النزفُ المَهبلي Vaginal Bleeding

يحدث النزف المهبلي بشكل طبيعي في أثناء الدورات الطمثية.في الحقيقة، يحدث النزفُ في أثناء الطمث من الرحم (عندما تتمزق بطانة الرحم عند عدم انغراس بويضة مُخصَّبة).
قد يكون النزفُ المهبلي غير الطبيعي دمًا من المهبل نفسه، أو قد يكون الدم قادمًا من أجزاء أخرى من السبيل التناسلي الأنثوي (الفرج، أو عنق الرحم، أو الرحم، أو قناتي فالوب، أو المبيضين).في بعض الأحيان، يبدو النزفُ قادمًا من المهبل (يظهر الدم على الملابس الداخلية، أو ورق الحمام، أو في ماء المرحاض)، ولكنَّ النَّزف يكون من أعضاء أجهزة أخرى مجاورة، مثل السبيل البولي أو الهضمي.نناقش هنا النزف المهبلي غير الطبيعي الذي يحدث خلال سنوات الإنجاب (بين فترة الحيض الأولى وانقطاع الطمث) عند النساء غير الحوامل وعند النساء بعد سن اليأس.(انظر أيضًا النزف المهبلي في الحمل المبكر أو أواخر الحمل وعند الأطفال.)
يشمل النزفُ المهبلي غير الطبيعي أيَّ نزف مهبلي يحدث
قبلَ سنّ البلوغ
بين الدورات الطمثية (نزف بين الطمث)
خلال فترة الحَمل
بعد سن اليأس (12 شهرًا أو أكثر بعد آخر دورة طمثية)
تُعَدّ الدورات الطمثية غير طبيعية إذا
يحدث بشكلٍ متكرر جدًا (بفاصل أقلّ من 24 يومًا) أو بشكلٍ متباعد جدًّا (بفاصل أكثر من 34 يومًا)
يستمر لأكثر من ثمانية أيام
ينطوي على خسارة كبيرة للدم (فقد أكثر من 3 أونصة من الدم).
لا يحدث بشكل منتظم
ويمكن أن يؤدِّي النزفُ المهبلي المطوَّل أو المفرط إلى فقر الدم بعوز الحديد، بغضّ النظر عن السبب، وإلى انخفاض ضغط الدَّم بشكل خطير (الصدمة) أحيَانًا.
التشريح التناسلي الأنثوي الداخلي
التشريح التناسلي الأنثوي الخارجي
أسباب النزف المهبلي
يمكن للنزفُ المهبلي أن ينجم عن
عدوى، أو نمو، أو اضطراب آخر في السبيل التناسلي، مثل السلائل، أو الأورام الليفية الرحمية، أو عدوى عنق الرحم، أو الدَّاء الالتهابي الحَوضيّ، أو سرطان عنق الرحم، أو سرطان الرحم، أو سرطان المبيضين
اضطرابات الدم أو استعمال الأدوية المميعة للدم التي تسبب نزفًا مفرطًا (غير شائع)
وبالإضافة إلى ذلك، قد ينشأ النزف الذي يبدو مهبليًا من السبيل البولي أو السبيل المعدي المعوي.
الأسبابُ الشَّائعَة
وفي أثناء سنوات الإنجاب، يكون السببُ الأكثر شُيُوعًا للنزف المهبلي هو
خلل في وظيفة الإباضة (تأخر الإباضة أو عدم حدوثها)، والذي يمكن أن يسبب نزفًا غير طبيعي في الرحم (الدورات الطمثية غير المنتظمة أو التي تكون غزيرة جدًا أو حدوث النزف بين الدورات الطمثية)
يحدث النزف الرحمي بسبب خلل الإباضة عندما يتغيّر الضبط الهرموني للحيض وتتمزق بطانة الرحم بشكل غير منتظم.ومن المرجَّح أن يحدثَ ذلك عند المراهقات (عندما تبدأ فتراتُ الحيض للتوّ)، أو عند النساء في أواخر الأربعينات من أعمارهن (عندما تقترب الفترات الطمثية من نهايتها)، ولكنه قد يحدث في أي عمر قبل انقطاع الطمث.تُعدُّ متلازمة المبيض مُتعدد الكيسات (PCOS) من الأسباب الشائعة لاختلال التوازن الهرموني.
