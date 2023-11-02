الأدوية المستعملة في علاج التهاب المَفاصِل الروماتويدي
الأدوية
بعض التأثيرات الجانبية
ملاحظات
مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs
ديكلوفيناك
إيبوبروفين Ibuprofen
نابروكسين Naproxen
غيرها الكثير
اضطراب مَعدي
ارتفاع ضغط الدَّم
مشاكل الكِلى
احتمال زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغيَّة
احتمال زيادة خطر ظهور كدمات وحدوث نزف
تُعالج مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة بعض الأَعرَاض وتُخفِّضُ شدَّة الالتهاب ولكنَّها لا تمنع الضرر أو لا تُغيِّر مسار المرض.تستخدم حاليًا بشكلٍ أقلّ ممَّا كان الأمر عليه في الماضي.
تُستعمَل هذه الأدوية عبر الفم.تتوفر بعض مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بشكل كريم يمكن تطبيقه بشكل مباشر على الجلد فوق المنطقة المؤلمة.
مثبطات سيكلوأوكسيجيناز 2 (كوكس-2) (كوكسيبسcoxibs) coxibs، مثل سيليكوكسيب celecoxib
مشاكل الكِلى
ارتفاع ضغط الدَّم
تراجع بسيط في خطر حدوث قرحة ونزف مَعِدي مقارنةً بمضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى
احتمال زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغيَّة
الأدوية المضادة للروماتيزم المُعدِّلة لسير المرض Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs
هيدروكسي كلوروكين
التهاب جلدي خفيف عادةً (طفح جلدي) وتغير لون الجلد
وجع أو ضَعف عضلي
اعتلال عضلة القلب في حالات نادرة
مشاكل عينيَّة
تستطيع جميع الأدوية المُضادَّة للروماتيزم المُعدِّلة لسير المرض إبطاء تقدُّم الضرر في المَفصِل، بالإضافة إلى تخفيف الألم والتَّورُّم تدريجيًّا.
تكون فعاليَّة لفلونوميد Leflunomide مماثلة تقريبًا لفعاليَّة ميثوتريكسات.
تُستعمَل هذه الأدوية عن طريق الفم.
قد يُستَعمَل ميثوتريكسات عن طريق الفم أو الحقن تحت الجلد.
لفلونوميد
الطفح الجلدي
مرض الكبد
تضرُّر الأعصاب (الاعتلال العصبي)
الإسهال
تساقط الشعر
العيوب الخِلقيَّة
ميثوتريكسات Methotrexate
مرض الكبد
التهاب الرئة
الغثيان
قِلَّة العَدِلات*
قرحات الفم
انخفاض أعداد الحيوانات المنوية والخصوبة عند الرجال
تساقط الشعر
عيوب ولادية وازدياد خطر الإسقاط
سلفاسالازين
مشاكل في المعدة
قلَة العَدِلات * (فقط عندما يبدأ العلاج عادةً)
انحلِال خَلايا الدَّم الحمراء (انحلال الدَّم)
مشاكل الكبد
الطفح الجلدي
بريدنيزون Prednisone
بريدنيزولون Prednisolone
عدد من الآثار الجانبية في الجسم مع الاستعمال طويل الأمد:
يمكن أن يُقلِّل البريدنيزون والبريدنيزولون شدَّة الالتهاب بسرعة.
قد لا تكون مفيدة على المدى الطويل بسبب التأثيرات الجانبية.
تُستَعملُ هذه الأدوية عن طريق الفم عادةً ولكن يمكن حقنها في العضل أو في الوريد.
أسيتات ميثيل بريدنيزولون
تحدث عدوى في مواضع الحقن أو داخل المفصل في حالات نادرة
حدوث ضَعفٍ في الأنسجة عند تعرُّضها لحقنٍ مُتكرِّرٍ لمدَّةٍ طويلة
في حالات نادرة، حدوث نزفٍ في المَفصِل بعد الحقن، وخصوصًا عند الأشخاص الذين يستعملون مضادَّات التخثُّر (مُميِّعات الدَّم)
ويجري استعمال هذه الأدوية بالحقن داخل المفصل.
أسيتونيد تريامسينولون
هيكساسيتونيد تريامسينولون
أداليموماب
سيرتوليزوماب بيغول Certolizumab pegol
إيتانيرسيبت
غوليموماب
إينفليإكسيمب
المخاطر المُحتملة لاعادة تنشيط العدوى (وخصوصًا داء السُّل وحالات العدوى الفطرية)
سرطانات الجلد باستثناء الورم الميلانيني
إعادة تنشيط التهاب الكبد بي
الذئبة الحماميَّة الجهازية في بعض الأحيان
الاضطرابات العصبية المُزيلة للمَيالين demyelinating neurologic disorders (مثل مُتلازمة غيلان باريه Guillain-Barré syndrome أو التصلُّب المتعدد multiple sclerosis)
تصنف هذه الأدوية كمُثبِّطات عامل نخر الورم (TNF)
يكون تأثير استعمال هذه الأدوية عند معظم الأشخاص كبيرًا وسريعًا.
