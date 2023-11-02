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الأدوية المستعملة في علاج التهاب المَفاصِل الروماتويدي

الأدوية

بعض التأثيرات الجانبية

ملاحظات

مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs

ديكلوفيناك

إيبوبروفين Ibuprofen

نابروكسين Naproxen

غيرها الكثير

اضطراب مَعدي

القرحة والنَّزف المَعدي

ارتفاع ضغط الدَّم

مشاكل الكِلى

احتمال زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغيَّة

احتمال زيادة خطر ظهور كدمات وحدوث نزف

تُعالج مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة بعض الأَعرَاض وتُخفِّضُ شدَّة الالتهاب ولكنَّها لا تمنع الضرر أو لا تُغيِّر مسار المرض.تستخدم حاليًا بشكلٍ أقلّ ممَّا كان الأمر عليه في الماضي.

تُستعمَل هذه الأدوية عبر الفم.تتوفر بعض مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بشكل كريم يمكن تطبيقه بشكل مباشر على الجلد فوق المنطقة المؤلمة.

مثبطات سيكلوأوكسيجيناز 2 (كوكس-2) (كوكسيبسcoxibs) coxibs، مثل سيليكوكسيب celecoxib

مشاكل الكِلى

ارتفاع ضغط الدَّم

تراجع بسيط في خطر حدوث قرحة ونزف مَعِدي مقارنةً بمضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى

احتمال زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغيَّة

الأدوية المضادة للروماتيزم المُعدِّلة لسير المرض Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs

هيدروكسي كلوروكين

التهاب جلدي خفيف عادةً (طفح جلدي) وتغير لون الجلد

وجع أو ضَعف عضلي

اعتلال عضلة القلب في حالات نادرة

مشاكل عينيَّة

تستطيع جميع الأدوية المُضادَّة للروماتيزم المُعدِّلة لسير المرض إبطاء تقدُّم الضرر في المَفصِل، بالإضافة إلى تخفيف الألم والتَّورُّم تدريجيًّا.

تكون فعاليَّة لفلونوميد Leflunomide مماثلة تقريبًا لفعاليَّة ميثوتريكسات.

تُستعمَل هذه الأدوية عن طريق الفم.

قد يُستَعمَل ميثوتريكسات عن طريق الفم أو الحقن تحت الجلد.

لفلونوميد

الطفح الجلدي

مرض الكبد

تضرُّر الأعصاب (الاعتلال العصبي)

الإسهال

تساقط الشعر

العيوب الخِلقيَّة

ميثوتريكسات Methotrexate

مرض الكبد

التهاب الرئة

الغثيان

قِلَّة العَدِلات*

قرحات الفم

انخفاض أعداد الحيوانات المنوية والخصوبة عند الرجال

تساقط الشعر

عيوب ولادية وازدياد خطر الإسقاط

سلفاسالازين

مشاكل في المعدة

قلَة العَدِلات * (فقط عندما يبدأ العلاج عادةً)

انحلِال خَلايا الدَّم الحمراء (انحلال الدَّم)

مشاكل الكبد

الطفح الجلدي

الستيرويداتُ القشريَّة

بريدنيزون Prednisone

بريدنيزولون Prednisolone

عدد من الآثار الجانبية في الجسم مع الاستعمال طويل الأمد:

يمكن أن يُقلِّل البريدنيزون والبريدنيزولون شدَّة الالتهاب بسرعة.

قد لا تكون مفيدة على المدى الطويل بسبب التأثيرات الجانبية.

تُستَعملُ هذه الأدوية عن طريق الفم عادةً ولكن يمكن حقنها في العضل أو في الوريد.

أسيتات ميثيل بريدنيزولون

تحدث عدوى في مواضع الحقن أو داخل المفصل في حالات نادرة

حدوث ضَعفٍ في الأنسجة عند تعرُّضها لحقنٍ مُتكرِّرٍ لمدَّةٍ طويلة

في حالات نادرة، حدوث نزفٍ في المَفصِل بعد الحقن، وخصوصًا عند الأشخاص الذين يستعملون مضادَّات التخثُّر (مُميِّعات الدَّم)

ويجري استعمال هذه الأدوية بالحقن داخل المفصل.

أسيتونيد تريامسينولون

هيكساسيتونيد تريامسينولون

العَوامِل الحيويَّة

أداليموماب

سيرتوليزوماب بيغول Certolizumab pegol

إيتانيرسيبت

غوليموماب

إينفليإكسيمب

المخاطر المُحتملة لاعادة تنشيط العدوى (وخصوصًا داء السُّل وحالات العدوى الفطرية)

سرطانات الجلد باستثناء الورم الميلانيني

إعادة تنشيط التهاب الكبد بي

الذئبة الحماميَّة الجهازية في بعض الأحيان

الاضطرابات العصبية المُزيلة للمَيالين demyelinating neurologic disorders (مثل مُتلازمة غيلان باريه Guillain-Barré syndrome أو التصلُّب المتعدد multiple sclerosis)

تصنف هذه الأدوية كمُثبِّطات عامل نخر الورم (TNF)

يكون تأثير استعمال هذه الأدوية عند معظم الأشخاص كبيرًا وسريعًا.