وتشتمل الأسبابُ الشائعة الأخرى للنزف المهبلي خلال سنوات الإنجاب على:
مُضَاعَفات الحمل
الأورام الليفية (كتل في الطبقة العضلية من الرحم)
السلائل في عنق الرحم أو الرحم
النزف عندما يَجرِي إطلاق البيضة (عندَ الإباضة) خلال الدورة الطمثيَّة
استخدام حبوب منع الحمل (موانع الحمل عن طريق الفم)، في حال وجود تبقع أو نزف بين فترات الحيض (يسمَّى النَّزف الاختراقي)
وبعدَ سنّ اليأس، يكون السبب الأكثر شُيُوعًا هو
ترقُّق بطانة المهبل أو الرحم بسبب انقطاع الطمث
الأسبابُ الأقلّ شيوعًا
يمكن للسرطانات أو ما قبل السرطانات في السبيل التناسلي أن تسبب النزف المهبلي.قد يكون النزف علامة على سرطان عنق الرحم، والذي عادةً ما يسبب نزفًا بعد الجماع المهبلي ويكون أكثر احتمالاً من السرطانات النسائية الأخرى للحدوث قبل سن الخمسين.قد يكون النزف أيضًا علامة على وجود حالة قبل سرطانية، مثل تثخن بطانة الرحم (فرط تنسُّج بطانة الرحم) أو سرطان بطانة الرحم، والذي يزداد احتمال حدوثه لدى النساء بعد انقطاع الطمث.قد ينجم النزف عن سرطانات الأعضاء التناسلية الأخرى أيضًا، بما في ذلك سرطان الفرج، أو سرطان المهبل، أو سرطان المبيض.
كما أنَّ بعضَ الاضطرابات الهرمونية (مثل قصور الغدَّة الدرقية) قد تسبب شذوذات في الدورة الطمثية.
قد تكون فتراتُ الحيض الغزيرة جدًّا أوَّل علامة على أحد اضطرابات النَّزف.
في حالاتٍ أقلّ شيوعًا، يمكن للرضح الجسدي أن يسبب نزفًا مهبليًا (مثل الاعتداء الجنسي أو إدخال أشياء في المهبل لأسباب جنسية أو غيرها).
بعض أسباب النزف المهبلي عند النساء غير الحوامل
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية
في أثناء سنوات الإنجاب
عدم التوازن الهرموني (خلل الإباضة).
عدم انتظام الطمث عادةً
في بعض الأحيان نزف يستمرّ فترةً أطول أو بشكل أغزر من الدورات الطمثية النموذجيَّة
اختبارات لاستبعاد الأسباب المحتملة الأخرى، بما في ذلك فحوصات الدم وعادةً التصوير بالأمواج فوق الصوتية عبر المهبل (يجري إدخال جهاز التصوير بالأمواج فوق الصوتية في المهبل)
الأورام الليفية (كتل في الطبقة العضلية من الرحم)
لا توجد أيّ أعراض في كثير من الأحيان
في الأورام الليفية الكبيرة، ألم أو ضغط أو شعور بثقل في منطقة الحوض أحيَانًا
التصوير بالأمواج فوق الصوتية عبر المهبل
في بعض الأحيان تصوير الرَّحم بتخطيط الصَّدى (إجراء التصوير بالأمواج فوق الصوتية بعد حقن سائل في الرحم)
التصوير بالرنين المغناطيسي، إذا كانت نتائج التصوير بالأمواج فوق الصوتية غير حاسمة
بطء معدَّل ضربات القلب
زيادة الوزن
عدم تحمُّل البرد
الجلد الجافّ والخشن
خشونة ملامح الوجه وانطماس أو بلادَة التعابير الوجهيَّة
البلادة والتلكُّؤ
اختبارات الدَّم لقياس مستويات هرمونات الغدَّة الدرقية
داء الأرومة الغاذية الحملي (نمو أنسجة غير طبيعية في المشيمة بشكل مرتبط بالحمل)
الغثيان والقيء الشديدان
يزداد حجم البطن بسرعةٍ أكبر بكثير مما يحدث في الحمل الطبيعي.
