اضطراب الاهتمام/الاستثارة الجنسية عند النساء هو نقص أو تراجع الاهتمام بالنشاط الجنسي والأفكار الجنسية و/أو عدم الاستجابة للتحفيز الجنسي.
هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر في اهتمام المرأة بالجنس والقدرة على الاستثارة، بما في ذلك مسائل العلاقة، وانقطاع الطمث، والأدوية، والحالات الطبية، والاكتئاب، والقلق، والإجهاد أو الشدة النفسية، وتاريخ الصدمات الجنسية.
يُشخص الأطباء اضطراب الاهتمام/الاستثارة الجنسية بناءً على وصف المرأة للمشكلة ومعايير نوعية.
ولذلك، يمكن أن يفيدَ تحسينُ العلاقة والإعداد للنشاط الجنسي، وتحديد ما يحفِّز المرأة جنسيًا.
وقد يُوصَى بالعلاج الدوائي النفسي، لاسيما العلاج القائم على الوعي باللحظة (MBCT).
(انظر أيضًا لمحة عامة عن خلل الأداء الجنسي عند النساء)
من الشائع حدوث تغيُّرات مؤقَّتة في الرغبة الجنسية أو الاستثارة خلال الحياة الجنسية للمرأة.ولكن، يسبِّب اضطراب الاهتمام/الاستثارة الجنسية تراجع أو غياب مستديم للرغبة بالممارسة الجنسية أو الاستجابة للتحفيز الجنسي.لا يُعد نقص الاهتمام بالجنس أو عدم القابلية للاستثارة الجنسية اضطرابًا إلا أذا سبب الضيق والانزعاج للمرأة وإذا كان الاهتمام غائبًا طيلة فترة التجربة الجنسية.
تشعر المرأة عادة بالإثارة الجنسية، الذهنية والعاطفية، عندما يتم تحفيزها جنسياً.وقد تحدث أيضًا تغيّرات جسديَّة محددة.فعلى سَبيل المثال، يُطلِق المهبل مُفرَزات توفِّر التزييت (تسبِّب الترطيب).يزداد تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، مما يُسبب انتفاخ الأنسجة حولَ فتحة المهبل (الشفران) والبظر (الذي يقابل القضيب عند الرجال)، ويتضخَّم الثدي قليلًا، وقد ترتعش هذه المناطق.في اضطراب الاهتمام/الاستثارة الجنسية، تكون جميع أو بعض هذه الاستجابات غائبة أو متدنية بشكل ملحوظ.
يُصنف اضطراب الاهتمام/الاستثارة الجنسية على النحو التالي:
ذاتي: لا تشعر المرأة بالإثارة تجاه أي نوع من التحفيز الجنسي، بما في ذلك التقبيل، والرقص، ومشاهدة مقاطع الفيديو المثيرة جنسيًا، والتحفيز الجسدي لمنطقة الأعضاء التناسلية.ولكن، قد يكون لدى المرأة التي تعاني من اضطراب الاهتمام/الاستثارة الجنسية استجابة جسدية للتحفيز الجنسي.فمثلًا، يزداد جريان الدَّم إلى البظر (ممَّا يَتسبَّب في تورُّمه)، وتسبِّب زيادة جريان الدَّم زيادة المفرزات المهبلية.
تناسلي: تشعر المرأة بالإثارة كرد فعل للتحفيز الذي لا ينطوي على الأعضاء التناسلية (مثل مقاطع الفيديو الجنسية)، ولكنها لا تستجيب للتحفيز البدني للأعضاء التناسلية.تراجع إفرازات المهبل و/أو حساسية الأعضاء التناسلية.
مشترك: تشعر المرأة بالقليل من الإثارة أو لا تشعر بأي إثارة كاستجابةً لأي نوع من التحفيز الجنسي.تكون الاستجابة الجسدية (زيادة جريان الدم إلى الأعضاء التناسلية وإنتاج المفرزات المهبلية) ضئيلة أو معدومة.قد تبلغ المرأة عن الحاجة إلى استخدام المزيد من المزلقات خارجية وأن البظر لديها لم يعد يتورم.
