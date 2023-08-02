وسائل منع الحمل الحاجزية

والواقي الذكري المصنوع من اللاتكس هو الطريقة الوحيدة لمنع الحمل التي توفر الوقاية ضد جميع حالات العدوى الشائعة المنتقلة بالجنس (STIs)، بما في ذلك العدوى الناجمة عن البكتيريا (مثل السَّيَلان والزهري)، والأمراض الناجمة عن الفيروسات (مثل فيروس الورم الحليمي البشري وفَيروسُ العَوَزِ المَناعِيِّ البَشَرِيّ).توفر الواقيات المصنوعة من مادة اصطناعيَّة مثل متعدد اليوريثين polyurethane أو مطاط السيليكون، بعض الوقاية، ولكنها تكون أرق وأكثر عرضة للتمزق،ولا يحمي الواقي الذكري المصنوع من جلد الحمل من العدوى الفيروسية مثل عدوى فيروس العوز المناعي البشري.

ينبغي استخدام واقي جديد في كل مرة يقوم فيها الشخص بالجماع، وينبغي التخلص من الواقي إذا كان هناك شك في صلاحيته.

في أثناء السنة الأولى من استخدام الواقي الخارجي (الذكري)، تكون فرصة الحمل حوالى 2٪ مع الاستخدام الأمثل (عند اتباع التعليمات بالضبط) وحوالى 18٪ مع الاستخدام التقليدي (الطريقة التي يتبعها معظم الأشخاص).تكون فرصة الحمل باستخدام الواقيات الداخلية (الأنثوية) خلال السنة الأولى هي 5٪ مع الاستخدام الأمثل و21٪ مع الاستخدام التقليدي.

قد يزيدُ مبيد النطاف الذي قد يجري تضمينه في مُزلِّق الواقي الذكري أو يجري إدخاله بشكلٍ منفصل في المهبل، من فعالية الواقي الذكري،وينبغي إعادة تطبيق مبيد النطاف في كل مرة يُستخدم فيها الواقي الذكري.

هل تعلم...

الواقيات الخارجية (الذكرية) هي غمد رقيق واقٍ يُغطي القضيب.

ينبغي استخدام الواقي الذكري بشكلٍ صحيح ليكون فعالاً،وينبغي وضعه قبل الإيلاج،ينطوي الاستخدام الصحيح للواقي الخارجي (الذي يوضع فوق القضيب) على ما يلي:

استخدام واقٍ ذكري جديد لكل شوط من الجماع.

استخدام الحجم الصحيح للواقي الذكري.

التعامل مع الواقي الذكري بعناية لتجنب إتلافه بواسطة الأظافر أو الأسنان أو أدوات حادَّة أخرى.

وضع الواقي الذكري بعد انتصاب القضيب وقبل أية ملامسة للأعضاء الجنسية عند الشريك.

تحديد جهة لفّ الواقي الذكري عن طريق وضعه على السبابة ومحاولة فرده بلطف، ولكن بشكل بسيط فقط.في حال لم يتمكن الرجل من فرد الواقي الذكري، ينبغي عليه قلبه ومحاولة فرده بالاتجاه الآخر،ومن ثم إعادة لفّه.

وضع الواقي الملفوف على طرف القضيب المنتصب.

ترك حيِّز فارغ بمقدار نصف إنش في طرف الواقي من أجل تجميع المني.

الضغط بيدٍ واحدةٍ على فقاعة الهواء بحيث يخرج الهواء من طرف الواقي.

إذا كان الرجل غيرَ مختون، ينبغي عليه سحب جلد القلفة قبل فرد الواقي الذكري،

وباستعمال اليد الأخرى، عليه لف الواقي على القضيب إلى قاعدته والضغط عليه بلطف ليخرج الهواء من أيَّة فقاعات.

التأكُّد من أن التزليق كافٍ في أثناء الجِماع.

في حال استخدام الواقيات المصنوعة من اللاتكس، فينبغي استخدام المزلقات ذات الأساس المائي فقط.يمكن أن تضعفَ مواد التَّزليق الزيتية (مثل هلام الفازلين والسَّمن والزيوت المعدنية وزيوت التدليك وغسُول الجسم وزيت الطهي) اللاتكسَ وتتسبَّب في تمزُّق الواقي الذكري.

ينبغي بإمساك الواقي الذكري بثبات عندَ قاعدة القضيب في أثناء سحبه، وذلك للوقاية من إراقة المني من الواقي.

ينبغي وضع الواقي الخارجي بحيث يمتد طرفه نحو نصف إنش (حوالى سنتمتر واحد) خارج القضيب لتوفير حيِّزٍ لجمع السائل المنوي،يكُون لبعض الواقيات الذكرية ما يُشبه الخزان على الطرف لهذا الغرض.ينبغي سحب القضيب مباشرةً من بعد القذف بينما تكون حافة الواقي الذكري مثبتة بإحكام على قاعدة القضيب لمنع الواقي الذكري من الانزلاق وإراقة السائل المنوي.

كيفية ارتداء الواقي الذكري الخارجي الصورة

الواقي الداخلي (الأنثوي) هو جراب له حلقة داخلية وخارجية.ويجري إدخال الحلقة الداخلية إلى داخل المهبل لأكبر مسافة ممكنة (أو فتحة الشرج)، وتبقى الحلقة الخارجية في الخارج.ثم يَجرِي توجيه القضيب بعناية من خلال الحلقة الخارجية إلى داخل الجراب.إذا انزلق القضيب خارج الجراب أو جرى دفع الحلقة الخارجية إلى الداخل، يمكن إزالة الواقي وإعادة إدخاله من دون المخاطرة بحدوث الحمل طالما لم يجرِ إطلاق السائل المنوي (القذف).بعد الجماع وقبل إزالة الواقي الذكري، ينبغي عصر الحلقة الخارجية وجدلها للوقاية من إراقة النطاف،وبعد ذلك ينبغي إزالة الواقي من المهبل بعناية.إذا تسرب السائل المنوي، يمكن أن يدخل إلى المهبل، مما يؤدي إلى الحمل.ينبغي عدم إدخال الواقي الأنثوي قبل الجماع بأكثر من 8 ساعات.