اختبار الحمل
التصوير بالأمواج فوق الصوتية عبر المهبل
عدم انتظام أو غياب الطمث
شعر الجسم الزائد (الشعرانيَّة) و/أو العدّ
البدانة في بعض الأحيان
في بعض الأحيان البشرة الداكنة والمتسمِّكة في الإبط، وعلى مؤخرة العنق، وفي طيَّات الجلد
اختبارات الدم لقياس مستويات الهرمونات، مثل سلفات ديهيدروإيبي أندروستيرون (DHEAS) والتستوستيرون
التصوير بالأمواج فوق الصوتية عبر المهبل
السلائل في عنق الرحم أو الرحم
لا توجد أيّ أعراض في بعض الأحيان
نزف يحدث بين فترات الحيض أو بعدَ الجماع
في بعض الأحيان التصوير بالأمواج فوق الصوتية عبر المهبل، أو تصوير الرحم بالموجات فوق الصوتية، أو تنظير الرحم (إدخال أنبوب مشاهدة من خلال المهبل لرؤية الرحم)
في بعض الأحيان تقييم السليلة تحت المجهر للتحري عن السرطان (بعد استئصال السليلة)
مُضَاعَفات بسبب حمل غير مُكتشَف
ألم حاد أو تشنجي في الحوض أو أسفل الظهر
مرور أنسجة من خلال المهبل أحيَانًا (يحدث ذلك في الإسقاط عادة)
إذا تمزَّق الحمل خارج الرحم، بحدث ألم مستمرّ وشديد في الحوض، أو خفَّة في الرأس أو إغماء أو انخفاض خطير في ضغط الدَّم (صدمة) أحيَانًا
اختبار الحمل
التصوير بالأمواج فوق الصوتية عبر المهبل
بالنسبة للحمل خارج الرحم المشتَبه، يمكن إجراءُ تنظير البطن أو فتح البطن (إدخال أنبوب رؤية رفيع في البطن) أو فتحه (شق كبير في البطن لتمكين الأطباء من رؤية الأعضاء مباشرة) أحيَانًا
تبقيع أو نزف بين فترات الطمث (نزف بين الحيضتين) عادة خلال الأشهر الأولى التي يَجرِي فيها استخدامُ وسائل منع الحمل الهرمونية عن طريق الفم أو غيرها
عدم وجود أعراض أخرى في كثيرٍ من الأحيان
في بعض الأحيان بالأمواج فوق الصوتية عبر المهبل لاستبعاد الأسباب الأخرى
بعدَ سنّ اليأس
ترقُّق بطانة المهبل (التهاب المهبل الضُّموري)†
جفاف المهبل
ألم في أثناء الجِماع
فحص تحت المجهر وتحليل لعَيِّنَة من المفرزات المهبلية
تسمُّك بطانة الرحم (فرط تنسّج بطانة الرحم) أو سرطان بطانة الرحم
عدم وجود أعراض أخرى في كثيرٍ من الأحيان
ابتداء جديد للنزف المهبلي في بعض الأحيان
التَّصوير بالأمواج فوق الصوتية عبر المهبل، أو تصوير الرَّحم بالأمواج فوق الصوتية، أو تنظير الرحم
خزعة نسيجيَّة مأخوذة من بطانة الرحم
لا تظهر في كثير من الأحيان أعراضٌ أخرى حتى يتفاقم السرطان
في بعض الأحيان نزف مهبلي (غالبًا بعد الجنس المهبلي) أو مفرزات مهبلية دمويَّة
ألم حوضي يظهر تدريجيًا
نَقص الوَزن في بعض الأحيان
اختبار لطاخة بابانيكولاو
التنظير المهبلي (فحص عنق الرحم تحت المجهر، وغالبًا مع خزعة من عنق الرحم)
في بعض الأحيان تصوير الحوض، مثل التصوير بالأمواج فوق الصوتية أو التصوير المقطعي المُحوسَب
في أيِّ عمر
