بعضُ أسباب الحِكَّة وملامحها
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
أسباب جلديَّة
التهاب الجلد التأتبيّ atopic dermatitis (يُسمَّى الإكزيمة eczema أحيانًا)
جفاف واحمرار، وفي بعض الأحيان سماكة وتقشُّر، في طيَّات المرفقين أو خلف الرُّكبتينِ غالبًا
تاريخ عائليّ عادةً لحالات حساسيَّة أو لطفح جلدي
فحص الطبيب
احمرار، وفي بعض الأحيان فقاعات جلديَّة بشكلٍ وموضع يُوافقان المادَّة التي تُسبِّبُ ردَّة الفعل (كما يحدث على طول خط الشعر عندما تنجم ردَّة الفعل عن استخدام صباغ للشعر أو على المعصم عندما تنجُم عن ارتداء ساعة اليد أو على الجلد المكشوف عندما تنجُم عن اللبلاب السام poison ivy)
فحص الطبيب
تتفاقم حالة جلد الساقين الجاف والحاك والمُتقشِّر عادةً عند التعرض إلى الحرارة الجافة، ويحدُث أو يتفاقم في الشتاء وبعد الاستحمام بماء ساخنٍ أو بعد التعرُّض إلى الماء لفترةٍ طويلةٍ
فحص الطبيب
حالات عدوى الجلد الفطريَّة، مثل السَّعفة، أو حِكَّة اللعب، أو قدم الرياضي
طفح دائري مع حواف مرتفعة ومتقشرة
بالنسبة إلى البالغين، على القدمين أو منطقة الأعضاء التناسلية غالبًا
بالنسبة إلى الأطفال، على فروة الرأس أو الجسم عادةً
فحص القشور الجلدية تحت المجهر أحيَانًا
الشّرى hives أو (urticaria)
تورُّمات حمراء مُتبارزة ذات حواف حادَّة، وتكون بلونٍ شاحبٍ في المركز غالبًا
يزول الشرى في غضون ساعات (أقل من 24 ساعة عادةً)، ولكن تستمر حالات جديدة من الشرى في الظهور لأيَّامٍ أو أشهر في بعض الأحيان
فَحص الطبيب فقط عادةً
ظهور مفاجئ لعُقيدة أو لبضع عقيدات تكون صغيرة وحمراء وبارزة عادةً
فحص الطبيب
عدوى القمل (القُمال pediculosis)
مناطق الخدش والجلد المُتهيِّج، وأحيانًا لدغات صغيرة مثل رأس الدبوس
البيوض (الصئبان)، وأحيَانًا حشرات القمل
غالبًا في فروة الرأس أو الإبطين أو منطقة العانة أو على الخصر أو الرموش
فحص الطبيب
المناطق التي تعرَّض فيها الجلد للتَّخريش بشكلٍ مُتكرِّرٍ وأصبح متثخِّنًا
المناطق حمراء ومتقشِّرة وبارزة وخشنة ومنفصلة عن الجلد المُحيط
فحص الطبيب
بقع حمراء بارزة بقشور فضيَّة اللون
على السطح الخارجي المكشوف للمرفقين أو الركبتين أو على فروة الرأس أو الجذع عادةً
فحص الطبيب
أخاديد، وهي عُقيدات صغيرة حمراء أو داكنة قريبة من خط قصير ورفيع متموِّج ومُتقشِّر قليلًا
تظهر في جلد أغشية الأحياز بين أصابع اليد أو القدم وعلى طول خطِّ الزنَّار (الخصر)، وعلى السطوح الداخلية للمرفقين أو خلف الركبتين أو حول الحلمتين (عند النِّساء)، أو بالقرب من منطقة الأعضاء التناسليَّة (عند الرِّجال)
فحص قشور الجلد أو حُطام الجلد تحت المجهر في بعض الأحيان
أسباب جهازيَّة (الحالات التي تُصيب معظم الجسم، ولا تقتصر على الجلد)
ردَّات الفعل التحسُّسية ذات التأثيرات الجلدية والداخلية
حكة واسعة الانتشار
طفح أحمر بارز غالبًا، وشرى في بعض الأحيان
تجنُّب الأشياء واحدًا بعدَ الآخر لمعرفة السبب
اختبارات الجلد أحيَانًا
