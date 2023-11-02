بعض أسباب وخصائص نقص السمع المفاجئ
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية†
غير معروف
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الصمم في أذن واحدة فقط
لا توجَد أعراضٌ أخرى
التصوير بالرنين المغناطيسي باستخدام عامل التباين (غادولينيوم)
أسباب واضحة
عدوى حادة (مثل التهاب السحايا الجرثومي، ] داء لايم، النكاف، أو الهربس البسيط)
الصمم في إحدى أو كلتا الأذنين
عند الأشخاص الذين يعانون من حالة مرضية حادة وخطيرة
في كثير من الأحيان صداع وتخليط ذهنِي
عندما يترافق مع داء لايم، يعاني المريض من صمم يسبقه طفح جلدي نموذجي وأَعرَاض مشابهة لأعراض الأنفلونزا
عندما يترافق مع النكاف، يعاني المريض من ألم في الخدين مع البلع
اختبارت الدم واختبار بزل القطني spinal tap (إذا لم تُجرَ سابقاً)
صمم في أذن واحدة فقط
في بعض الأحيان خروج مفرزات (دموية، أو مصطبغة بلون الدم، أو رائقة) من الأذن المصابة
التصوير المقطعي المحوسب و/أو التصوير بالرنين المغناطيسي
تغيرات الضغط (كما قد يحدث في أثناء الغوص)
الصمم في إحدى أو كلتا الأذنين
ظهور مفاجئ للأعراض في أثناء القيام بنشاط مُسبب لها(على سبيل المثال، الغوص، الهبوط السريع بالطائرة) أو بعد تعرض الأذن لضربة
قد يترافق أحيانًا بالألم، أو صوت انفجار، أو دوخة، أو رنين في الأذن
قياس طبلة الأذن tympanometry (وضع جهاز في الأذن لقياس قدرة الصوت على العبور ضمن الأذن)
اختبار التوازن مع تخطيط كهربية الرأرأة electronystagmography (اختبار لتسجيل الحركات اللاإرادية للعين الناجمة عن حالة تعرف باسم الرأرأة nystagmus)
التصوير المقطعي المحوسب CT أو التصوير بالرنين المغناطيسي MRI
الأدوية التي يمكن أن تُلحق الضرر بالأذن (العقاقير السامة للأذن)، بما في ذلك
الصمم في كلا الأذنين
في بعض الأحيان دوخة وفقدان التوازن
عند الأشخاص الذين بدؤوا مؤخرًا بتناول أدوية سامة للأذن أو تناولوها مؤخرًا
فحص الطبيب
مستويات الأدوية في الدم في بعض الأحيان
أمراض مستبطنة ‡
الورم الشفاني الدهليزي، وهو ورم في العصب السمعي
الصمم في أذن واحدة فقط
في كثير من الأحيان دوخة أو إحساس كاذب بالدوران أو الحركة (الدوار) وفقدان التوازن
في بعض الأحيان تدلي عضلات الوجه و/أو خدر في الوجه واضطراب حاسة الذوق
التصوير بالرنين المغناطيسي باستخدام عامل التباين (غادولينيوم)
مرض مناعي ذاتي في الأذن الداخلية
نقص السمع في كلتا الأذنين والذي قد يحدث ويذهب وقد يتفاقم مع مرور الوقت
الاختبارات الدموية
اضطرابات الروماتيزم الجهازية وغيرها من اضطرابات المناعة الذاتية، مثل بعض اضطرابات الدم، والاضطرابات التي تسبب التهاب الأوعية الدموية، ومُتلازمة كوغان
الصمم في إحدى أو كلتا الأذنين
آلام مفصلية أو طفح جلدي في بعض الأحيان
الاختبارات الدموية
متلازمة مينيير (بما في ذلك داء مينيير)
الصمم في أذن واحدة فقط لدى معظم الأشخاص المصابين
أحيَانًا الدوخة و/أو الطنين
التصوير بالرنين المغناطيسي باستخدام عامل التباين (غادولينيوم)
الصمم في أذن واحدة فقط
أحيَانًا وهن جسدي أو خدر يظهر ويختفي، ويحدث في أجزاء مختلفة من الجسم
التصوير بالرنين المغناطيسي باستخدام عامل التباين (غادولينيوم)
البزل النخاعي spinal tap في بعض الأحيان
السكتة الدماغية (التي تؤثِّر في المخيخ)
الصمم في أذن واحدة فقط
أحيَانًا صعوبة في التوازن أو تناسق حركات الجسم
التصوير بالرنين المغناطيسي باستخدام عامل التباين (غادولينيوم)
إعادة تنشط داء الزهري عند المصابين بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري
الصمم في إحدى أو كلتا الأذنين
في بعض الأحيان عوامل الخطر للعدوى المنتقلة بالجنس (مثل ممارسة الجنس بدون عزل، تعدد الشركاء الجنسيين)
الاختبارات الدموية
لبزل النخاعي في بعض الأحيان
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.تُعدُّ السمات المذكورة هنا نموذجيَّةً، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.وتتداخل الملامح مع الأَسبَاب.
† على الرغم من أن تخطيط السمع ينبغي أن يُجرى دائمًا من قبل الطبيب، إلا أنه لا يُذكر في هذا العمود إلا إذا كان من الممكن الوصول إلى التشخيص من خلال فحص الطبيب وتخطيط السمع، دون أي اختبارات أخرى إضافية.وبعبارة أخرى، قد لا تستدعي الحالة أية اختبارات إضافية.
‡ نادرًا ما يكون نقص السمع المفاجئ هو العَرَض الأول للاضطراب الذي يتظاهر بأعراض أخرى أيضًا.قد لا تكون الأَعرَاض النموذجية لهذه الاضطرابات موجودة على الإطلاق.قد يتجاهل بعض الأشخاص الأَعرَاض الخفيفة للمرض، في حين يَجرِي اكتشافها من قبل الطبيب من خلال الاستجواب والفحص السريري الدقيق.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.