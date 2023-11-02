* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.

† عادةً ما تُسبب اضطرابات الملتحمة الحكة أو الإحساس بالخدش، والدماع (سيلان الدموع)، واحمرار العين المنتشر، والحساسية للضوء.إلا أنها لا تُسبب عادة الألم أو التغيرات في الرؤية.

‡ عادةً ما تُسبب اضطرابات القرنية الألم (لا سيما عندما تتعرض العينين للضوء)، والدُماع (سيلان الدموع)، وأحيَانًا ضعف الرؤية.