بعض أسباب وسمات رائحة الفم الكريهة
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
اضطرابات فموية
البكتيريا على الجزء الخلفي من اللسان
كشطات اللسان ذات الرائحة الكريهة
اللثة والأسنان السليمة
الفحص السريري عند الطبيب أو طبيب الأسنان
اضطرابات النسج حول السنية، مثل التهاب اللثة والتهاب النسج الداعمة
يمكن ملاحظة اللثة والأسنان المتضررة في أثناء الفحص السريري
عند الأشخاص الذين لديهم قصة سابقة من سوء العناية الفموية
الفحص السريري المُجرى من قبل طبيب الأسنان
سرطانات الفم (يَجرِي الكشف عن معظمها في أثناء فَحص الطَّبيب أو طبيب الأسنان قبل فترة طويلة من أن تسبب الروائح الكريهة)
عادة ما يَجرِي الكشف عنها في أثناء الفحص السريري
تكون أكثر شُيُوعًا بين كبار السن، الذين يكون لديهم قصة إدمان سابقة على الكحول و/أو التبغ
خزعة، أو تصوير مقطعي محوسب CT، أو تصوير بالرنين المغناطيسي
اضطرابات خارج الفم (خارج الفم)
جسم غريب في الأنف†
خروج مفرزات قيحية أو مدمّاة من الأنف
يُشاهد في أثناء الفحص السريري
يُصاب به الأطفال عادةً
فحص الطبيب
التصوير الشعاعي في بعض الأحيان
سرطان المجرى الأنفي والحلق †
الشعور بالانزعاج عند البلع
فحص الطبيب
أشكال عدوى رئوية، مثل خراج الرئة، أو توسع القصبات، أو عدوى ناجمة عن استنشاق جسم غريب
السعال المنتج للدَّم أو البلغم
الحمى
الأشعّة السينية للصدر
الزرع المخبري للبلغم
تصوير مقطعي مُحوسَب (CT) أو تنظير القصبات في بعض الأحيان
رائحة الفم الكريهة الوهمية (ذات المنشأ النفسي)
رائحة فم كريهة لا يشعر بها الآخرون
غالبًا ما تظهر عند الأشخاص الذين يميلون إلى تضخيم أحاسيسهم وما يشعرون به
فحص الطبيب
استشارة الطبيب النفسي في بعض الأحيان
عدوى الجيوب الانفية†
خروج مفرزات قيحية من الأنف
ألم في الوجه، أو صداع، أو كلاهما
فحص الطبيب
التَّصوير المقطعي المُحوسَب في بعض الأحيان
لفظ الطعام المهضوم (قلَس) عند الاستلقاء أو الانحناء
مقطع فيديو للجهاز الهضمي العلوي بعد ابتلاع المريض مادة الباريوم الظليلة على الأشعَّة
المواد المبتلَعة أو المستنشقة
المشروبات الكحولية والثوم والبصل والتبغ
بناءً على القصة السريرية للشخص وتاريخه الطبي
يجري تشخيص الحالة بعد أن ينفي الفحص السريري الأَسبَاب المحتملة الأخرى
فحص الطبيب
تجنب المادة المشتبه بها ومراقبة ما إذا كانت الأَعرَاض ستزول أم لا
* تتضمن السمات كلاً من الأَعرَاض ونتائج فحص الطبيب أو طبيب الأسنان.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† غالبًا ما تكون الرائحة أكثر وضوحا في الأنف مما هي عليه الحال في الفم.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.