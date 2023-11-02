الأَسبَاب الرئيسيَّة لإصابات الكُلى الحادَّة
السَّبب
المشكلة الأساسية أو الكامنة
عدم كفاية إمدادات الدَّم إلى الكُلى
فقدان الدَّم
فقد كمياتٍ كبيرةٍ من الصوديوم والسوائل
الإصابات الجسديَّة التي تسدُّ الأوعية الدَّمويَّة
ضخُّ القلب غير الكافي (فشل القلب)
الانخفاض الشديد في ضغط الدَّم (صدمة)
فشل الكبد (المُتلازمة الكبديَّة الكُلويَّة)
الأدوية التي تُقلِّل من جريان الدَّم إلى الكُلى
إصابة الكُلى
حدوث ضرر في الكُلى نتيجة طول فترة تراجع إمدادات الدَّم إلى الكُلى
المواد السَّامة (مثل الأدوية وعوامل التباين باليود المُستعملة في اختبارات التَّصوير والسُّموم)
انحلال الرُّبيدات (تأثير سام في الكُلى ناجمٌ عن التَّحلُّل المُفرِط للعضلات)
ردَّات الفعل التَّحسُّسيَّة (مثل الحساسيَّة لبعض المضادَّات الحيويَّة)
الاضطرابات التي تؤثر في وحدات ترشيح (النيفرونات) الكليتين (مثل، التِهابُ كُبَيبَاتِ الكُلَى الحادّ أو التهاب الكلية النُّبيبي الخلالي أو أورام ألحقت الضرر بالكليتين أو إصابة الأوعية الدَّموية كما يحدث عند الإصابة بمُتَلاَزِمَةُ انحِلاَلِ الدَّمِ-اليوريمية أو الذئبة الحمامية المجموعيَّة [الذئبة] أو الدَّاءٌ الصِّمِّيٌّ العَصيدِيٌّ الكُلوِيّ أو مُتَلاَزِمَةُ غود باستشر أو الوُرام الحُبيبي مع التهاب الأوعية أو التهاب الأوعية المجهري)
عدوى خطيرة في كامل الجسم (الإنتان)
عرقلة جريان البول
انسداد المثانة (من خلال تضخُّم البروستات أو تضيُّق الإحليل أو سرطان المثانة)
الورم الضَّاغط على السَّبيل البولي
حُصيَّات في الحالبين أو المثانة
انسداد داخل الكُلى (من خلال بلُّورات أو حُصيَّات مثل الأكسالات أو حمض البول)