يمكنها إبطاء تضرُّر المَفاصِل.

يُستَعملُ أداليموماب Adalimumab وسيرتوليزوماب بيغول وإيتانرسيبت etanercept وغوليموماب golimumab عن طريق الحقن تحت الجلد.

يُستَعمل إنفليكسيماب من خلال تسريبه وريديًّا بسلسلةٍ من الجرعات.

أباتاسيبت

مشاكل الرئة

ازدياد قابليَّة الإصابة بالعدوى

الصداع

عدوى الجزء العلوي من الجهاز التنفُُّّسي

التهاب الحلق

الغثيان

أباتاسيبت هو مُعدِّل انتقائي مساهم في تحفيز الخلايا التائية T.

يمكن حقن الهيبارين في الوريد أو تحت الجلد.

أناكينرا

ألم واحمرار وحكة في موضع الحقن

زيادة خطر العدوى

قِلَّة العَدِلات*

أناكينرا Anakinra هو حاصر مستقبلة الإنترلوكين-1.

تكون فعاليَّة أناكينرا على الأرجح أقلّ من فعالية أداليموماب وإيتانرسيبت وإنفليكسيماب.

ويُعطى بالحقن تحت الجلد subcutaneously.

ريتوكسيماب

عند استعمال الدواء:

  • حِكَّة في موضع الحقن

  • الطفح الجلدي

  • ألم الظهر

  • ارتفاع أو انخفاض ضغط الدَّم

  • الحُمّى

بعد استعمال الدواء:

  • زيادة طفيفة في خطر الإصابة بحالات عدوى مُعيَّنة، وربَّما بالسرطان

  • قِلَّة العَدِلات*

  • إعادة تنشيط التهاب الكبد بي

ريتوكسيماب هو أحد الأجسام المُضادَّة الحالّة للخلايا الموجهة لـ CD20 ويقلل من عدد الخلايا اللمفاوية البائية.

يُوصى باستعمال ريتوكسيماب عند فشل مثبِّطات عامل نخر الورم وميثوتريكسات؛

حيث يُستَعملُ وريديًّا

ساريلوماب

قلّة العدلات* (عدد قليل جدًا من كريات الدَّم البيض التي تكافح العدوى)

تثبيط إنتاج الصفيحات الدموية في نقيِّ العظام، مع زيادة قابليَّة حدوث نزف في بعض الأحيان

زيادة إنزيمات الكبد

ساريلوماب هو حاصر مستقبلة الإنترلوكين-6 (IL-6).

ويُعطى ساريلوماب عن طريق الحقن تحت الجلد.

توسيليزوماب Tocilizumab

يمكن أن تكون العدوى خطيرة (مثل السِّل) أو تؤدي إلى الإنتان

قِلَّة العَدِلات*

قد يؤدي تثبيط إنتاج الصُّفيحات الدَّمويَّة في نِقي العِظام إلى زيادة قابليَّة حدوث نزفٍ في بعض الأحيان

تأق

زيادة إنزيمات الكبد

انثقاب الأمعاء في حالاتٍ نادرة

توسيليزوماب ههو حاصر مستقبلة الإنترلوكين-6 (IL-6).

يُستَعمل توسيليزوماب عندَ فشل الأدوية الأخرى.

يمكن حقن الهيبارين في الوريد أو تحت الجلد.

مثبطات يانوس كيناز (JAK)

توفاسيتينيب

خطر العدوى، لاسيَّما إعادة تنشيط جدري الماء (الحُماق) والهربس النطاقي

سرطان جلدي غير ميلانيني

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدَّم (فَرط كوليستيرولِ الدَّم)

الحوادث القلبية الوعائية الكبرى (مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية)

سرطان الرئة

يستعمل توفاسيتينيب عند نقص فعاليَّة ميثوتريكسات.

يُستعمَل عبر الفم

باريسيتينيب Baricitinib

خطر العدوى، لاسيَّما إعادة تنشيط جدري الماء (الحُماق) والهربس النطاقي

سرطان جلدي غير ميلانيني

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدَّم (فَرط كوليستيرولِ الدَّم)

خُثارُ الوريد العميق

الحوادث القلبية الوعائية الكبرى (مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية)

سرطان الرئة

يُستعمل باريسيتينيب عبر الفم.

أباداسيتينيب

خطر العدوى، لاسيَّما إعادة تنشيط جدري الماء (الحُماق) والهربس النطاقي

سرطان جلدي غير ميلانيني

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدَّم (فَرط كوليستيرولِ الدَّم)

انصمام خُثاري وريدي venous thromboembolism

الحوادث القلبية الوعائية الكبرى (مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية)

سرطان الرئة

يُستَعمَل أباداسيتينيب عندما لا يكون ميثوتريكسات فعالًا بدرجة كافية.

يُستعمَل عبر الفم

* قد يؤدي تثبيط إنتاج خلايا الدَّم في نقِي العِظام إلى انخفاض أعداد الكريَّات البيض المكافحة للعدوى والتي تسمى العَدِلات، وزيادة قابليَّة الإصابة بالعدوى.

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