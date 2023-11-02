* قد يؤدي تثبيط إنتاج خلايا الدَّم في نقِي العِظام إلى انخفاض أعداد الكريَّات البيض المكافحة للعدوى والتي تسمى العَدِلات، وزيادة قابليَّة الإصابة بالعدوى.