انتِباذٌ بِطَانِيٌّ رَحِمِيّ

بالنسبة إلى الانتِباذ البِطَانِيّ الرَحِمِيّ، تظهر بقع من نسيج بطانة الرحم والتي تحدث بشكلٍ طبيعي في بطانة الرحم فقط، خارج الرحم.

من غير المعروف السبب في ظهور البطانة الرحمية خارج الرحم.

يمكن أن يُضعِف الانتِباذٌ البِطَانِيّ الرَحِمِيّ الخُصُوبَة، ويسبب الألم (خُصوصًا قبل وفي أثناء فترات الحيض وفي أثناء الجماع)، ولكن قد لا يسبب أية أعراض.

يقومُ الأطباءُ عادةً بفحص نسيج بطانة الرحم عن طريق إدخال أنبوب مُعاينة رقيق من خلال شق صغير بالقرب من السرة (تَنظير البَطن).

تُستخدم الأدوية لتخفيف الألم وإبطاء نمو النسيج الذي ظهر في غير موضعه.

يمكن إجراء جراحة لإزالة النسيج البطانيّ الرحميّ خارج الرحم وأحيانًا لإزالة الرحم والمبيضين.

الانتِباذُ البِطَانِيُّ الرَّحِمِيّ: نَسيج في غير موضعه، نَسيج مُنزَاح

الانتِباذُ البِطَانِيّ الرَحِمِيّ هُوَ اضطراب مُزمِن قد يكون مؤلمًا.لا يعرف العدد الدقيق للنساء اللواتي لديهنَّ الانتِباذ البِطَانِيّ الرَحِمِيّ، وذلك لأنه يمكن تشخيصه عادةً فقط من خلال مُعايَنة النسيج البطاني الرحميّ مباشرة (ويحتاج هذا إلى إجراءٍ جراحيّ هُوَ تنظير البطن عادةً).يجري تشخيص الانتباذ البطاني الرحمى لدى حوالى 6 إلى 10٪ من جميع النساء.تكون النسبة المئوية لمريضات الانتِباذ البِطَانِيّ الرَحِمِيّ أعلى بين اللواتي لديهنَّ عقم (25 إلى 50٪)، واللواتي لديهنَّ ألم مزمن في الحوض (75 إلى 80٪).يبلغ متوسط العمر عند التشخيص 27 عامًا، ولكن يمكن أن يحدث الانتِباذ البِطَانِيّ الرَحِمِيّ عند المُراهقات.

الانتباذ البِطاني الرَّحِمي فيديو

تنطوي المواضع الشائعة للنسيج البطاني الرحمي خاطئ التوضُّع (تسمى طُعُوم بِطانَةِ الرَّحِم) على التالي:

المَبيضين

الأربطة التي تدعم الرحم

الحيز بين المستقيم والمهبل أو عنق الرحم والحيز بين المثانة والرحم

تنطوي المواضع الأقل شيوعًا على البوقين الرحميين والسطح الخارجي للأمعاء الصغيرة والكبيرة والحالبين (أنبوبان يمتدان من الكليتين إلى المثانة) والمثانة والمهبل.نادرًا ما ينمو نسيج بطانة الرحم على الأغشية التي تغطي الرئتين (غشاء الجنب) أو الكيس الذي يغلف القلب (التَّأمور) أو الفرج أو عنق الرحم أو الندبات الجراحية في البطن.

يستجيب النسيجُ البطاني الرحمي خاطئ التوضُّع للهرمونات كما تفعل النسج الطبيعية لبطانة الرحم؛وهكذا، يمكن أن ينزفَ ويسبب الألمَ، خُصوصًا قبل وفي أثناء الطمث.تختلف شدةُ الأعراض وتأثيرات الاضطراب في الخصوبة ووظائف العضو بشكلٍ كبير من مريضة إلى أخرى.

