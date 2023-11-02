† على الرغم من أن تخطيط السمع ينبغي أن يُجرى دائمًا من قبل الطبيب، إلا أنه لا يُذكر في هذا العمود إلا إذا كان من الممكن الوصول إلى التشخيص من خلال فحص الطبيب وتخطيط السمع، دون أي اختبارات أخرى إضافية.وبعبارة أخرى، قد لا تستدعي الحالة أية اختبارات إضافية.