بعضُ أسباب وملامح ألم الرقبة
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا ولكن الأقلّ خطورة
الالتواءات والوثي
ألَم
فحص الطبيب
تشنجات العضلات
ألم وتيبُّس مستمر، ممَّا يُسبِّبُ صعوبةً أو ألمًا عند تدوير الرأس إلى أحد الاتجاهين (في كِلا الاتجاهين في بعض الأحيان)
لا توجد أعراضُ خلل وظيفي في الجهاز العصبي (أعراض عصبية)
فحص الطبيب
الفُصال العظمي أو خشونة المفاصل (بدون ضغط على جذر العصب الشوكي)
ألَم
غالبًا عند المصابين بالتهاب في مَفاصِل أصابع اليدين أو الوركين أو الركبتين
فحص الطبيب
إجراء الأشعَّة السِّينية للرقبة في بعض الأحيان
داءُ الفَقَارِ الرَّقَبِيّة (مع انضغاط جذر العصب الشوكي)
ألَم
الشُّعور بضَعف أو باخدرار في الذراعين في بعض الأحيان
تصوير الرقبة بالرنين المغناطيسي
محدودية نطاق حركة الرقبة
في بعض الأحيان أعراض لانضغاط الحبل الشوكي (على سبيل المثال، الخدر أو الوخز في الذراع أو اليد أو الساق أو القدم، الضعف، فقدان التوازن)
فحص الطبيب
تصوير الرقبة بالرنين المغناطيسيّ أحيانًا
تخطيط كهربية العضل ودراسات التوصيل العصبي في بعض الأحيان
القرص المنفتق (مع انضغاط جذر العصب الشوكي عادةً)
كما هي الحال بالنسبة إلى داء الفقار الرقبية، باستثناء ألم الرقبة الذي يمكن أن يكون شديدًا أو أكثرَ شدَّةً من ألم الذراع
تصوير الرقبة بالرنين المغناطيسي
الألم العضلي الليفي fibromyalgia
وجع وتيبُّس في عدد من مناطق الجسم (ليس مقتصرًا على الرقبة)
مناطق مؤلمة تكون ممضَّة عندَ لمسها
قلّة النوم غالبًا
أكثر شيوعًا بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 50 عامًا
فحص الطبيب
الأَسبَاب الأقل شُيُوعًا، ولكن الأشدّ خطورة
تَمزُّق في بطانة أحد شرايين الرقبة
ألم متواصل عادةً في الرأس أو الرقبة أو الوجه
أعراض عصبيَّة عادةً، مثل فقدان التوازن أو الذَّوق والتَّخليط الذهني وضعف الذراع والساق على نفس الجانب من الجسم، وصعوبة البلع أو التحدث أو الرؤية
التصوير بالرنين المغناطيسي الظليل MRA (تصوير بالرنين المغناطيسي مع حقن الصبغة التي تُتيح للأطباء رؤية الشرايين في الرقبة)
تصوير الأوعية الدموية
ألم مستمر ومتفاقم تدريجيًا (حتى خلال الليل)، بغضِّ النظر عن الوضعية أو الحركة
تعرُّق ليلي أو نَقص في الوَزن في بعض الأحيان
التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المُحوسب
الاختزاع في بعض الأحيان
عدوى في العظام أو في الأنسجة المجاورة
ألم مستمرّ ومتفاقم تدريجيًا (حتى خلال الليل)، بغضِّ النظر عن الوضعية أو الحركة
تعرُّق ليلي أو نَقص في الوَزن أحيَانًا
التصوير بالرنين المغناطيسي MRI
زرع عَيِّنَة من الأنسجة المصابة بالعدوى عادةً
الصداع الشديد
ألم في الرقبة يتفاقم عند حني الرأس نحو الأمام، لكن لا يحصل عند تدوير الرأس من جانب إلى آخر
حُمَّى أو خمول أو تخليط ذهنِي عادةً
البزل النخاعي (البزل القطني) وتحليل السَّائِل الشوكي
تعرّق مفاجئ وأحيَانًا متكرر، أو صعوبة التنفُّس أو الشعور بانزعاج في الصدر
عوامل خطر لمرض القلب عادةً
شعور بألم في الصَّدر عادةً أيضًا
تخطيط كَهربيَّة القلب أو اختبارات دمويَّة لقياس المواد التي تسمى واسمات قلبيَّة للتحرِّي عن تضَرُّر القلب، أو اختبارات التَّصوير مثل قَثطَرة القلب أو اختبار الإجهاد
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRA = تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.