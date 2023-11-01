داء السكري في أثناء الحمل

يمكن الحدُّ من خطر حدوث مضاعفاتٍ خلال فترة الحمل من خلال ضبط مستوى السكر في الدَّم.يجب أن يبقى المستوى قريبًا من المستوى الطبيعي قَدرَ المُستطاع طيلة فترة الحمل.

ينصح الأطباء النساء المصابات بداء السكّري والذين يُخَطِّطنَ للحمل بأن يبدأنَ فورًا في اتخاذ خطواتٍ لضبط مستوى السكر في الدَّم إذا لم يكُنَّ قد بدأن ذلك بالفعل.وتتضمَّن هذه الخطوات اتباع نظام غذائي مناسب وممارسة الرياضة، وإذا دَعَت الحاجة، استعمال الأنسولين.يجري استبعاد الأطعمة الغنية بالسكر من النظام الغذائي، ويجب على النساء تناول الطعام الذي لا يؤدي إلى زيادة الوزن خلال فترة الحمل.

يُطلب من معظم النساء الحوامل المصابات بمرض السكري قياس مستوى السكر في الدم عدة مراتٍ في اليوم في المنزل باستخدام جهاز مراقبة سكر الدم في المنزل.إذا كانت مستويات السكر في الدَّم مرتفعة، قد تحتاج المرأة إلى استعمال دواء خافض لسكر الدَّم عن طريق الفم أو الأنسولين.

تؤدي المعالجة إلى حدوث انخفاضٍ شديدٍ في مستويات السكر في الدَّم (يُسمَّى نقص سكر الدَّم) في بعض الأحيان.يتسبَّبُ نقص سكر الدَّم إن كان شديدًا في حدوث تخليطٍ ذهنِي وفقدان الوعي ويمكن أن يحدث دون أيِّ تحذير.إذا كانت المرأة عُرضةً لحدوث نوبات نقص سكر الدَّم (على سبيل المثال، إذا كانت مصابة بداء السكَّري من النمط الأول منذ فترةٍ طويلة)، فإنَّه يَجرِي تزويدها بمجموعة الغلوكاغون مع تدريبها على طريقة استعمالها.يزيد الغلوكاغون عند حقنه من مستويات السكَّر في الدَّم.كما يَجرِي تدريب أحد أفراد العائلة على طريقة استعمال المجموعة.ثمَّ إذا ظهرت أعراض حدوث نقصٍ شديدٍ في سكر الدَّم، يمكن للمرأة أو أحد أفراد الأسرة حقن الغلوكاغون.

يُعَدُّ ضبط داء السكّري ضروريًّا بشكلٍ خاص خلال المراحل المتأخرة من الحمل لأنَّ مستوى السكر في الدَّم يميل إلى الزيادة بعد ذلك.عادةً ما يتطلب الأمر استعمال جرعةٍ أعلى من الأنسولين.