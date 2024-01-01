العدوى داخل السَّلَى

تحدث العدوى داخل السلى عندما تدخل البكتيريا من المهبل إلى الرحم وتُصيبُ النسج حول الجنين بالعدوى عادةً.هناك العديد من أنواع البكتيريا التي تعيش في المهبل بصورة طبيعية.لا تسبب هذه البكتيريا العدوى المهبلية عادةً، ولكن إذا انتشرت إلى الرحم، فقد تُسبِّبَ عدوى الرحم.يحول المخاط الموجود في عنق الرحم والأغشية حول الجنين والمشيمةُ ادون ان تتسبب البكتيريا في العدوى عادةً،ولكن يمكن لبعض الحالات أن تجعل من السهل على البكتيريا خرق هذه الدفاعات،

كما تكون العدوى داخل السلى أكثر ميلًا في الحالات التالية

تمزق الأغشية المحيطة بالجنين في وقت مبكر جدًا (تُسمَّى الحالة تمزق الأغشية قبل المخاض).

حدوث تأخيرٌ طويلٌ بين تمزُّق الأغشية وولادة الطفل.كلما طال التأخير، كلما زادت احتمالية الإصابة بالعدوى داخل السلى.

بدء المخاض في وقتٍ مُبكِّرٍ جدًّا (المخاض المُبكِّر).

احتواء السائل السلوي على العِقي (meconium، البراز الأخضر الداكن الذي يُنتجه الجنين قبل الولادة والذي يخرج فقط من بعد الولادة عادةً).

وجود البكتيريا التي يمكن أن تسبب العدوى في السبيل التناسلي.قد لا تعلم النساء أن هذه البكتيريا موجودة، وخصوصًا إذا لم يتلقينَ رعاية روتينية قبل الولادة، لأن هذه الرعاية تنطوي على اختبارات لهذه البكتيريا.

يُجري الأطباء أو القابلات فحوصًا حوضية عندَ النساء اللواتي لديهن تمزق في الأغشية.قد تُدخل هذه الفحوصات البكتيريا إلى المهبل والرحم،

يستمر المخاض لفترة طويلة.

في حالاتٍ نادرةٍ، تحدُث العدوى عندما تُجرى المراقبة الداخلية للجنين.وللقيام بهذا الإجراء، يقوم الأطباء بمراقبة الجنين عن طريق إدخال قطب كهربائي (حساس دائري صغير متصل بسلك) من خلال مهبل المرأة ويتصل بفروة رأس الجنين.