اضطرابات النزف بسبب الأدوية، أو اضطرابات الكبد، أو الاضطرابات الوراثيَّة (مثل داء فون ويليبراند)
سهولة حدوث الكدمات
نزف مفرط في أثناء تفريش الأسنان أو بعدَ جروح طفيفة
طفح مكوَّن من نقاط أرجوانيَّة صغيرة محمرَّة (نمشات) أو بقع أكبر (فُرفريَّة)، ممَّا يشير إلى نزف في الجلد
تعداد خلايا الدَّم الكامل، بما في ذلك تعدادُ الصُّفَيحات الدَّمويَّة
اختبارات الدَّم لتقييم قدرة الدم على التخثر
الإصابات (بما في ذلك تلك الناجمة عن الاعتداء الجِنسي)
تاريخ من الإصابات في بعض الأحيان
المُفرَزات المهبلية في كثير من الأحيان
في بعض الأحيان فحص الطبيب فقط
في حال الاشتباه بالاعتداء الجنسي:
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† يعد ترقق بطانة المهبل جزءًا من المتلازمة البولية التناسلية لسن اليأس، والتي تشمل أيضًا الألم في أثناء الجماع، والرغبة الملحة بالتبول، وعدوى المسالك البولية.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.
تقييم النزف المهبلي
يركِّز الأطباءُ أولاً على تحديد ما إذا كان سببُ النزف المهبلي هو اضطرابًا خطيرًا أو مهدّدًا للحياة (مثل تمزّق الحمل خارج الرحم)، وما إذا كان النزفُ مفرطًا، ممَّا قد يؤدِّي إلى الصدمة.
ويتحقَّق الأطباءُ من وجود الحمل في جميع النساء في سنّ الإنجاب.
العَلاماتُ التَّحذيريَّة
في النِّساء المُصابات بالنزف المهبلي، تكون بعضُ الخَصائص مَدعاةً للقلق:
النزف الشَّديد
فقدان الوعي، و/أو الضعف، و/أو الدوخَة، و/أو الجلد البارد والمتعرِّق، و/أو صعوبة التنفُّس، و/أو النبض الضعيف والسَّريع (ما قد يكون علامات على الصَدمَة)
النزف الذي يحدث بعد انقطاع الدورات الطمثية (بعد سن اليأس)
ويعدُّ النزف مفرطًا إذا حدث لدى المرأة أي مما يلي:
تشبُّع أكثر من فوطة أو دحسة بالدم في الساعة لأكثر من ساعتين.
خُروج جلطات دموية كبيرة أو ما قد يبدو بشكل نسيج
متى يَنبَغي زيَارةُ الطبيب
يجب على النساء اللواتي يحملنَ معظمَ العَلامات التحذيريَّة أن يراجعنَ الطبيب فورًا، كما ينبغي أن تقوم بمثل ذلك اللواتي يُعانين من وجود جلطات كبيرة أو كتل من الأنسجة في الدَّم أو من أعراض تشير إلى اضطراب نَزفي.وتشتمل أعراضُ الاضطراب النزفي على سُهولَة حدوث الكدمات، والنزف المفرط في أثناء تفريش الأسنان أو بعدَ جروح طفيفة، والطفح الجلدي مع بقع أرجوانيَّة صغيرة محمَّرة أو بقع أكبر (ممَّا يدل على النزف في الجلد).ولكن، إذا كانت العلامة التحذيريَّة الوحيدة هي النزف المهبلي بعدَ انقطاع الطمث، فالتأخير أسبوعًا أو نحو ذلك ليست بضارّ.
ولكن، ينبغي للنساء اللواتي ليس لديهنّ علامات تحذيريَّة أن يحدِّدن موعدًا للزيارة عندما يكون ذلك عمليًا، ولكن من غير المرجَّح أن يكون التأخير عدَّةَ أيام ضارًا.
