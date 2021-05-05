الرِّعاية الذَّاتيَّة خلال فترة الحمل

يجب أن يكون النظام الغذائي للمرأة كافيًا ومُغذِّيًا خلال فترة الحمل.وإذا كانت لا تستهلك ما يكفي من العناصر الغذائية لنفسها وللجنين، فإنَّ العناصر الغذائية تذهب أولًا لتغذية الجنين.إلَّا أنَّ إضافة حوالى 250 سعرة حرارية إلى النظام الغذائي اليومي يكون كافيًا لتوفير الغذاء لكليهما عادةً.يجب أن يكون مصدر معظم السُّعرات الحراريَّة الإضافيَّة من البروتين.وينبغي أن يكون النظام الغذائي متوازنًا بشكلٍ جيدٍ ويتضمَّن الفواكه الطازجة والحبوب والخضراوات.تُعدُّ الحبوب الغنيَّة بالألياف والفقيرة بالسكر خيارًا جيدًا.تحتوي المأكولات البحرية على موادّ غذائيَّة مهمة لنمو وتخلُّق الجنين.ولكن، ينبغي على النساء الحوامل اختيار المأكولات البحرية التي تحتوي على مستويات منخفضة من الزئبق.لمزيد من المعلومات، انظر.

في الولايات المتحدة، تحصل معظم النساء على حاجتهن من الملح من خلال نظامهنَّ الغذائي، دون إضافة ملح الطعام إلى طعامهن.بينما تحتوي الأطعمة المُتوفِّرة تجاريًّا على كميات مفرطة من الملح غالبًا وينبغي الحد من استهلاكها.

لا يُنصح باتباع نظامٍ غذائيٍّ لإنقاص الوزن خلال فترة الحمل، حتى بالنسبة للنساء البدينات، لأن وجود زيادة بسيطة في الوزن يُعدُّ أمرًا ضروريًّا للجنين حتى يتطوَّر بشكلٍ طبيعي.ذلك أنَّ اتِّباع نظام غذائي لإنقاص الوزن يحُدُّ من إمدادات المواد الغذائية إلى الجنين.

يعتمد الوزن الذي يجب على المرأة أن تكتسبَهُ خلال فترة الحمل على مؤشر كتلة الجسم (BMI) قبل الحمل.مؤشِّر كتلة الجسم هو الوزن بالكيلوغرام مقسومًا على مُربَّع الطول بالأمتار ويُستَعمل لتحديد ما إذا كانت نسبة الوزن إلى الطول طبيعيَّة.يجب على النساء ذوات مؤشر كتلة الجسم المرتفع أن يكتسبنَ وزنًا أقل خلال فترة الحمل مقارنةً بالنساء اللواتي يُصنَّف مؤشر كتلة الجسم عندهنَّ على أنَّه طبيعي أو منخفض.ينبغي أن تكتسب المرأة متوسطة الحجم ما بين 11.5-16 كغ تقريبًا خلال فترة الحمل.

يؤدي كسب الكثير من الوزن إلى زيادة الدهون عند المرأة والجنين.ولأن ضبط زيادة الوزن تكون أكثر صعوبة في المراحل المتأخرة من الحمل، فيجب أن تحاول المرأة تجنُّب اكتساب الكثير من الوزن خلال الأشهر الأولى.إلَّا أنَّ عدم اكتساب وزن يمكن أن يُعيق نموَّ وتطوُّر الجنين.خلال الثلث الأول (من الأسبوع 0 إلى الأسبوع 12 من الحمل)، يجب أن تتراوح زيادة الوزن عند معظم النساء بين 1.1 إلى 4.4 باوند (0.5-2 كغ).

تكتسب المرأة الحامل وزنًا نتيجة وجود احتباس للسوائل عندها في بعض الأحيان.قد يجري احتباسٌ للسوائل في مرحلة متقدِّمة من الحمل، لأنَّ استلقاء المرأة الحامل على الظهر يُسبب تداخلًا بين الرحم المتضخم وتدفق الدَّم من الساقين إلى القلب.يمكن أن يؤدي الاستلقاء على جانبٍ واحدٍ، ويُفضَّل الجانب الأيسر، لمدة تتراوح بين 30 - 45 دقيقة مرتين أو ثلاث مرات يوميًّا إلى التخفيف من هذه المشكلة.كما قد يكون مفيدًا استعمال جوارب الدَّعم المرنة.