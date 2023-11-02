التشريح التناسلي الأنثوي الداخلي
في هذه الموضوعات
- حقائق سريعة: لمحَةٌ عن العدوى المنتقلة بالجنس
- حقائق سريعة: التِهاب عُنق الرَّحم
- حقائق سريعة: التِهاب المهبل المشعّري
- حقائق سريعة: عدوى الخميرة المهبليَّة (داء المبيضات)
- حقائق سريعة: سرطان عنق الرحمِ
- حقائق سريعة: سرطان المبيض، وسرطان قناة فالوب، والسرطان الصفاقي
- حقائق سريعة: العُقم
- حقائق سريعة: الجهاز التناسلي الأنثوي
- لمحة عامة عن العدوى المنتقلة بالجنس
- فحصُ الحوض
- الأعضاءُ التناسليَّة الدَّاخليَّة الأنثويَّة
- النزفُ المَهبلي Vaginal Bleeding
- الألم الحوضي عند النساء
- الكتل الحوضية عند الإناث
- الكتل الحوضية عند الإناث الأطفال
- النزف المهبلي عند الرضيعات والأطفال الإناث
- لمحة عامة عن التهاب المهبل (العدوى أو الالتهاب المهبلي)
- لمحة عامّة عن سرطانات الجهاز التناسلي الأنثوي
- سرطان المبيض، وسرطان قناة فالوب، والسرطان الصفاقي
- سرطانُ عنق الرَّحم
- سرطانُ المَهبِل
- مشاكلُ العقم المرتبطة بقناتي فالوب والشُّذوذات في الحوض
- مدخل إلى الشذوذات النسائيَّة المختلفة
- العيوب الولادية في الأعضاء التناسلية الأنثوية