السرطان، مثل لِمفومَة هُودجكين Hodgkin lymphoma ولمفومات أخرى مُعيَّنة مثل الفطار الفطراني mycosis fungoides وكُثرة الحُمرة الحقيقية polycythemia vera
تكون الحِكَّة العَرَض الأوَّل للإصابة بالسرطان في بعض الأحيان
يُعاني الشخص المصاب بلِمفومَة هُودجكِين من حرقة مع حكَّة، خُصُوصًا في الساقين
وتظهر عند الشخص المصاب بالفُطار الفطراني بقعٌ جلديَّةٌ مُختلفة بارزة أو مُسطَّحة، أو يحدث احمرارٌ في الجلد
بينما يُعاني المصابون بكُثرة الحُمرة الحقيقية من حكَّة بعد الاستحمام، ولكن من دون طفحٍ جلدي
تعدادالدَّم الكامل
أشعة سينية للصدر
خزعة من العُقَد اللِّمفيَّة للتَّحرِّي عن لِمفومَة هُودجكِين، أو من الجلد للتَّحرِّي عن الفُطار الفطراني، أو من نِقي العَظم للتَّحرِّي عن كثرة الحُمرة الحقيقية
حكة واسعة الانتشار من دون طفح
في بعض الأحيان تتفاقم أثناء غَسل الكُلى
اختبارات الوظيفة الكلوية
التَّبوُّل المُتكرِّر والعطش ونَقص الوَزن
تحدث الحكَّة بعد ظهور الأعراض الأخرى فقط عادةً
تُجرى اختبارات الدَّم والبول لقياس مستوى السكر (الغلُوكُوز) والهيموغلوبين الغليكوزيلاتي glycosylated hemoglobin (الذي يُشيرُ إلى مستوى السكر في الدَّم خلال فترة من الزمن)
العقاقير والأدوية، مثل الأسبرين، والباربيتورات، والكوكايين، والأفيونيات، والبنسلين، وبعض الأدوية المُضادة للفطريات وأدوية المُعالجة الكِيميائيَّة
لا يحدث طفحٌ جلديٌّ في بعض الأحيان
فحص الطبيب
اضطرابات المرارة أو الكبِد
أعراض أخرى لاضطرابات المرارة والكبد، مثل اليرقان والتعب والبراز الدهنيّ وألَم البَطن
تُجرى عادةً اختباراتٌ دمويَّة لقياس إنزيمات الكبد واختبار تخطيط الصدى للبطن
حكة شديدة تحدُث وتزول
أعراض أخرى للتصلُّب المتعدد، مثل الخدر والنخز والضعف وضعف الرؤية والدُّوار والخرَق clumsiness
التصوير بالرَّنين المغناطيسي (MRI) للدِّماغ أو الحبل الشوكيّ أو لكليهما
البزل النخاعي spinal tap في بعض الأحيان
تخطيط كهربية الدماغ electroencephalography أو تخطيط كهربية العضل electromyography في بعض الأحيان
الحمل
حكَّة واسعة الانتشار من دون طفح جلدي عادة، وهي تحدُث أحيانًا في أواخر الحمل (تسمى الرُّكود الصفراوي للحمل cholestasis of pregnancy)
تنجُم في بعض الأحيان عن مشاكل خفيفة في الكبد
تُجرى اختباراتٌ دمويَّة في بعض الأحيان للتَّحرِّي عن وجود اضطراب في الكبد
وقد تمارس العوامل النفسية دورًا أيضًا (حكة ذات منشأ نفسي)
خدوش خطية الشكل على الجلد أو جلبات scabs في مراحل مُختلفة من الشفاء واضطراب نفسيّ (مثل الاكتئاب او القلق)
تُجرى اختباراتٌ لاستبعاد أسبابٍ أخرى لحدوث الحكَّة وفقًا لأعراض الشخص
اضطرابات الغدة الدرقية
بالنسبة إلى فرط نشاط الغدة الدرقية: صعوبة تحمُّل الحرارة والتَّعرُّق ونَقص الوَزن وتبارُز العينين والرعاش والتملمُل restlessness، وأحيانًا تضخُّم الغدة الدرقية (الدُّراق goiter)
بالنسبة إلى قصور الغدة الدرقية: صعوبة تحمُّل البرد وزيادة الوزن وجفاف الجلد والشعر والاكتئاب
الاختبارات الدَّموية لتقييم الوظيفة الدرقية
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.