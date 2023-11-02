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أسبابُ نقص التغذية

السَّبب

أمثلة

قلَّة كميَّة الغذاء المُتاح

عدم القدرة على الحصول على الطَّعَام (بسبب غياب وسائل النقل أو الإعاقة البدنية مثلًا)

الفقر

الحرب، والجفاف، والفيضانات، والمجاعة

الحالات التي تَحدُّ من كمية أو نوع الطعام الذي يَجرِي تناوله

صرعاتُ الأنظمة الغذائية

بعض الأنظمة الغذائيَّة النباتية أو للنباتيين

التقييد الاختياري للسعرات الحرارية (كاتباع نظام غذائي صارم أو الصيام)

الحالات التي تتداخل مع المدخول الغذائي أو الاستقلاب أو امتصاص المغذِّيات

الإيدز AIDS

اضطراب استعمال الكحول

فقدان الشَّهية (القُهام) العصبي ‎Anorexia Nervosa

السرطان

الاكتئاب

الإسهال

اضطرابات تعاطي الموادّ

الفشل الكلوي

اضطراب الوظيفة الذهنية، مثل الخَرَف

الاضطرابات المعويَّة الالتهابية (مثل داء كرون والتهاب القولون التقرّحي)

اضطرابات الكبد

اضطرابات سوء الامتصاص

الجراحة لتعزيز نَقص الوَزن في بعض الأحيان (جراحة السمنة)

تقيُّؤ

الأدوية التي تتداخل مع استهلاك الأغذية، أو الاستقلاب، أو امتصاص المغذِّيات

بعضُ الأدوية التي تُستَخدم في علاج القلق أو ارتفاع ضغط الدم أو فشل القلب أو قصور الغُدَّة الدرقية (قصور الغُدَّة الدرقية) أو الربو أو السرطان

الحالات التي تزيد كثيرًا من الحاجة إلى السعرات الحرارية:

التمارين الرياضيَّة الشاقَّة، مثل إعادة التأهيل أو التدريب للمنافسة الرياضية

الإصابات، مثل الحروق

حُمَّى شديدة

حالات العدوى الواسعة الانتشار أو الشديدة

النمو والتطوُّر عندَ الرضع والأطفال والمراهقين

فرط نشاط الغُدَّة الدرقية (فرط الدرقية hyperthyroidism)

الحمل والرضاعة الطبيعية

الجراحة

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