ما الذي سيقومُ به الطبيب
يسأل الأطباءُ أولًا أسئلة للمرأة عن أعراضها وتاريخها الطبِّي؛ثم يقوم الطبيب بإجراء الفحص السريري.غالبًا ما تشير المعلومات المستمدة من التاريخ والفحص السريري إلى السبب كما تساعد على تحديد الاختبارات الإضافية التي قد تكون ضرورية (انظر الجدول بعض أسباب النزف المهبلي عند النساء غير الحوامل).
يستفسر الأطباءُ عن النزف:
بدايته: متى بدأ النزف وأي سبب معروف محتمل للنَّزف
نمطه: متقطع أو مستمر: متى حدث ذلك بالعلاقة مع الدورات الطمثية والنشاط الجنسي
مدته: كم يستمرّ النَّزف
حجمه: التبقيع، أو النزف الخفيف، أو جريان دم الطمث الطبيعي أو الأغزر؛ يشير تبليل فوطة أو دحسة كل ساعة إلى ساعتين، أو خروج جلطات دموية و/أو الشعور بالإغماء إلى وجود نزف غزير
علاقته مع الأعراض الأخرى: وجود ألم أو ضغط في الحوض أو البطن، أو حمى، أو أعراض بولية أو معوية
ويسألون أيضًا عن التاريخ الطمثي لدى المَرأة:
كم كان عمرها عندما بدأت الدورات الطمثية عندها
كم تدوم
كم غزارتها
كم الوقت الفاصل بين الفترات
هل هي منتظمَة
ويسأل الطبيب عن أية نوبات سابقة من النزف غير الطبيعي، أو اضطرابات يمكن أن تسبب نَزفًا (مثل الإسقاط الحديث)، واستعمال أدوية، بما فيها حبوب منع الحمل، أو الهرمونات الأخرى، أو الأدوية الأخرى التي قد تسبب النزف الشديد، مثل مضادات التخثر ومضادات الالتهاب غير السترويدية.ويسأل الطبيب أيضًا عن التاريخ الجنسي، بما في ذلك التاريخ المحتمل للاعتداء الجنسي أو العنف المنزلي، وأية أعراض أخرى، مثل الدوخة وألَم البَطن والنزف المفرط بعد تفريش الأسنان أو الجروح الطَّفيفة.
يتضمن الفَحصُ السَّريري فحصَ الحوض.في أثناء الفحص، يمكن للأطباء تحديد اضطرابات عنق الرحم، أو الرحم، أو المهبل، أو الفرج، أو الإحليل عندَ النساء من جميع الأعمار.
في حال عدم وجود دم في المهبل، قد يُجرى فحص للمستقيم لتحديد ما إذا كان مصدر النزف هو الجهاز الهضمي.
الاختبارات
إذا كانت النساءُ في سنّ الإنجاب، يقوم الأطباء دائمًا بما يلي:
اختبار بولي أو دموي للكشف عن الحمل
إذا كان اختبارُ الحمل في البول سلبيًا، ولكن الأطباء لا يزالون يشتبهون في الحمل، يُجرَِى اختبار الدَّم لتحرِّي الحمل.تنطوي على قياس مستوى هرمون تنتجه المشيمة، يسمَّى موجِّهة الغدد التناسلية المشيمائيَّة البشرية hCGويعدُّ اختبارُ الدَّم أكثرَ دقة من اختبار البول عندما يكون الحمل مبكرًا جدًّا (أقل من 5 أسابيع).
وتشتمل الاختباراتُ التي تجرى عادةً على:
اختبارات الدَّم لقياس مستويات هرمونات الغدَّة الدرقية
وإذا كان النزفُ غزيرًا أو استمر لفترة طويلة، يُجرى تعداد خلايا الدم الكامل للتحقق من عوز الحديد (فقر الدم).
ويتم إجراء اختبارات الدَّم الأخرى اعتمادًا على الاضطراب الذي يشتبه به الأطباء؛فعلى سَبيل المثال، عندَ الاشتباه في اضطراب من اضطرابات النَّزف، يَجرِي تقييمُ قدرة الدَّم على التجلّط.وعندَ الاشتباه بمتلازمة المبيض المتعدِّد الكيسات، تُجرَى اختبارات للدَّم لقياس مستويات هرمون الإندروجين.
