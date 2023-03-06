الدَّاءُ الالتهابي الحَوضيّ Pelvic Inflammatory Disease (PID)

يتسبَّب الدَّاءُ الالتهابي الحَوضيّ عن البكتيريا من المهبل عادة.وفي معظم الأحيان، تنتقل البكتيريا في أثناء الجِماع مع شريك لديه عدوى منتقلة بالجنس.وأكثر البكتيريا المنقولة جنسيًا شُيُوعًا هي

تنتشر هذه البكتيريا عادةً من المهبل إلى عنق الرحم (الجزء السفلي من الرحم الذي يفتح على المهبل)، حيث إنها تسبَّب العَدوَى (التهاب عنق الرحم).قد تبقى هذه الالتهاباتُ في عنق الرحم أو تنتشر إلى الأعلى، ممَّا يَتسبَّب في الدَّاء الالتهابي الحَوضيّ.

الداء الحوضي الالتهابي الصورة

يكون الدَّاءُ الالتهابي الحَوضيّ أيضًا أكثر شيوعًا عند النساء المصابات بالداء المهبلي البكتيري.والبكتيريا التي تسبِّب الداء المهبلي البكتيري تقيم في المهبل عادة.وهي تسبِّب الأَعرَاض، وتنتشر إلى أعضاء أخرى فقط إذا كانت زائدة في العدد (فرط نموّ).من غير المعروف ما إذا كان الداء المهبلي البكتيري ينتقل جنسيًا.

وفي حالاتٍ أقل شيوعًا، تُصاب النساءُ بالعدوى في أثناء الولادة المهبليَّة، أو الإجهاض، أو أحد الإجراءات الطبية، مثل التوسيع والتجريف (D و C) أو الجراحة النسائية - عندما يَجرِي إدخال البكتيريا في المهبل أو عندما تنتقل البكتيريا التي تقطن في المهبل عادة إلى الرحم.

من غير الواضح ما إذا كان غسل المهبل يزيد من خطر العَدوَى.