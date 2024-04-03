التاريخ التوليدي وأمراض النساء

غالبًا ما يُعد التاريخ التوليدي والنسائي جزءًا هامًا من التاريخ الطبي.يتضمن ذلك التاريخ الطبي السابق المرتبط بالصحة الإنجابية والصحة النسائية العامة، بما في ذلك حالات الحمل، وفترات الحيض، ومشاكل الصحة الجنسية، ومنع الحمل، وانقطاع الطمث.

بالنسبة للرعاية الخاصة بأمراض النساء، ينبغي أن تختار المرأةُ اختصاصي رعاية صحية تستطيع مناقشته في مواضيع حسَّاسة بارتياح، مثل المخاوف الجنسية، ومنع الحمل، والحمل، وانقطاع الطمث.قد يكون السريري طبيبًا، بما في ذلك اختصاصي أمراض النساء، أو طبيب رعاية أولية، أو مُمرضة قابلة، أو ممرضة ممارسة، أو مساعد طبيب.عادةً ما يمكن إجراءُ تقييم نسائيّ للأطفال الإناث والمراهقات من قِبَل طبيب الأطفال عند الحاجة له.

ينطوي التقييمُ النسائي والتوليدي على التاريخ النسائي، وعادةً ما يتضمن فحص الحوض.

بالنسبة إلى التاريخ النسائيّ، يسأل السريريون حالات الطمث السابقة والحالية، وحالات الحمل السابقة، والنشاط الجنسي، والأعراض النسائية، والاضطرابات، والمُعالجَات التي تلقتها المرأة في الماضي أو التي تستعملها حاليًا.

قد تنطوي الأسئلة حول الطمث على الآتي:

عُمر المرأة عندما بدأ الطمث لديها (بَدء الإحاضة)

تكرار وانتظام ومدّة الطمث

غزارة الطمث

متى بدأ آخر طمث وانتهى

ما إذا كانت المرأة لديها أعراض (مثل ألم أو تشنجات أو صداع أو براز رخو) في أثناء الطمث.

سواء ما كان لدى المرأة حاليًا أو في السابق نزف غير طبيعي، أي غزير أو قليل جدًا، أو بين الطمث.

تنطوي الأسئلة حول حالات الحمل السابقة على الآتي:

عدد حالات الحمل عند المراة

تواريخ حالات الحمل لديها

كيف انتهت حالات الحمل هذه (مثل ولادة جنين حي أو إسقاط) وما هو العمر الحملي

ما إذا حدثت مضاعفات (مثل النزف المفرط في أثناء الحمل أو بعده، أو ارتفاع ضغط الدم، أو السكري)

تنطوي الأعراضُ النسائيَّة التي تجري مناقشتها عندما يسجل الطبيب التاريخ على ما يلي:

يستفسر السريري عادةً عن النشاطات الجنسية لتقييم خطر العدوى المنتقلة بالجنس، ومنع الحمل، والحمل، والمخاوف المتعلقة بالصحة الجنسية.وتُسأل المرأة عمَّا إذا كانت تستخدم أو تريد استخدام وسائل منع الحمل، وما إذا كانت مهتمةً في الحصول على استشارة بخصوص منع الحمل، أو التهيؤ للحمل، أو معلوماتٍ أخرى.

يسأل السريري حول ما إذا كانت المرأة تعاني من ألم في أثناء الجماع، أو في منتصف الطمث (مما قد يشير إلى أن الألم يتزامن مع الإباضة)، أو في ظل ظروف أخرى.إذا كانت المرأة تُعاني من الألم، فسوف تُسأل عن موضعه، وتاريخ بدايته، وما إذا كان قد بدأ تدريجيًا أو بشكلٍ مفاجئ، ومدته، وشدته، والأعراض المصاحبة له، وعوامل تخفيف أو تفاقم الحالة.

كما يسألُ السريري أيضًا عن مشاكل الثدي مثل الألم والكُتل ومناطق الإيلام (المضض) أو الاحمرار ونجيج حلمتي الثدي.يتم سؤال المرأة عما إذا كانت تحتاج لمعلومات بخصوص تقنية فحص الثدي.

يسأل السريري حول التاريخ الطبي العام والتاريخ الجراحي للمرأة.

يستعرض السريري جميع الأدوية التي تستعملها المرأة، بما في ذلك الأدوية التي وصفها الأطباء والأدوية التي تُباعُ من دُون وصفةٍ طبيةٍ والأدوية أو المكملات، والتبغ، والكحول، وذلك لأنَّ الكثير من هذه الموادّ يؤثِّر في الوظيفة النِّسائِيَّة.

كما تُسأل المرأة عن تعرُّضها لسوء معاملة نفسية أو بدنية أو جنسية—سواءً كانت حالية أو سابقة.