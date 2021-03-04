الفحصُ النسائي

لرعاية أمراض النساء، ينبغي على المرأة أن تختار ممارس رعاية صحية تستطيع معه مناقشة مواضيعَ حسَّاسة بشكل مريح، مثل الجنس ومنع الحمل والحمل والمشاكل المُتعلِّقة بسن اليأس.قد يكون الممارس طبيبًا أو ممرضةً قابلة أو ممرضة مُمَارسة أو مساعد طبيب.

ينطوي التقييمُ النسائي على التاريخ النسائي والفحص النسائي.

يشير الفحص النسائي إلى فحص الجهاز التناسلي للمرأة بشكل خاص.وهو يتضمن فحص الثدييُجرى فحصٌ للحوض إذا كانت ظروف المرأة تستدعي ذلك، وكانت المرأة ترغب بذلك.ولكنَّ قد يُقدِّمُ الطبيب (أو ممارس رعاية صحيَّة آخر) المزيد من الرعاية الطبية العامة، ويقوم بفحص سريري شامل في أثناء الزيارة النسائية.

إذا كان لدى المرأة أيُّة استفسارات أو مخاوف بشأن الفحص النسائي، فعليها التحدث مع الطبيب أولًا حول مخاوفها،وإذا كان أيّ جزء من الفحص يُسبب الألمَ، ينبغي عليها إخبار الطبيب.ينبغي على المرأة إفراغ مثانتها قبل الفحص السريري، وقد يُطلب منها تقديم عينة من البول لإجراء التحليل.

قد يتحسَّسُ الطبيبُ العُنقَ والغُدَّة الدرقية للتَّحرِّي عن وجود كتلٍ وحالات غير طبيعية،حيث يمكن أن يُؤدِّي تضخم الغُدَّة الدرقية وفرط نشاطها (فرط الدرقية) إلى اضطرابات الطمث.يتفحص الطبيب الجلد بحثًا عن علامات حب الشباب وزيادة شعر الجسم، وهِيَ علامات أكثر نموذجية للرجال (كثرة الشَّعر hirsutism)، والبقع والزوائد الجلدية.

يُجرى فحص الثدي قبل فحص الحوض عادةً.عندما تكون المرأة في وضعيَّة الجلوس، يتفحص الطبيب الثديين للتَّحرِّي عن الحالات غير الطبيعيَّة والتَرَصُّع والجلد المشدود والكتل والنجيج.ثم تجلس المرأة أو تستلقي مع وضع ذراعيها فوق رأسها بينما يتحسَّسُ الطبيب (يَجُسُّ) كل ثديٍ ويده مسطحة ويتفحص كل إبطٍ للتَّحرِّي عن وجود تضخُّمٍ في العقد اللمفيَّة وعن الكتل والحالات غير الطبيعية.في أثناء قيام الطبيب بالفحص، قد يُراجع تقنية الفحص الذاتي للثدي مع المرأة.

قد يستخدم الطبيبُ السَّماعةَ للاستماع إلى نشاط الأمعاء، والتَّحري عن أصوات غير طبيعية ناجمة عن جريان الدَّم عبر الأوعية الدَّموية المُتضيقة.يمكن أن يقومَ الطبيب بنقر مناطق البطن بأصابعه.ويقوم الطبيبُ بتحسُّس كاملٍ للبطن بلطف للتحرِّي عن وجود زوائد غير طبيعية أو أعضاء متضخِّمَة، خُصوصًا الكبد والطحال.ورغم أنَّ المرأة قد تشعر ببعض الانزعاج عندما يضغط الطبيب بعمق، إلَّا أنَّ الفحص ينبغي ألَّا يكون مؤلمًا.

كما قد يتحقق الطبيب أيضًا من الأُربِيَّة للتحري عن نبض (يكون النبض موجودًا بشكلٍ طبيعيّ)، وعقد لمفية متضخِّمة وفتوق.