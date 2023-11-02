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الأنواعُ الشائعة لتصوير الأوعيَة

النوع

المنطقة المراد تقييمها

الاستخدامات

تَصويرُ الأَوعِيَة التَّاجيَّة

الأوعيَة الدموية في القلب

في القَثطَرة القلبية، القلب نفسه

لتشخيص دَاء الشِّريَان التاجي وغيره من اضطرابات القلب

لتحديد ما إذا كان توسيعُ الشريان التاجي أو جراحة المَجازة التاجيَّة ممكنًا

لتحديد شدَّة أحد الاضطرابات القلبيَّة

لتحديد سبب ألم الصدر، أو ضيق التنفُّس، أو بعض الأَعرَاض الأخرى

لتوضيح بنية معيَّنة في قلب الشخص قبلَ جراحة استبدال الصمام القلبي

تصوير الأبهر Aortography

الأبهَر

للتحقّق ممَّا يلي:

تصوير الأوعيَة الدماغية Cerebral angiography

الأوعيَة الدموية في الدماغ

للتحقّق ممَّا يلي:

تصوير الأوعية الدموية بالفلوريسئين

الأوعيَة الدموية في العين

لتقييم الأضرار التي لحقت شبكية العين بسبب مرض السكّري (اعتلال الشبكية السكّري) أو الضُّمور البقعي macular degeneration

لتقييم الشبكية قبلَ العلاج بالليزر

تصوير الشرايين المحيطية Peripheral arteriography

شرايين الذراعين والساقين، والجذع، باستثناء الشريان الأورطي وشرايين القلب

للتحقّق ممَّا يلي:

تصوير الأوعيَة الرئوية*

الأوعيَة الدموية في الرئتين

لتشخيص الانصمام الرئوي (انسداد بالجلطات الدموية في الشرايين الرئوية، والتي تتجه من القلب إلى الرئتين)، وتحديد تشوهات الشرايين والأوردة الرئوية

* لقد حلّ تصوير الأوعيَة الرئوية المقطعي المحوسَب إلى حدٍّ كبير محلَّ تصوير الأوعيَة الدموية الرئوية التقليدي، لأنّه أقل بضعًا.

CT = التصوير المقطعي المحوسب.

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