أسباب اضطراب الاهتمام/الاستثارة الجنسية
كثيرًا ما يكون سبب اضطراب الاهتمام/الاستثارة الجنسية غير معروف.الأَسباب المعروفة هي
العوامل النفسية، مثل ضعف التواصل بين الشركاء وغير ذلك من مشاكل العلاقة، والاكتئاب، والقلق، والشدة النفسية الناجمة عن الصورة السلبية الذاتية للجسد، والمشتتات
التجارب الجنسية غير المرضية
العوامل الجسدية، مثل بعض الاضطرابات المزمنة، وانقطاع الطمث، والمُتلازمة البولية التناسلية لسن اليأس، واستعمال أدوية معينة، والإرهاق، والوهن
يمكن لبعض الاضطرابات المزمنة (مثل داء السكري أو التصلُّب المتعدِّد) أن تلحق الضَّرر بالأعصاب، و/أو تقلل من جريان الدَّم إلى منطقة الأعضاء التناسلية.
ويمكن لاستخدامُ بعض الأدوية، بما في ذلك مضادَّاتُ الاكتئاب (خاصة مثبِّطات استِرداد السَّيروتونين الانتقائية)، والمواد الأفيونيَّة، وبعض مضادَّات الاختلاج، وحاصرات بيتا، أن تقلل من الرغبة الجِنسيَّة، كما يمكن أن يؤدِّي شرب كميات كبيرة من الكحول إلى مثل ذلك.
تختبر العديد من النساء تراجعًا في الاهتمام الجنسي بعد انقطاع الطمث بسبب الشيخوخة الطبيعية أو الاستئصال الجراحي للمبيضين.تتراجع مستويات الإِسترُوجين والبروجسترون بشكل واضح بعد انقطاع الطمث.ينخفض التستوستيرون تدريجيًا مع التقدم في السن ولكنه لا يتغير فجأة عند انقطاع الطمث.
ولكن، عمومًا، يكون اضطراب الاهتمام/الاستثارة الجِنسيَّة هو أمر شائع بين النساء السليمات الشابَّات كما هي الحالُ لدى النساء الأكبر سنًّا.ومع ذلك، فإن التغيُّراتِ في الهرمونات الجِنسيَّة تسبِّب نقص الاهتمام أحيانًا.فعلى سَبيل المثال، في النساء الصَّحيحات الشابَّات، قد يؤدي الانخفاض المفاجئ في مستويات الهرمونات الجِنسيَّة، مثلما قد يحدث خلال الأسابيع القليلة الأولى بعدَ الولادة، إلى نقص الاهتمام الجِنسي.وفي النساء في منتصف العمر والمسنَّات، قد تنخفض الرغبة الجِنسيَّة، ولكن لم يجرِ إثبات وجود صلة بين الانخفاض والهرمونات.
انخفاض الإستروجين الذي قد يحدُث عند سنّ اليأس، وأن يتسبب بالمُتلازمة البولية التناسلية لسن اليأس (التي تُسبِّبُ أعراضًا تُؤثِّرُ في المهبل، والفرج، والسبيل البولي).في هذه المتلازمة، يمكن لنسيج المهبل أن يصبح رقيقًا وجافًا وأن يصبح صعب التمطيط.نتيجة لذلك، يمكن للمعاشرة الجنسية أن تصبح مزعجة أو مؤلمة.كما قد تشعر النساء المصابات بهذه المتلازمة بالحاجة الملحة للتبول وقد يُصبن بشكل متكرر بعدوى السبيل البولي.يمكن لهذه الأعراض أن تجعل النساء أقل اهتمامًا بالجنس.
كما يمكن للتحفيزُ الجنسي غير الكافي أن يساهم أيضًا في اضطراب الاهتمام/الاستثارة الجنسية.
هل تعلم...
