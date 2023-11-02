أسبابُ نقص التغذية
السَّبب
أمثلة
قلَّة كميَّة الغذاء المُتاح
عدم القدرة على الحصول على الطَّعَام (بسبب غياب وسائل النقل أو الإعاقة البدنية مثلًا)
الفقر
الحرب، والجفاف، والفيضانات، والمجاعة
الحالات التي تَحدُّ من كمية أو نوع الطعام الذي يَجرِي تناوله
صرعاتُ الأنظمة الغذائية
بعض الأنظمة الغذائيَّة النباتية أو للنباتيين
التقييد الاختياري للسعرات الحرارية (كاتباع نظام غذائي صارم أو الصيام)
الحالات التي تتداخل مع المدخول الغذائي أو الاستقلاب أو امتصاص المغذِّيات
الإيدز AIDS
فقدان الشَّهية (القُهام) العصبي Anorexia Nervosa
السرطان
الإسهال
اضطراب الوظيفة الذهنية، مثل الخَرَف
الاضطرابات المعويَّة الالتهابية (مثل داء كرون والتهاب القولون التقرّحي)
الجراحة لتعزيز نَقص الوَزن في بعض الأحيان (جراحة السمنة)
الأدوية التي تتداخل مع استهلاك الأغذية، أو الاستقلاب، أو امتصاص المغذِّيات
بعضُ الأدوية التي تُستَخدم في علاج القلق أو ارتفاع ضغط الدم أو فشل القلب أو قصور الغُدَّة الدرقية (قصور الغُدَّة الدرقية) أو الربو أو السرطان
الحالات التي تزيد كثيرًا من الحاجة إلى السعرات الحرارية:
التمارين الرياضيَّة الشاقَّة، مثل إعادة التأهيل أو التدريب للمنافسة الرياضية
الإصابات، مثل الحروق
حُمَّى شديدة
حالات العدوى الواسعة الانتشار أو الشديدة
النمو والتطوُّر عندَ الرضع والأطفال والمراهقين
فرط نشاط الغُدَّة الدرقية (فرط الدرقية hyperthyroidism)
الحمل والرضاعة الطبيعية
الجراحة