ومع استفحال هذا الاضطراب، يميل نسيج بطانة الرحم خاطئ التوضُّع إلى الزيادة تدريجيًا في الحجم،وقد ينتشر إلى مواضع جديدة أيضًا،ولكنّ كمية النسيج الموجودة ومدى سرعة تقدّم الانتِباذ البِطَانِيّ الرَحِمِيّ تختلف اختلافًا كبيرًا.قد يبقى النسيج على سطح البنى أو قد يخترقها بعمق (يغزو)، وتتشكل عقيدات.

أسباب الانتباذ البطاني الرحمي إن سبب الانتِباذ البِطَانِيّ الرَحِمِيّ غير واضح، ولكن هناك العديد من النظريات: قد ترتدُّ قطع صغيرة من بطانة الرحم التي تُطرَح في أثناء الحيض إلى الوراء عبر البوقين الرحميين ونحو المبيضين في داخل التجويف البطني، وذلك بدلًا من الخروج عبر المهبل وخارج الجسم في أثناء الطمث.

يمكن أن تنتقل خلايا من بطانة الرحم عبر الدم أو الأوعية اللمفية إلى موضعٍ آخر.

وقد تتحول الخلايا الموجودة خارج الرحم إلى خلايا بطانة الرحم. يسري الانتباذ البطاني الرحمي في العائلات أحيانًا، وهو أكثر شيوعًا بين أقارب الدرجة الأولى —الأمهات، والأخوات، والأطفال— للنساء المصابات بالانتِباذ البِطَانِيّ الرَحِمِيّ.يُعد الانتباذ البطاني الرحمي أكثر ميلاً للحدوث عند النساء اللواتي لديهن الخصائص التالية: إنجاب الطفل الأول بعد سن 30 عامًا

لم يُنجبن أطفالًا على الإطلاق

بدأن بالطمث في وقت أبكر من المعتاد أو توقف الطمث لديهنَّ في وقت متأخر عن المعتاد

لديهن طمث قصير (أقل من 27 يومًا) يكون غزيرًا ويستمر لأكثر من 8 أيَّام

لديهن بعض التشوّهات البنيوية في الرحم

لديهن أمهات عندما كن حوامل تناولن عقار ثُنائِيّ إِيثيل ستِيلبوستيرول (DES) الموصوف للوقاية من الإسقَاط (في عام 1971 جرى حظر هذا الدواء في الولايات المتحدة) يبدو أن الانتِباذ البِطَانِيّ الرَحِمِيّ يحدث بشكل أقلّ عند النساء اللواتي لديهن الخصائص التالية: كان لديهن العديد من حالات الحمل

بدأ الحيض لديهن في وقت متأخِّر عن المعتاد

قمنَ بالرضاعة الطبيعية لفترةٍ طويلة

استخدمن جرعة منخفضة من وسائل منع الحمل عن طريق الفم لفترة طويلة

مارسن التمارين بانتظام (خصوصًا إذا بدأن قبل سن 15 سنة ومارسن التمارين لأكثر من 4 ساعات في الأسبوع، أو كلاهما)

أعراض الانتباذ البطاني الرحمي العرض الرئيسي للانتِباذ البِطَانِيّ الرَحِمِيّ هُوَ: ألم في أسفل البطن ومنطقة الحوض (ألم الحوض) يختلف الألم عادةً في أثناء دورة الطمث، ويتفاقم قبل وفي أثناء فترات الحيض هذه.قد يحدث عدم انتظام في الطمث مثل النزف الطمثي الغزير والتبقيع قبل الطمث.يستجيب النسيجُ البطاني الرحمي خاطئ التوضُّع لنفس الهرمونين هرمون الإِسترُوجين والبروجسترون (اللذين يُنتجهما المَبيضان)، كما هي الحال مع النسيج البطاني الرحمي الطبيعي في الرحم.وبذلك قد ينزف النسيج خاطئ التوضُّع في أثناء الحيض، ويُسبب الالتهاب.غالبًا ما يُسبب النسيج خاطئ التوضع تشنجاتٍ وألم. لا تستنِدُ شدّة أعراض الانتِباذ البِطَانِيّ الرَحِمِيّ إلى كمية نسيج بطانة الرحم التي تكون في غير موضعها،فبعض النساء لديهنّ كمية كبيرة من النسيج ولا تظهر لديهنّ أعراض؛والبعض الآخر، حتى بوجود كمية صغيرة، يُعانين من ألم يُسبب عجزًا.لا يُسبب الانتِباذ البِطَانِيّ الرَحِمِيّ عند كثير من النساء الألمَ إلى أن يبقى عدة سنوات.وبالنسبة لبعض النساء، يميل الجماع إلى أن يُسبب الألمَ قبل أو في أثناء الطمث. كما تختلف الأَعرَاض أيضًا تبعًا لمكان تموضُع نسيج بطانة الرحم.وتنطوي الأعراضُ المحتملة وفقاً لموضع نسيج بطانة الرحم على: المِعَى الغليظ: تطبُّل البطن أو الألم في أثناء التغوُّط أو الإسهال أو الإمساك أو نزف المستقيم في أثناء الحيض

