بعض أسباب انخفاض ضغط الدم
الشيء الذي يحدث في الجسم
أمثلة على الأسباب
اعتلال الجهاز العصبي اللاإرادي
انقطاع الجريان الدموي نحو القلب
في أثناء الحمل، ضغط الرحم على الوريد الأجوف السفلي عندما تستلقي المرأة بوضعيات محددة (الوريد الرئيسي الذي يحمل الدم من الساقين)
ارتفاع الضغط البطني في أثناء الشد بهدف التغوط أو التبول أو في أثناء حمل الأشياء الثقيلة
توسع الأوعية الدموية
الكُحول
بعض ردات الفعل التحسسية
بعض مضادات الاكتئاب، مثل أميتريبتيلين amitriptyline
الأدوية الخافضة لضغط الدم الموسعة للأوعية الدموية (مثل حاصرات قناة الكالسيوم، ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وحاصرات مستقبلة الأنجيوتنسين II)
حالات العَدوَى البكتيريَّة، إذا كانت شديدة
التعرض للحرارة
الأذية العصبية (مثل تلك الناجمة عن السكري، أو الداء النشواني amyloidosis، أو أذيات الحبل الشوكي)
النترات
انخفاض حجم الدم
الإسهال
مدرات البول (الأدوية التي تساعد الكلى على التخلص من الماء في الجسم، مثل فوروسيميد وهيدروكلوروثيازيد)
النزف الشديد
التعرق الزائد
التبول المفرط (عرض شائع في السكري غير المعالج أو القصور الكظري)
تثبيط المراكز الدماغية المسؤولة عن السيطرة على ضغط الدم
الكُحول
مضادَّات الاكتئاب (بعضها)
الأدوية الخافضة لضغط الدم، مثل ميثيل دوبا وكلونيدين
الباربيتورات barbiturates
تناقص الناتج القلبي (كمية الدم التي يضخها القلب نحو أنحاء الجسم)
تضرر عضلة القلب أو خلل وظيفتها (مثل ذلك الناجم عن النوبة القلبية أو التهاب عضلة القلب)
الصمة الرئوية pulmonary embolism