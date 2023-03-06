التهابُ المهبل المشعّري

تكون عدوى الأعضاء التناسلية بالمشعَّرات (داء المشعَّرات) منتقلة بالجنس بصورة دائمة تقريبًا.ويمكن أن تُصابَ النساءُ بالعَدوَى عن طريق الاتصال الجنسي بالرجال أو النساء.ولكن، يمكن أن تحدثَ إصابةُ الرجال من خلال الاتصال الجنسي مع النساء فقط، وليس مع الرجال (اللواط).وكثيرٌ من الأشخاص الذين لديهم هذه العَدوَى يكونون مصابين أيضًا بالسيلان أو أنواع أخرى من العدوى المنتقلة بالجنس.

وبما أنَّ الأَوَالي يمكن أن تبقى في النساء لفترة طويلة دون التسبّب في أعراض، وبذلك يمكن أن يكون صعبًا أو مستحيلاً تحديدُ متى حصلت العَدوَى، وممَّن جاءت.

قد يحدث داءُ المشعَّرات عند الأطفال.وإذا حدث ذلك، قد يكون السببُ هو الاعتداء الجنسي.