المثانة: ألم فوق عظمة العانة وألم في أثناء التبوّل وبول يحتوي على دم وحاجة متكررة ومُلِحَّة للتبوّل

المَبيضين: تَشكُّل كتلة مملوءة بالدم (ورم بطاني رحميّ endometrioma) تتمزَّق أو تنزّ أحيانًا، ممَّا يَتسبَّب في آلام مفاجئة حادة في البطن يمكن للنسيج البطاني الرحمي خاطئ التوضُّع ونَزفه أن يُسبب تهيج النُّسجَ القريبة.ونتيجةً لذلك، قد يتشكل نسيج ندبيّ، وفي بعض الأحيان كأشرطة من النسيج الليفي (الالتصاقات) بين البُنَى في البطن.يمكن أن يُؤثِّر النسيج البطاني الرحمي خاطئ التوضُّع والالتصاقات في وظائف الأعضاء،وفي حالاتٍ نادرةٍ، تسدُّ الالتصاقات الأمعاءَ. قد يُسبب لانتِباذ البِطانِيّ الرَّحِمِيّ الشديد العقمَ عندما يسدُّ النسيج البطاني الرحمي خاطئ التوضُّع مجرى البويضة من المبيض إلى الرحم.كما قد يؤدي الانتِباذ البِطانِيّ الرَّحِمِيّ الخفيف إلى العقم أيضًا، ولكن لا يُعرف بشكلٍ واضح كيف يحدث هذا. في أثناء فترة الحمل، قد يصبح الانتِباذ البِطانِيّ الرَّحِمِيّ غير نشط (يدخل في مرحلة هدأة) مؤقتًا أو في بعض الأحيان بشكلٍ دائم،ويميلُ الانتِباذ البِطانِيّ الرَّحِمِيّ إلى أن يُصبح غير نشط من بعد سن اليأس بسبب انخفاض مستويات هرمون الإِسترُوجين والبروجسترون.

