سرطانُ المَهبِل

يُعدُّ سرطانُ المهبل vaginal cancer من أنواع السرطانات غير الشائعة، حيث يُصيب الخلايا التي تُبطّن المهبل عادةً عندَ النساء اللواتي تجاوزت أعمارهنَّ ستّين عامًا.

قد يتسبَّبُ سرطانُ المهبل في حدوث نزفٍ مهبليٍّ غير طبيعي، لاسيَّما بعدَ الجماع الجنسي أو عند النساء بعد سن اليأس.

يقوم الأطبَّاء عندَ اشتباههم في وجود إصابة بالسرطان باستئصال وفحص عيِّنات من نسيج المهبل (خزعة).

كما يجري استئصال السرطان جراحيًا أو تُستَعملُ المُعالجة الشعاعيَّة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن سرطانات الجهاز التناسلي الأنثوي).

في الولايات المتّحدة، تمثِّل الإصابةُ بسرطان المهبل نحو 1 إلى 2٪ من السرطانات النسائية.ويتراوح متوسطُ العمر عندَ التَّشخيص بين 60-65 عامًا.

تحديدُ مَوضِع الأعضاء التناسلية الأنثوية الداخلية

تنجم معظم سرطانُات المهبل عن عدوى مستمرة بفيروس الورم الحُليمي البشري (HPV)، وهو الفيروس نفسه الذي يُسبِّبُ الثآليل التناسلية وسرطان عنق الرحم.تزيدُ الإصابة بتغيرات قبل سرطانية في عنق الرحم أو الفرج، أو سرطان عنق الرحم، أو سرطان الفرج من خطر الإصابة بسرطان المهبل.

أكثر من 95٪ من السرطانات المهبلية هي سرطانات حرشفية الخلايا، تنشأ في الخلايا المسطحة الشبيهة بالجلد التي تشكل سطح البطانة المهبلية.تكون معظمُ السرطانات المهبلية الأخرى كارسينومات غُدِّيَّة تنشأ من الخلايا الغُدّية.تحدث كارسينومة الخلايا الرائقة، وهي نمط نادرٍ، بشكل حصري تقريبًا عندَ النساء اللواتي استعملت أمهاتهن دواء ثُنائِيّ إِيثيل ستِيلبوستيرول (diethylstilbestrol -DES)، وقد كان هذا الدواء يُوصَف لمنع حدوث الإسقاط خلال الحمل.(في عام 1971، جرى حظر استعمال هذا الدواء في الولايات المتحدة).

يؤدي إهمال علاج سرطان المهبل إلى استمراره في النُّمو، ومهاجمة الأنسجة المُحيطة.ويمكن له في نهاية المطاف أن يدخلَ الدَّم والأَوعِيَة اللِّمفية، ثمَّ ينتشر إلى المثانة والمستقيم والعُقَد اللِّمفيَّة القريبة وأجزاء أخرى من الجسم.

أعراض سرطان المهبل يُعدُّ النَّزفُ غير الطبيعي من المهبل أكثر الأعراض في سرطان المهبل شيوعًا، حيث إنَّه قد يحدث في أثناء الجماع أو بعدَه أو بين فترات الحيض أو بعد انقطاعه.قد تتشكل قرحاتٌ على بطانة المهبل.ويمكن أن يحدثَ فيها نزفٌ، وتصبحَ مُصابةً بالعدوى.وتُعاني بعضُ النساء من خروج مفرزات مائيَّة من المهبل.تشعر بعض النساء بألمٍ في أثناء الجماع أحيانًا.ولا تظهر أيَّة أعراض عندَ القليل من النساء. كما يمكن أن تصيب السرطانات الكبيرة المثانة، ممَّا يُسبِّبُ إلحاحًا مُتكرِّرًا للتَّبوُّل وشعورًا بالألم في أثنائه.وعندَ وصول السرطان إلى مراحله المُتقدِّمة، قد تتكوَّن وصلاتٌ غير طبيعية (نواسير) بين المهبل والمثانة أو المستقيم.

