استِئصَال الحمل الرحوي

اختبارات للتحرّي عن نُكْس الحالة أو انتشارها

إذا كانت هناك حاجة، تُستخدَم المُعالجة الكِيميائيَّة

عادةً ما يمكن تشخيص وعلاج أي نوع من داء الأرومة الغاذية الحمليَّة بنجاح، دون تعريض الوظيفة الإنجابية للخطر.

يجري استئصالُ الحمل الرحوي (الرحى العدارية) أو أي نوع من الأورام الغاذية الحَمَلِيَّة عادةً عن طريق D و C مع الشفط.نادرًا ما يكون استئصال الرحم ضروريًا ولكنه قد يُجرى في حال كانت المرأة لا تخطط لإنجاب الأطفال.

تُجرى الاختباراتُ لتحديد مدى حاجة الشخص إلى مُعالَجَة إضافية بعدَ إزالة الرحى.

حيث تُجرى أشعة سينية للصدر لمعرفة ما إذا كان نسيج الحمل الرحوي قد انتشر إلى الرئتين.

ويجري قياسُ مستوى مُوَجِّهَة الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّةِ المَشيمائِيَّةُ البَشَرِيَّة في الدَّم لمعرفة ما إذا كان قد جرى استئصالٌ كامل للحمل الرحوي.حيث يعود المستوى إلى الوضع الطبيعي في غضون عشرة أسابيع عادةً عندما يكون الاستئصالُ كاملًا، ويستمرُّ المستوى طبيعيًا ولا يحتاج إلى المزيد من العلاج.في أثناء قياس مستوى موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية (hCG)، ينبغي على النساء استخدام وسائل منع الحمل الفعالة لأن الحمل يجعل تفسير اختبار hCG صعبًا.ولكن، إذا لم يَعُد المستوى إلى طبيعته فإنَّ المرضَ يُعدُّ مستمرًّا؛ثمَّ يُجرى بعدَ ذلك التصوير المقطعي المحوسب للدماغ والصدر والبطن والحوض، لمعرفة ما إذا كانت السَرَطانَةٌ المَشيمائِيَّة قد نَمَت وانتشرت.

وإذا استمر نسيج الحمل الرحوي أو انتشر، فمن الضروري اللجوء إلى المُعالجة الكِيميائيَّة.إذا جرى اعتبار الحمل الرحوي على أنه منخفض الخطر، فقد تتكوَّن المُعالجةُ الكِيميائيَّة من عقار واحدٍ فقط.إذا كان هذا العلاجُ غيرَ فعَّال، قد تُستخدَم توليفة من عقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة أو قد يلجأ الطبيب إلى استئصال الرحم.

إذا انتشر نسيج الحمل الرحوي على نطاق واسع وجرى اعتباره على أنه مرتفع الخطورة، يحيل الأطباء النساء إلى اختصاصي.

بعدَ استئصال الرحم، تستخدم المُعالجة الكِيميائيَّة مع مراقبة مستويات هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمية (hCG) للتأكد من أن المرض قد عولج بنجاح.

عند تشخيص داء ورم الأرومة الغاذية الحملي، يتحدث الأطباء إلى النساء حول رغبتهن في الإنجاب.إذا كانت هناك حاجة للمُعالجة الكِيميائيَّة التي قد تُلحق الضرر بالمبيضين، فيمكن أحيانًا اتخاذ خطوات للحفاظ على الخُصُوبَة، مثل تجميد البويضات قبلَ إعطاء المُعالجة الكِيميائيَّة.وحتى عند استئصال الرحم، فلا يكون من الضروري استئصال المبيضين لمعالجة الحمل الرَّحوي.

تُوصى النساءُ اللواتي خضعن لاستئصال الحمل الرحوي بعدم الحمل لمدّةٍ 12 شهرًا.كما يُوصى باستعمال موانع الحمل الفمويَّة عادة، إلَّا أنَّه يمكن استعمالُ وسائل أخرى فعَّالة لمنع الحمل.يُؤخّر الحمل حتى يتمكن الأطباء من التأكد من نجاح العلاج.

إذا حملت النساء اللواتي أُصيبنَ بالحمل الرحوي، يقوم الأطباء بإجراء التصوير بتخطيط الصدى في وقت مبكّر من الحمل لتحديد ما إذا كان الحمل طبيعيًا.وبعد الولاد، يرسل الأطباءُ المشيمة إلى مختبر لتفحُّصها حول وجود شذوذات.