بعض أسباب التهاب البنكرياس الحاد
الحَصيَات المراريَّة
استعمال الكحول
أدوية، مثل الأدوية المُثبِّطة للإنزيم المحوِّل للأنجيوتنسين، والآزاثيوبرين، والفوروسيميد، و6-ميركابتوبورين، وبنتاميدين، وأدوية السكري، وأدوية السلفا، والفالبروات
استعمال هرمون الإستروجين عند النساء اللواتي لديهنَّ مستويات مرتفعة من الدهون في الدم
المستويات المرتفعة من الكالسيوم في الدَّم (والتي قد تنجُم عن فرط الدُّريقات)
فيروسات مثل النُّكاف، وفيروس كوكساكي B، والتهاب الكبد A، والتهاب الكبد E، والفيروس المُضخِّم للخلايا
ارتفاع مستويات الشحوم الثلاثيَّة في الدَّم (فَرطُ ثُلاثِيِّ غليسيريدِ الدَّم)
أضرار لحقت بالبنكرياس بسبب جراحة أو إجراء يُسمى تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة التنظيري بالطريق الراجع (ERCP)
ضرر في البنكرياس بسبب إصابات كليلة أو مُختَرقة
سرطان البنكرياس، أو انسدادات أخرى في القناة البنكرياسية
التهاب البنكرياس الوراثي، بما فيه نسبة قليلة من أشخاص التلُّيف الكيسي أو لديهم جينات التلُّيف الكيسي
تدخين السجائر
زرع الكُلى
الحمل (نادرًا)
التهاب البنكرياس المداري