تشخيص سرطان المهبل الخزعة يمكن أن يشتبهَ الأطباءُ في وجود إصابةٍ بسرطان المهبل وفقًا للأعراض أو المناطق غير الطبيعية التي تُشاهدُ في أثناء فحص الحوض الروتيني، أو عندما تكون نتيجة اختبار بابانيكولاو غيرَ طبيعية.كما يمكن للأطبّاء استخدام أداة ذات عدسة مكبرة مزدوجة (منظار عنق الرحم لفحص المهبل-إجراء يُسمى تنظير عنق الرحم. ولتأكيد التشخيص يقومُ الأطباءُ باستئصال أنسجةٍ من جدار المهبل لفحصها تحت المجهر (خزعة)؛حيث يحرصون على أخذ عيّنات الأنسجة من أيِّة حالة نمو أو قرحة أو منطقة غير طبيعية أخرى يمكن مشاهدتُها في أثناء الفحص. يمكن إجراءُ اختبارات أخرى، مثل استعمال أنبوب مشاهدة (التنظير الداخلي) لفحص المثانة أو المستقيم، والتصوير بالأشعَّة السِّينية للصدر، والتصوير المقطعي المحوسب (CT) لمعرفة ما إذا كان السرطان قد انتشر. تحديد مرحلة سرطان المهبل يقوم الأطباءُ بتصنيف مراحل السرطان وفقًا لاتِّساع انتشاره:تتراوح المراحلُ من المرحلة الأولى I (المبكّرة) إلى المرحلة الرابعة (المتقدمة). المرحلة الأولى: يقتصر السرطانُ على المهبل.

المرحلة الثانية: يكون السرطان قد انتشر عبر جدار المهبل إلى الأنسجة المجاورة، ولكنَّه ما زال داخل الحوض (الذي يحتوي على الأعضاء التناسلية الداخلية والمثانة والمستقيم).

المرحلة الثالثة: يكون السرطان قد انتشر في جميع أنحاء الحوض و/أو إلى العُقَد اللِّمفِية و/أو يسد الحالبين و/أو يُسبب خللاً في وظيفة الكلية

المرحلة الرابعة: يكون السرطانُ قد انتشر إلى المثانة أو المستقيم أو إلى خارج الحوض (مثل الرئتين أو العظام).

علاج سرطان المهبل بالنسبة لمعالجة المراحل المُبكِّرة من السرطانات المهبلية، يكون ذلك بإجراء عملية جراحية لاستئصال المهبل والرحم والعقد اللمفيَّة المجاورة وفي بعض الأحيان العلاج الشعاعي.

وبالنسبة إلى مُعظم السرطانات المهبلية الأخرى، تُستخدم المُعالجة الشعاعيَّة تختلف المُعالجة باختلاف المرحلة أيضًا. بالنسبة لمعالجة المراحل المُبكِّرة من السرطانات المهبلية، يكون إجراء عملية جراحية لاستئصال المهبل والرحم والعقد اللمفيَّة في الحوض والجزء العلوي من المهبل هو العلاج المُفَضَّل.وفي بعض الأحيان، يَجرِي استخدامُ المُعالجَة الشعاعيَّة بعدَ الجراحة. وتُستخدم المُعالجَة الشعاعيَّة لمعالجة معظم أنواع السرطانات المهبلية الأخرى.وتكون مُكوَّنةٌ عادةً من توليفةٍ من المُعالجَة الشعاعيَّة الداخلية (باستخدام الطُّعوم المُشِعَّة التي توضع داخل المهبل، وتُسمَّى المَعالَجَة الكَثَبِيَّة brachytherapy) والمُعالجَة الشعاعيَّة الخارجية (المُوجَّهة إلى الحوض من خارج الجسم). ولكن، لا يمكن استعمالُ المُعالجَة الشعاعيَّة إذا تَشكَّلت نواسير.وفي مثل هذه الحالات، يجري استئصال بعض أو كل الأعضاء الموجودة في الحوض (ويسمى ذلك اجتِثاث أَحشاءِ الحَوض pelvic exenteration .وتشتمل هذه الأعضاءُ على الأعضاء التناسلية (المهبل والرحم والبوقين الرَّحميين والمبيض) والمثانة والإحليل والمستقيم والشرج.ويعتمد اختيارُ الأعضاء التي سوف يجري استئصالها، وما إذا كانت سوف تُستأصلُ جميعها، على عددٍ من العوامل، مثل موضع السرطان وتشريح المرأة وأهدافها بعد الجراحة.تُجرى فتحتان دائمتان - للبول (فَغر الجهاز البولي urostomy) والبراز (فغر القولون colostomy) في البطن بحيث يمكن أن تبقى هذه الفضلات خارج الجسم، ويجري تجميعها في أكياس.وبعدَ هذا الإجراء، يحدث نزفٌ بسيطٌ عندَ النساء عادةً مع خروج مُفرزات وشعور بإيلام وألم واضحين لبضعة أيام.وتتراوح مدّة الإقامة في المستشفى بين 3-5 أيَّام عادة.ويمكن أن تحدثَ مضاعفات، مثل الإصابة بالعدوى أو انفتاح الشق الجراحي أو انسداد الأمعاء أو حدوث اتِّصالات شاذَّة بين الأعضاء (نواسير fistulas). وقد يكون الجماعُ صعبًا أو مستحيلًا بعد معالجة سرطان المهبل.

مآل سرطان المهبل يختلف المآلُ عندَ المصابات بسرطان المهبل باختلاف مرحلة السرطان.