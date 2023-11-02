المشاكلُ المُحتملة للتغذية بالأنبوب
المشكلة
الآثار المحتملة
ملاحظات
المُتعلِّقة بالأنبوب
وجود الأنبوب في الأنف أو الفم
الانزعاج
أضرار بالأنف أو بالحلق أو بالمريء
قد يُسبّب الأنبوب، الكبير بشكلٍ خاص، تهيجَ الأنسجة، ممَّا يؤدي إلى الشعور بالألم وحدوث نزفٍ أحيَانًا.يُسحَب الأنبوب في مثل هذه الحالات عادةً، وتستمرّ التغذية باستعمال نوعٍ مختلفٍ من أنابيب التغذية.
يمكن أن يحدثَ انسدادٌ في الجيوب، ممَّا يزيد من احتمال الإصابة بحالات عدوى (التهاب الجيوب).
توضّع غير صحيح للأنبوب المُدخَل عبر الأنف أو الفم
أضرار بالمنطقة المصابة
السعال والتهوُّع
يُدخل الأنبوبُ إلى المسالك الهوائية بدلًا من المريء في حالاتٍ نادرة.ونتيجة لذلك، يمكن للطعام دخول الرئتين.عندما يَجرِي وضع أنبوب في المَسالِك الهَوائيَّة أو التنفُّسية، يشعر الأشخاص الواعون واليقظون بالحاجة إلى السعال والتقيُّؤ.
التوضّع غير الصحيح لأنبوب التغذية الذي جرى إدخاله سابقًا إلى المعدة أو الأمعاء مباشرةً
ينبغي سحب الأنبوب وإعادة إدخاله عندما يتحرَّك من مكانه.إذا جَرَى إدخال الأنبوب مباشرة إلى المعدة أو الأمعاء، فإنَّ إعادة إدخاله تكون أكثر صعوبة، حيث يمكن أن يتوضّع خارج السبيل الهضمي.وبذلك فقد يتَّجه الطعام إلى الحيِّز المحيط بأعضاء البطن (التجويف البطني).ونتيجةً لذلك، فإن الغشاء الذي يُبطِّنُ ذلك الحيِّز قد يصاب بالعدوى - وهي عدوى خطيرة تسمى التهاب الصفاق peritonitis.
انسداد الأنبوب
التغذية غير الكافية Inadequate nutrition
يمكن للمستحضرات السميكة أو الأقراص أن تسدّ الأنبوب.يمكن للأطبّاء في بعض الأحيان حلُّ الانسداد من خلال إضافة بعض الإنزيمات أو المواد المُصمَّمة لتفكيك الأطعمة.
الخروج العارض للأنبوب
التغذية غير الكافية Inadequate nutrition
تخرج الأنابيب عن غير قصدٍ غالبًا.إذا كانت هناك حاجة مستمرة إلى أنبوب التغذية، فيجب استبداله.
المُتعلِّقة بالتركيبة أو المستحضر
عدم تحمُّل التركيبة
الإسهال واضطراب في الجهاز الهضمي والغثيان والقيء
يؤدي استعمالُ هذه التركيبة إلى ظهور أعراض هضمية غير متحمّلة عند نسبةٍ قد تصل إلى 20٪ من الأشخاص الذين يحصلون على تغذيتهم من خلال أنبوب، ويعاني 50٪ منهم من مرضٍ خطير.ومن الشائع ظهورُ هذه الأَعرَاض عند إعطاء التغذية بكمياتٍ كبيرة (تسمّى بلعات) عدة مرات في اليوم، وليس بشكل مستمرّ، وعلى مدد زمنية طويلة.
الإسهال
براز رخو متواتر
تحتوي الكثيرُ من التركيبات المستخدمة في التغذية بالأنبوب على السوربيتول، الذي قد يُسبِّبُ أو يُفاقم الإسهال.عندما يحدث الإسهال، تمرُّ الكثير من المغذِّيات عبر السبيل الهضمي دون أن يجري امتصاصها.
اضطرابات توازن المُغذيات
مستويات غير طبيعية من الكهارل أو الكهارل
مستويات مرتفعة بشكل غير طبيعي من السكّر في الدَّم (فرط سكّر الدم)
الكثير من السوائل في الجسم (فرط التحميل الحجمي)
يقيس الأطباء الوزن بانتظام (للتحقق من كميات الماء الكبيرة) ومستويات الكهارل والسكر والمواد الأخرى في الدم؛ثمّ يقومون بتعديل التركيبة حسب الحاجة.
أخرى
ارتجاع محتويات المعدة إلى المريء (قلس)
مُفرَزات زائدة في الفم والحلق
استنشاق (شفط) التركيبة إلى الرئتين، ممّا يُسبِّب السعال والشَرَق (الغصَّة) ويزيد من خطر العدوى مثل الالتهاب الرئوي
إذا كانت لدى الأشخاص أيٌّ من هذه المشاكل، فإنهم قد يستنشقون التركيبة إلى الرئتين رغم وضع الأنبوب بشكلٍ صحيح ورفع أعلى السرير.