تشخيص اضطراب الاهتمام/الاستثارة الجنسية
تَقيِيم الطَّبيب المُعتمد على معايير مُحدَّدة
عادة ما يشخص الأطباء اضطراب الاهتمام/الاستثارة الجنسية استنادًا إلى تاريخ المرأة ووصف المشكلة والمعايير المنصوص عليها في الدليل التشخيصي والإحصائي للأمراض النفسية Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders، النسخة الخامسة (DSM-5)، الذي نشرته الرابطة الأمريكية للطب النفسي.تتطلب هذه المعايير غياب أو نقص ثلاثة على الأقل مما يلي:
الاهتمام بالنشاط الجنسي
المبادرة بالنشاط الجنسي والاستجابة لمبادرة الشريك
الاستثارة أو الشعور بالمتعة في جميع مراحل النشاط الجنسي تقريبًا
التخيلات أو الأفكار الجنسية أو المثيرة
الأحاسيس الجسدية في منطقة الأعضاء التناسلية أو أي مكان آخر في أثناء النشاط الجنسي
الاهتمام أو الاستثارة استجابة للمحفزات الجنسية—المكتوبة، أو المنطوقة، أو المرئية
ينبغي أن تتواجد هذه الأَعرَاض لمدة لا تقلّ عن 6 أشهر وأن تسبِّب بضائقة كبيرة عند المرأة.
يجري فحصُ الحَوض إذا كان الإيلاج في أثناء النشاط الجنسي يسبِّب الألم.
علاج اضطراب الاهتمام/الاستثارة الجنسية
معالجة السبب، إن أمكن
التدابير العامة
العلاجات النفسية
الأدوية
تُقدم الرعاية للنساء المصابات باضطراب الاهتمام/الاستثارة الجنسية بشكل أفضل من قبل فريق من عدة تخصصات من اختصاصيي الرعاية الصحية (فريق متعدد التخصصات).قد يشمل الفريق متعدد التخصصات كلاً من أطباء الرعاية الأولية أو طب النساء، والمستشارين الجنسيين، واختصاصيي الألم، والمعالجين النفسيين، والمعالجين الفيزيائيين.
ولعل واحدًا من أكثر التدابير المفيدة للنساء المصابات باضطراب الاهتمام/الاستثارة الجنسية هي تحديد الأشياء التي تحفّزهنّ وإعلام الشريك بها.وقد تحتاج النساءُ إلى تذكير شريكهنّ بأنهنّ بحاجة إلى أنشطة تحضيرية - قد تنطوي على اللمس - بهدف الاستعداد للنشاط الجنسي؛فعلى سَبيل المثال، قد يرغبنَ في التحدّث بشكل حميمي، ومشاهدة فيديو رومانسي أو جنسي، أو الرقص.كما قد ترغب النساءُ في القبلة، أو العِناق، أو الاحتضان.وقد يرغبنَ بالمزيد من المداعبة الابتدائية أو أشكال مختلفة منها (كأن يلمسَ الشريك أجزاء مختلفة من جسمهنّ، ثم الثديين أو الأعضاء التناسليَّة) قبلَ الانتقال إلى الجِمَاع أو أي نشاط جنسي آخر ينطوي على الإيلاج.وقد يجرِّب الأزواجُ تقنيات أو أنشطة مختلفة (بما في ذلك الخيالُ والدمى الجنسية) للعثور على المحفِّزات الفعَّالة.
كما يمكن أن للتدابيرُ الموصى بها لعلاج خَلَل الأداء الجنسي بشكل عام أن تفيد في زيادة الرغبة الجِنسيَّة أيضًا.على سبيل المثال، قد يكون من المفيد التخلص من المشتتات (مثل جهاز التلفاز في غرفة النوم) واتخاذ تدابير لتحسين الخصوصية والشعور بالأمان.قد يوصي الأطباء باستخدام المحفزات المثيرة للغاية (مثل مقاطع الفيديو) والتخيلات.
عادةً ما يركز العلاجُ على العَوامِل التي تسهم في نقص الاهتمام بالجنس وضعف الاستجابة للتحفيز الجنسي، مثل الاكتئاب، وضعف تقدير الذات، والمشاكل في العلاقة.
