كثيرًا ما يكون سبب اضطراب الاهتمام/الاستثارة الجنسية غير معروف.الأَسباب المعروفة هي

العوامل النفسية، مثل ضعف التواصل بين الشركاء وغير ذلك من مشاكل العلاقة، والاكتئاب، والقلق، والشدة النفسية الناجمة عن الصورة السلبية الذاتية للجسد، والمشتتات

التجارب الجنسية غير المرضية

العوامل الجسدية، مثل بعض الاضطرابات المزمنة، وانقطاع الطمث، والمُتلازمة البولية التناسلية لسن اليأس، واستعمال أدوية معينة، والإرهاق، والوهن

يمكن لبعض الاضطرابات المزمنة (مثل داء السكري أو التصلُّب المتعدِّد) أن تلحق الضَّرر بالأعصاب، و/أو تقلل من جريان الدَّم إلى منطقة الأعضاء التناسلية.

ويمكن لاستخدامُ بعض الأدوية، بما في ذلك مضادَّاتُ الاكتئاب (خاصة مثبِّطات استِرداد السَّيروتونين الانتقائية)، والمواد الأفيونيَّة، وبعض مضادَّات الاختلاج، وحاصرات بيتا، أن تقلل من الرغبة الجِنسيَّة، كما يمكن أن يؤدِّي شرب كميات كبيرة من الكحول إلى مثل ذلك.

تختبر العديد من النساء تراجعًا في الاهتمام الجنسي بعد انقطاع الطمث بسبب الشيخوخة الطبيعية أو الاستئصال الجراحي للمبيضين.تتراجع مستويات الإِسترُوجين والبروجسترون بشكل واضح بعد انقطاع الطمث.ينخفض التستوستيرون تدريجيًا مع التقدم في السن ولكنه لا يتغير فجأة عند انقطاع الطمث.

ولكن، عمومًا، يكون اضطراب الاهتمام/الاستثارة الجِنسيَّة هو أمر شائع بين النساء السليمات الشابَّات كما هي الحالُ لدى النساء الأكبر سنًّا.ومع ذلك، فإن التغيُّراتِ في الهرمونات الجِنسيَّة تسبِّب نقص الاهتمام أحيانًا.فعلى سَبيل المثال، في النساء الصَّحيحات الشابَّات، قد يؤدي الانخفاض المفاجئ في مستويات الهرمونات الجِنسيَّة، مثلما قد يحدث خلال الأسابيع القليلة الأولى بعدَ الولادة، إلى نقص الاهتمام الجِنسي.وفي النساء في منتصف العمر والمسنَّات، قد تنخفض الرغبة الجِنسيَّة، ولكن لم يجرِ إثبات وجود صلة بين الانخفاض والهرمونات.

انخفاض الإستروجين الذي قد يحدُث عند سنّ اليأس، وأن يتسبب بالمُتلازمة البولية التناسلية لسن اليأس (التي تُسبِّبُ أعراضًا تُؤثِّرُ في المهبل، والفرج، والسبيل البولي).في هذه المتلازمة، يمكن لنسيج المهبل أن يصبح رقيقًا وجافًا وأن يصبح صعب التمطيط.نتيجة لذلك، يمكن للمعاشرة الجنسية أن تصبح مزعجة أو مؤلمة.كما قد تشعر النساء المصابات بهذه المتلازمة بالحاجة الملحة للتبول وقد يُصبن بشكل متكرر بعدوى السبيل البولي.يمكن لهذه الأعراض أن تجعل النساء أقل اهتمامًا بالجنس.

كما يمكن للتحفيزُ الجنسي غير الكافي أن يساهم أيضًا في اضطراب الاهتمام/الاستثارة الجنسية.