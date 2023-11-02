بعض أسباب وسمات احمرار العين
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية
اضطرابات الملتحمة والتهاب ظاهر الصلبة†
التهاب الملتحمة التحسُّسي أو الموسمي (الملتحمة هي الغشاء الذي يبطن الجفن ويغطي الجزء الأمامي من العين)
يؤثِّر في كلتا العينين
إحساس بالحكة أو خدوش، ودُماع (سيلان دموع)
عند الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو خصائص الحساسية (مثل سيلان الأنف الذي يتكرر خلال مواسم معينة)
في بعض الأحيان عند الأشخاص الذين يستخدمون قطرات العين (وخاصة النيوميسين)
فحص الطبيب
التهاب الملتحمة الكيميائي (المخرش)
إحساس بالحكة أو خدوش، ودُماع (سيلان دموع)
التعرض للمهيّجات المحتملة (مثل الغبار أو الدخان أو الأمونيا أو الكلور)
فحص الطبيب
التهاب ظاهر الصلبة episcleritis (التهاب النسج الواقعة بين الصلبة -بياض العين- والملتحمة)
يؤثر في عين واحدة فقط
بقعة احمرار على بياض العين
تهيج بسيط في العين
فحص الطبيب
التهاب الملتحمة العدوائي (العين الوردية)
إحساس بالحكة أو الخدش، ودُماع (سيلان دموع)، وحساسية للضوء
في بعض الأحيان خروج مفرزات من العين وتورم الجفن
تضخم العقد اللمفية أمام الأذنين أحيَانًا
فحص الطبيب
يؤثر في عين واحدة فقط
بقعة حمراء أو مساحة كبيرة من الاحمرار (تبدو مثل الدَّم أو صلصة الكاتشب)
لا يترافق بدُماع (سيلان الدموع)، أو تهيج، أو حكة، أو تبدل في الرؤية، أو ألم، أو خروج مفرزات من العين
يحدث في بعض الأحيان عند الأشخاص الذين يعانون من إصابة في العين، أو الذين يعطسون بعنف، أو يحاولون الزفير مع إغلاق الفم والأنف، كما قد يحدث مع الضغط في أثناء التبرز أو في أثناء رفع الأوزان الثقيلة (مناورة فالسالفا)
كثيراً ما يحدث عند الأشخاص الذين يستخدمون أَدوِيَة تمنع التخثُّر الدم (مثل الأسبرين أو الوارفارين)
فحص الطبيب
اضطرابات القرنية‡
التهاب القرنية بسبب العدسات اللاصقة (التهاب القرنية - الطبقة الرائقة التي تقع أمام القزحية والحدقة)
ألم واحمرار في العين، دُماع (سيلان دموع)، وحساسية للضوء
عند الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة لفترة طويلة جداً
فحص الطبيب
خدوش القرنية أو وجود أجسام غريبة في العين
أَعرَاض تبدأ بعد إصابة العين، ولكنها قد لا تكون ملحوظة عند الرضع والأطفال الصغار
ألم مترافق مع رفيف الجفنين، والإحساس بوجود جسم غريب في العين
فحص الطبيب
في بعض الأحيان بقعة رمادية على القرنية تتحول لتصبح قرحة مفتوحة ومؤلمة لاحقاً
في بعض الأحيان عند الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة في العين أو الذين ينامون دون إزالة العدسات اللاصقة
فحص الطبيب
زرع مخبري لعَيِّنَة من القرحة، يقوم بأخذها طبيب العيون
التهاب القرنية والملتحمة الوبائي (العين الوردية—التهاب الملتحمة، وهي الغشاء الذي يبطن الجفون ويغطي الجزء الأمامي من العين والقرنية وينجم عن العدوى بالفيروسات الغدانية)
خروج مفرزات رائقة
تورم الجفن، وتضخم العُقَد اللِّمفِية، وتبارز الملتحمة
فقدان مؤقت في الرؤية أحيانًا
فحص الطبيب
التهاب القرنية بالهربس البسيط (عدوى القرنية الناجمة عن فيروس الهربس البسيط)
يؤثر في عين واحدة فقط
الأعراض المبكرة: بثور و/أو قشور على الجفن
الأعراض المتأخرة أو المتكررة: احمرار العين والدُماع، الألم العيني، ضعف الرؤية، والحساسية للضوء
فحص الطبيب
في بعض الأحيان، إجراء اختبارات للتحري عن الفيروس من خلال أخذ كشطات من سطح القرنية أو البثرات حول العين
الهربس النطاقي العيني (القوباء التي تؤثِّر في الوجه والعين، والناجمة عن عدوى الفيروس الحماقي النطاقي varicella-zoster virus)
يؤثر في عين واحدة فقط
الأعراض المبكرة: طفح جلدي مع بثور مملوءة بالسوائل و/أو تقشر على جانب واحد من الوجه، أو حول العين، أو على الجبين، أو على ذروة الأنف، وأحيَانًا الألم
احمرار العين، ودُماع (سيلان الدموع)، وتورم الجفن
الأعراض المتأخرة: احمرار العين، وحساسية للضوء، وألم شديد
فحص الطبيب
في بعض الأحيان، إجراء اختبارات للتحري عن الفيروس من خلال أخذ كشطات من البثرات حول العين
اضطرابات أُخرى
ألم شديد في العين مع احمرار
الصُّدَاع، والغثيان، والتقيؤ، والألم المرافق للتعرض للضوء
اضطرابات في الرؤية مثل رؤية الهالات حول الأضواء و/أو تراجع القدرة على الرؤية
قياس الضغط داخل العين (tonometry) وفحص قنوات التصريف في العين باستخدام عدسة خاصة (تنظير الزاوية العينية gonioscopy)، يقوم به اختصاصي طب العيون
التهاب العنبية الأمامي anterior uveitis(التهاب الحجرة الأمامية من العين التي تقع بين القزحية والقرنية والمملوءة بسائل)
آلام في العين وحساسية للضوء
احمرار العين (وخاصة حول القرنية)
عدم وضوح الرؤية أو فقدانها
في كثير من الأحيان عند الأشخاص الذين يعانون من أحد اضطرابات المناعة الذاتية، أو الذين تعرضوا لإصابة في العين مؤخرًا
فحص الطبيب
التهاب الصلبة (التهاب بياض العين)
الألم، وغالبًا ما يصفه المريض بأنه ثاقب وشديد بما فيه الكفاية لإيقاظه من نوم عميق
حَساسية للضوء
دُماع (سيلان دموع)
بقع حمراء أو بنفسجية على بياض العين
في كثير من الأحيان عند الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مناعية ذاتية
فحص الطبيب
في بعض الأحيان، تصوير الحجاج بالأمواج فوق الصوتية أو التصوير المقطعي المحوسب
في حالات نادرة، الخزعة
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† عادةً ما تُسبب اضطرابات الملتحمة الحكة أو الإحساس بالخدش، والدماع (سيلان الدموع)، واحمرار العين المنتشر، والحساسية للضوء.إلا أنها لا تُسبب عادة الألم أو التغيرات في الرؤية.
‡ عادةً ما تُسبب اضطرابات القرنية الألم (لا سيما عندما تتعرض العينين للضوء)، والدُماع (سيلان الدموع)، وأحيَانًا ضعف الرؤية.