تتوضَّع المشيمة في الجزء العلوي من الرحم عادةً، حيث تلتصق بشكلٍ مُحكَمٍ بجدار الرحم إلى ما بعد ولادة الصغير،وتحمل المشيمة الأكسجين والمواد المغذية من الأم إلى الجنين.

بالنسبة إلى انفصال المشيمة، (انفصال المشيمة الباكر abruptio placentae)، تنفصل المشيمة عن جدار الرحم قبل الأوان، ممَّا يُؤدِّي إلى حدوث نزفٍ في الرحم التقليل من إمداد الجنين بالأكسجين والمُغذِّيات.يجري إدخال النساء اللواتي لديهن هذه المُضاعفَة إلى المستشفى، وقد يجري توليد الصغير مبكرًا.