قد تستفيد بعضُ النساء من المُعالجَات النفسانية، لاسيَّما القائمة على العلاج المعرفي القائم على الوعي باللحظة.ينطوي التيقّظُ على التركيز على ما يحدث في الوقت الراهن.يجمع العلاج المعرفي القائم على الوعي باللحظة، وهو يَجرِي في مجموعاتٍ صغيرة، ما بين التيقّظ الذهني والعلاج السُّلُوكي المَعرفي عادة.ويمكن أن يفيد مع الإثارة، والنشوة، والرغبة بالنشاط الجنسي.
قد يقوم الأطباء بإحالة النساء اللواتي يعانين من اضطراب الاهتمام/الاستثارة الجنسية إلى استشاري أو معالج جنسي أو معالج نفسي.
وتعتمد المُعالجَاتُ الأخرى على السَّبب؛فعلى سَبيل المثال، إذا كانت الأدوية قد تسهم في المشكلة، يَجرِي إيقافها إن أمكن.
علاج العوامل المساهمة
إذا كانت المرأة تعاني من ألم جنسي، فإن العلاج الفعال للألم قد يحل مشاكل عدم الاهتمام الجنسي أو الاستثارة.قد يكون ذلك ناجمًا عن متلازمة انقطاع الطمث البولية التناسلية، أو ألم الفرج (الألم المزمن حول الفرج)، أو مُتلازمة العضلة الرافعة الشرجية، أو عدوى الحوض، أو الأورام الليفية، أو الانتباذ البطاني الرحمي، أو غير ذلك من الأسباب.
العلاج بهرمون التستوستيرون
لا يُعرف الكثير عن فعالية وسلامة التستوستيرون على المدى الطويل (سواءً عن طريق الفم أو بشكل كريم جلدي).عندما يؤخذ لفترة قصيرة، يمكن للتستوستيرون المستعمل في نفس الوقت مع الإستروجين (عادةً ما يكون بروجستين) أن يكون فعَّالًا عند النساء اللواتي تجاوزن سنّ اليأس ويعانين من اضطراب الاهتمام/الاستثارة الجنسية.ولكن يُعد استخدام التستوستيرون لهذا الغرض تجريبيًا، وينبغي على النساء مناقشة المخاطر والفوائد مع الطبيب.
لا تُصنّع أية أدوية تستوستيرونية موصوفة للنساء في الولايات المتحدة.إلَّا أن بعض الأطباء يصفون كريمًا جلديًا تركيبيًا.ينبغي معالجة النساء باستعمال التستوستيرون فقط من قبل أطباء يتمتعون بتدريبٍ وخبرةٍ كافيين في خلل الوظيفة الجنسية عند الإناث.
إذا جرى وصف التستوستيرون، فسوف يوضح الأطباء عدم اليقين من فعالية ومخاطر مثل هذا العلاج.كما يُجرون اختبارات دموية لتحري وظائف الكلى والكبد وقياس مستويات الشحوم قبل البدء باستخدام التستوستيرون.لا يُوصف التستوستيرون إذا كانت نتائج هذه الاختبارات تشير إلى أن المرأة تواجه خطر مشاكل الكبد أو عسر شحميات الدم (على سبيل المثال، ارتفاع مستوى الكولستيرول منخفض الكثافة LDL، أو الكولستيرول "السيئ").إذا وُصف التستوستيرون، فسوف يقوم الأطباء بترتيب زيارات متابعة منتظمة للتحقق من الآثار الجانبية مثل العدّ، والشعرانية، والاسترجال.
مُعالجَات أخرى
يمكن استخدام فليبانسيرين لعلاج النساء قبل سن اليأس اللواتي يعانين من اضطراب الاهتمام/الاستثارة الجنسية عند الإناث.إلَّا أنَّه لا تتوفَّر سوى القليل من الأدلَّة العلميَّة على فعالية وأمان استعماله.
يُستخدم بريميلانوتيد في علاج انخفاض الرغبة الجنسية عند النساء.وهو عبارة عن حقنة تُعطى قبل 45 دقيقة على الأقل من النشاط الجنسي المتوقع.
قد تكون أجهزة مثل الهزاز أو محفزات البظر بالشفط مفيدة، ولكن هناك القليل من الأدلة التي تؤيد فعاليتها.تتوفر بعض هذه المتنجات بدون وصفة ويمكن تجريبها.