غالبًا ما يستخدم التصوير بالأمواج فوق الصوتية لتحري الشذوذات في الأعضاء التناسلية إذا كانت لدى النساء عوامل خطر للإصابة بسرطان بطانة الرحم أو إذا اشتبه الأطباء بمشاكل محددة مثل الأورام الليفية، أو الناميات (البوليبات)، أو ورم.في التصوير بالموجات فوق الصوتية، يَجرِي إِدخَال جهاز الموجات فوق الصوتية المحمول في المهبل عادة، ولكن يمكن وضعُه على البطن.
إذا اكتشف التصويرُ بالموجات فوق الصوتية عن سماكة في بطانة الرحم (تضخّم بطانة الرحم)، يمكن القيامُ بتنظير الرحم أو تصويره بالصدى للبحث عن أورام صغيرة فيه.في تنظير الرحم، يَجرِي إدخالُ أنبوب رؤية في الرحم من خلال المهبل.أمّا بالنسبة للتصوير بالأمواج فوق الصوتية، فيَجرِي حقنُ سائل في الرحم خلال التصوير بالموجات فوق الصوتية، لجعل الشذوذات أسهل تحديدًا.
ولكن، إذا كانت نتائجُ هذه الاختبارات غير طبيعية أو كانت غير حاسمة، فقد يأخذ الأطباء عَيِّنَة من أنسجة بطانة الرحم لتحليلها في الحالات التالية:
النساء فوق سن 45 عامًا.
النساء اللواتي لديهن عوامل خطورة للإصابة بسرطانات الجهاز التناسلي، بما في ذلك سرطاناتُ بطانة الرحم والمبيضين.
بالنسبة للنساء تحت عمر ٤٥ عامًا اللواتي لديهن إنتاج مفرط من هرمون الإِسترُوجين، كما يحدث عند النساء اللواتي يعانين من مُتلازمة المبيض المتعدد الكيسات أو لديهن ارتفاع في مؤشر كتلة الجسم.
تزداد سماكة بطانة الرحم عند النساء بعد سن اليأس (تشاهد على صورة الأمواج فوق الصوتية)، أو يكون هناك خطر كبير للإصابة بسرطان الرحم
ويمكن الحصولُ على العينة عن طريق الشفط (من خلال أنبوب) أو عن طريق الكشط - إجراء يسمّى التوسيع والكحت.عند النساء بعد سن اليأس، تؤخذ العينة عادةً عن طريق تنظير الرحم، والذي يُمكِّن الأطباء من رؤية ما بداخل الرحم وتحديد موضع الشذوذ.
كما يمكن إجراءُ اختبارات أخرى، اعتمادًا على الاضطرابات التي تبدو ممكنة؛فعلى سَبيل المثال، قد تُؤخَذ خزعة من عنق الرحم للتحقق من سرطان عنق الرحم.
وإذا كان النزفُ غير الطبيعي ليس ناجمًا عن أي من الأسباب المعتادة، قد يكون ذا صلة بالتغيرات في السيطرة الهرمونية على الدورة الشهرية.
علاج النزف المهبلي
الأهداف الرئيسية لتدبير النزف المهبلي هي
ضبط النَّزف الفعال
معالجة أو تدبير السبب الكامن للوقاية من النوبات المستقبلية
علاج عوز الحديد (فقر الدم)
إذا كانت النساء يعانين من نزف غزير للغاية وانخفاض شديد في ضغط الدم، فيرجي إعطاؤهن سوائل وريدية على الفور ويُنقل إليهن الدم حسب الحاجة لاستعادة ضغط الدم.غالبًا ما تستدعي الحاجة تنظير البطن أو فتح البطن عند وجود حالة طارئة.بالنسبة لتنظير البطن، يجري الأطباء شقًا صغيرًا تحت السُّرَّة مباشرةً ويجري إدخال أنبوب مشاهدة (منظار).يستدعي فتح البطن إجراء شِقٍّ كبير في البطن.يُمكِّنُ هذان الإجراءان الأطباءَ من رؤية الأعضاء، والبحث عن الشذوذات.