يمكنها إبطاء تضرُّر المَفاصِل.
يُستَعملُ أداليموماب Adalimumab وسيرتوليزوماب بيغول وإيتانرسيبت etanercept وغوليموماب golimumab عن طريق الحقن تحت الجلد.
يُستَعمل إنفليكسيماب من خلال تسريبه وريديًّا بسلسلةٍ من الجرعات.
أباتاسيبت
مشاكل الرئة
ازدياد قابليَّة الإصابة بالعدوى
الصداع
عدوى الجزء العلوي من الجهاز التنفُُّّسي
التهاب الحلق
الغثيان
أباتاسيبت هو مُعدِّل انتقائي مساهم في تحفيز الخلايا التائية T.
يمكن حقن الهيبارين في الوريد أو تحت الجلد.
أناكينرا
ألم واحمرار وحكة في موضع الحقن
زيادة خطر العدوى
قِلَّة العَدِلات*
أناكينرا Anakinra هو حاصر مستقبلة الإنترلوكين-1.
تكون فعاليَّة أناكينرا على الأرجح أقلّ من فعالية أداليموماب وإيتانرسيبت وإنفليكسيماب.
ويُعطى بالحقن تحت الجلد subcutaneously.
ريتوكسيماب
عند استعمال الدواء:
بعد استعمال الدواء:
ريتوكسيماب هو أحد الأجسام المُضادَّة الحالّة للخلايا الموجهة لـ CD20 ويقلل من عدد الخلايا اللمفاوية البائية.
يُوصى باستعمال ريتوكسيماب عند فشل مثبِّطات عامل نخر الورم وميثوتريكسات؛
حيث يُستَعملُ وريديًّا
ساريلوماب
قلّة العدلات* (عدد قليل جدًا من كريات الدَّم البيض التي تكافح العدوى)
تثبيط إنتاج الصفيحات الدموية في نقيِّ العظام، مع زيادة قابليَّة حدوث نزف في بعض الأحيان
زيادة إنزيمات الكبد
ساريلوماب هو حاصر مستقبلة الإنترلوكين-6 (IL-6).
ويُعطى ساريلوماب عن طريق الحقن تحت الجلد.
توسيليزوماب Tocilizumab
يمكن أن تكون العدوى خطيرة (مثل السِّل) أو تؤدي إلى الإنتان
قِلَّة العَدِلات*
قد يؤدي تثبيط إنتاج الصُّفيحات الدَّمويَّة في نِقي العِظام إلى زيادة قابليَّة حدوث نزفٍ في بعض الأحيان
زيادة إنزيمات الكبد
انثقاب الأمعاء في حالاتٍ نادرة
توسيليزوماب ههو حاصر مستقبلة الإنترلوكين-6 (IL-6).
يُستَعمل توسيليزوماب عندَ فشل الأدوية الأخرى.
يمكن حقن الهيبارين في الوريد أو تحت الجلد.
مثبطات يانوس كيناز (JAK)
توفاسيتينيب
خطر العدوى، لاسيَّما إعادة تنشيط جدري الماء (الحُماق) والهربس النطاقي
سرطان جلدي غير ميلانيني
ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدَّم (فَرط كوليستيرولِ الدَّم)
الحوادث القلبية الوعائية الكبرى (مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية)
سرطان الرئة
يستعمل توفاسيتينيب عند نقص فعاليَّة ميثوتريكسات.
يُستعمَل عبر الفم
باريسيتينيب Baricitinib
خطر العدوى، لاسيَّما إعادة تنشيط جدري الماء (الحُماق) والهربس النطاقي
سرطان جلدي غير ميلانيني
ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدَّم (فَرط كوليستيرولِ الدَّم)
الحوادث القلبية الوعائية الكبرى (مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية)
سرطان الرئة
يُستعمل باريسيتينيب عبر الفم.
أباداسيتينيب
خطر العدوى، لاسيَّما إعادة تنشيط جدري الماء (الحُماق) والهربس النطاقي
سرطان جلدي غير ميلانيني
ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدَّم (فَرط كوليستيرولِ الدَّم)
انصمام خُثاري وريدي venous thromboembolism
الحوادث القلبية الوعائية الكبرى (مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية)
سرطان الرئة
يُستَعمَل أباداسيتينيب عندما لا يكون ميثوتريكسات فعالًا بدرجة كافية.
يُستعمَل عبر الفم
* قد يؤدي تثبيط إنتاج خلايا الدَّم في نقِي العِظام إلى انخفاض أعداد الكريَّات البيض المكافحة للعدوى والتي تسمى العَدِلات، وزيادة قابليَّة الإصابة بالعدوى.