمنع الدَّم من التخثُّر أو تبطئ عملية التخثُّر.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي؛ NSAIDs = مُضادات الالتهاب غير الستيرويدية.