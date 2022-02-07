لمحة عامة عن الرعاية ما بعد الولادة

يُوصى بمنع الحمل عند استئناف النشاط الجنسي، وذلك لأنَّ الحملَ يكون ممكنًا بمجرَّد أن تعاود الأم إطلاق بويضةٍ من المبيض من جديد (الإباضة).

تبدأ الأمهات غير المُرضِعَات في الإباضة من جديد عادةً بعد مرور نحو 4 إلى 6 أسابيع من الولادة، وذلك قبل حدوث الحيض الأوَّل،ولكن يُمكن أن تحدث الإباضة في وقتٍ أبكر.

تميل الأمهات اللواتي يستخدمن الرضاعة الطبيعية فقط إلى البدء في الإباضَة والحيض في وقتٍ لاحقٍ إلى حدٍّ ما، ويكون بعد مرور ستَّة أشهر على الولادة تقريبًا،ولكن، تحدث في بعض الأحيان إباضةٌ وحيضٌ عند الأم المُرضِعَة وتصبح حاملًا بنفس سرعة حدوث الحمل عند الأم غير المُرضِعة.ينبغي على الأمهات المرضعات التحدث إلى أطبائهنَّ حول موعد بدء استعمال وسائل منع الحمل.

يستغرق التَّعافي الكامل بعد الحمل بعض الوقت.ولذلك ينصح الأطباء الأمَّ الجديدة عادةً بالانتظار لستَّة أشهر على الأقل و18 شهرًا بشكلٍ مثالي قبل أن تحمل من جديد (رغم أنَّها قد تختار عدم اتِّباع هذه النصيحة).عند زيارتها الأولى للطبيب من بعد الولادة، تستطيع الأم الجديدة مُناقشة خيارات منع الحمل معه واختيار الوسيلة التي تُناسبُ وضعها.

يمكن للمرأة أن تبدأ في أثناء الحمل بسؤال طبيبها عن وسائل منع الحمل.حيث يمكن البدءُ ببعض أشكال منع الحمل في غضون بضعة أيام بعد الولادة.تتضمن هذه الأشكال ربط البوق (منع حمل دائم) أو وضع وسيلة منع حمل داخل رحمية (اللولب).يُؤثِّر كون الأم مرضعةً في اختيار وسيلة منع الحمل المُستخدَمة.يمكن لأقراص منع الحمل أو لصاقات منع الحمل أو الحلقات المهبلية التي تحتوي على الإستروجين والبروجسترون أن تؤثر في إنتاج الحليب، وينبغي عدم استعمالها حتى يستقرَّ إنتاج الحليب بشكلٍ جيِّد.ويمكن استعمال وسائل منع الحمل التي تحتوي على البروجسترون فقط، أو حُقَن أسيتات الميدروكسي بروجسترون، أو طُعوم البروجستين، أو وسائل منع الحمل داخل الرحم، ولكنَّ الوسائل التي لا تنطوي على استخدام أدوية، مثل الواقيات، أو الحجاب المهبلي، أو بعض أنواع وسائل منع الحمل داخل الرحمية، لا تؤثر في إنتاج الحليب.يُمكن استخدام العَازِل الأُنثَوِيّ فقط من بعد عودة الرحم إلى وضعه الطبيعي، ويحدث ذلك بعد حوالى 6 إلى 8 أسابيع عادةً،وقبل ذلك، يمكن استعمال الرغوة والهلام والواقيات الذكريَّة.

ينبغي على الأمِّ الجديدة (أو أيَّة امرأة) جرى تطعيمها حديثًا ضدَّ (الحصبة الألمانيَّة) أو جدري الماء (الحُماق) أن تنتظر لمدَّة شهرٍ على الأقل قبل تحمل من جديد، وذلك تجنُّبًا لتعريض الجنين للخطر.

قد تختار النساء اللواتي اكتفين من الإنجاب إحدى وسائل منع الحمل الدائمة.تنطوي هذه الإجراءات الجراحية على قطع أو سد قناتي فالوب لمنع الحيوانات المنوية من الوصول إلى البويضة وتخصيبها.يمكن القيام بهذه الإجراءات بعد ولادة الطفل، أو بعد إجراء ولادة قيصرية، أو بعد فترة ما بعد الولادة (الأسابيع الستة التالية لولادة الطفل).تُعد هذه الإجراءات دائمة ولا يمكن عكسها.