تشخيص انتباذ بطانة الرحم تنظير البطن للتحقق من النسيج البطاني الرحمي

في بعض الأحيان خزعة في أثناء تنظير البطن قد يشتبهُ الطبيبُ بالانتِباذِ البِطانِيِّ الرَّحِمِيّ عند مريضةٍ لديها أعراض نموذجية أو عُقم غير مُفسَّر.وفي بعض الأحيان وفي أثناء فحص الحوض، قد تشعر المرأة بالألم أو الإيلام عند الجسّ، أو قد يشعر الطبيب بوجود ورم أو كتلة من النسيج خلف الرحم أو بالقرب من المبيضين. قد يُساعد التصوير بتخطيط الصدى أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) الأطباءَ على تقييم الانتباذ البطاني الرحمي بطريقةٍ غير باضعة (أي دون الحاجة إلى شقّ جراحي).قد تُجرى للتَّحرِّي عن وجود كيس مبيضي ناجم عن الانتباذ البطاني الرحمي.ولكن فائدتها محدودة في التشخيص.في بعض الأحيان يمكن للتصوير بالرنين المغناطيسي كشف الإشارات الفريدة التي تميز نسيج بطانة الرحم.ولكن، لا يمكن للتصوير بالرنين المغناطيسي أن يكشف البقع الصغيرة من نسيج بطانة الرحم. ولكن، لتشخيص الانتِباذِ البِطانِيِّ الرَّحِمِيّ، يقومُ الطبيب بتفحص التجويف البطني باستخدام أنبوب مُعايَنة رقيق (يُسمَّى منظار البطن) لكي يكون يتحقق بشكل مباشر من وجود نسيج بطانة الرحم.يجري إدخال منظار البطن في التجويف البطني (الحيَّز حول أعضاء البطن) من خلال شق صغير فوق أو تحت السرة في معظم الأحيان.ثم يَجرِي نفخ التجويف البطني بغاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يُمدِّده ويجعل الأعضاء أسهل للرؤية.ويجري فحص تجويف البطن بأكمله. يُجرَى تنظير البطن في المُستشفى، ويحتاج إلى تخديرٍ عام عادةً.من غير الضروري المبيت في المستشفى عادةً.يُسببُ تنظيرُ البطن انزعاجًا في البطن يتراوح بين الخفيف إلى المتوسط، ولكن يمكن استئناف النشاطات الطبيعية في غضون أيامٍ قليلة عادة. إذا لاحظ الطبيب نسيجًا غير طبيعي في أثناء تنظير البطن، ولم يكن متأكدًا ما إذا كان نسيج بطانة رحم، فينبغي أخذ خزعةً.تجري إزالة عَيِّنَة من النسيجِ، وذلك باستخدام أدوات تُدخَل من خلال منظار البطن؛ثم يَجرِي تفحُّص العينة باستخدام المجهر.لا تستدعي الحالة المبيت في المستشفى عادةً إلا إذا أزيلت كمية كبيرة جدًا من النسيج غير الطبيعي. تنظير البطن الصورة استنادًا إلى مكان النسيج البطاني الرحمي خاطئ التوضُّع، قد يأخذ الأطباء خزعةً عندما فحص المهبل في أثناء فحص الحوض أو عند إدخال أنبوب مُعاينة مرن من خلال فتحة الشرج لتفحص الجزء السفلي من المعى الغليظ والمستقيم والشرج (التنظير السيني sigmoidoscopy) أو المثانة (تَنظيرُ المَثانَة cystoscopy).في بعض الأحيان، قد يتطلب الأمر إجراء شق جراحي أكبر في البطن (يسمى فتح البطن laparotomy). إذا كانت المرأة مُصابة بالعقم، قد يقوم الأطباء باختبارات لتحديد ما إذا كان السبب هو الانتِباذ البِطانِيّ الرَحِمِيّ أو اضطراب آخر، مثل المشاكل في البوقين الرحميين. يقوم الأطباء بتصنيف الانتِباذ البِطانِيّ الرَحِمِيّ على أنَّه في الحدّ الأدنى (المرحلة الأولى) أو خفيفٌ (المرحلة الثانية) أو متوسِّطٌ (المرحلة الثالثة) أو شديدٌ (المرحلة الرابعة)، وذلك استنادًا إلى التالي: كمية النسيج خاطئ التوضُّع

موضع الانتباذ

عمق الانتباذ (سواء كان على السطح أم عميقًا في داخل عُضو)

وجود وعدد الأورام البطانية الرحمية والالتصاقات قد يستخدم الأطباءُ ما يلي لتقدير فُرص الحمل بالنسبة للمرأة المُصابة بالانتِباذ البِطَانِيّ الرَحِمِيّ: شدّة الانتِباذ البِطَانِيّ الرَحِمِيّ (مرحلته)

عُمر المريضة

مدَّة العقم عند المريضة

ما إذا كانت حاملاً من قبل

مستوى أداء الأعضاء التناسلية عند المريضة