عندما ينشأ النزفُ المهبلي من اضطراب آخر، يَجرِي التعاملُ مع هذا الاضطراب إذا كان ذلك ممكنًا.وإذا تسبَّب النزفُ في فقر الدم بعوز الحديد، يَجرِي إعطاء النساء مكملات الحديد.
ويمكن استخدامُ حبوب منع الحمل أو الهرمونات الأخرى لعلاج نزف الرحم غير الطبيعي المتعلِّق بالتغيّرات في السيطرة الهرمونية على الدورة الشهرية.
ويمكن إزالةُ البوليبات، والأورام الليفية، والسرطانات، وبعض الأورام الحميدة جراحيًا من الرحم.
بعض الأمور الأساسية التي تخص النساء المسنات: النزف المهبلي
يُعَدّ النزفُ المهبلي ما بعد انقطاع الطمث (الذي يحدث بعدَ أكثر من 12 شهرًا من آخر دورة طمثية) شائعًا نسبيًا، على الرغم من أنه غير طبيعي.ويمكن أن يشير هذا النزف إلى اضطراب ما قبل سرطاني (مثل تسمُّك بطانة الرحم) أو إلى السَّرطان.ولذلك، إذا حدث مثلُ هذا النَّزف، يجب على النساء المسنَّات زيارَة الطَّبيب على وجه السرعة، بحيث يمكن استبعاد السرطان أو أن يعالج على الفور.
كما ينبغي للنساء الأكبر سنًا أن يَرينَ الطبيب فورًا إذا كان لديهن
أيّ نزف مهبلي
مفرزات مهبلية ورديَّة أو بنّية، ربما تحتوي على كمِّيات صغيرة من الدم
ولكنَّ النزفَ ما بعد انقطاع الطمث له أسباب أخرى كثيرة.
والسبب الاكثر شيوعًا لذلك هو
ترقُّق بطانة الرحم أو المهبل (المتلازمة البولية التناسلية لسن اليأس)
تشتمل الأسبابُ الأخرى على :
استخدام هرمون الإِسترُوجين أو غيره من العلاج بالهرمونات، ولاسيَّما عندما يَجرِي إيقافُ الاستخدام
الأورام الحميدة في عنق الرحم أو الرحم
آفات قبل سرطانية أو سرطانية في بطانة الرحم
سرطان الفرج، أو المهبل، أو عنق الرحم، أو الرحم، أو المبيض
عدوى الفرج والمهبل
الإصابة العرضية أو الاحتكاك الناجم عن الأجسام الغريبة في المهبل (مثل الفرزجة المهبلية)
اللحيمة الإحليلية
اضطرابات جلد الفرج (على سبيل المثال، الحزاز المسطح، الحزاز التصلبي، التهاب الجلد)
بما أنَّ أنسجة المهبل قد تكون رقيقة وجافة، لذلك قد يكون فحصُ المهبل مُزعِجًا.وقد يحاول الأطباءُ استخدام أداة أصغر (منظار) لجعل الفحص أقلَّ إزعاجًا.إذا كان لدى النساء بعد سن اليأس نزفٌ مهبلي، فسوف يأخذ الأطباء عَيِّنَة من بطانة الرحم للفحص المجهري (خزعة) للتحري عن الخلايا السرطانية.
نقاط رئيسيَّة
يُعد النزيف المهبلي عند النساء غير الحوامل السبب الأكثر شيوعًا لاختلال التوازن الهرموني (خلل الإباضة).
يرتبط النزف الرحمي غير الطببيعي بالتغيّرات في الضبط الهرموني للدورة الشهرية التي تمنع المبيضين من إطلاق البويضة.
وفي النساء في سن الإنجاب، يُجرَى اختبار الحمل حتى عندما لا تعتقد النساء أنَّهن يمكن أن يكنَّ حواملَ.
إذا حدثَ أيّ نزف مهبلي بعد انقطاع الطمث، فمن الضروري إجراء تقييم لاستبعاد السرطان.