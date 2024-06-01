النزفُ المَهبلي Vaginal Bleeding

إذا كانت النساءُ في سنّ الإنجاب، يقوم الأطباء دائمًا بما يلي:

اختبار بولي أو دموي للكشف عن الحمل

إذا كان اختبارُ الحمل في البول سلبيًا، ولكن الأطباء لا يزالون يشتبهون في الحمل، يُجرَِى اختبار الدَّم لتحرِّي الحمل.تنطوي على قياس مستوى هرمون تنتجه المشيمة، يسمَّى موجِّهة الغدد التناسلية المشيمائيَّة البشرية hCGويعدُّ اختبارُ الدَّم أكثرَ دقة من اختبار البول عندما يكون الحمل مبكرًا جدًّا (أقل من 5 أسابيع).

وتشتمل الاختباراتُ التي تجرى عادةً على:

اختبارات الدَّم لقياس مستويات هرمونات الغدَّة الدرقية

وإذا كان النزفُ غزيرًا أو استمر لفترة طويلة، يُجرى تعداد خلايا الدم الكامل للتحقق من عوز الحديد (فقر الدم).

ويتم إجراء اختبارات الدَّم الأخرى اعتمادًا على الاضطراب الذي يشتبه به الأطباء؛فعلى سَبيل المثال، عندَ الاشتباه في اضطراب من اضطرابات النَّزف، يَجرِي تقييمُ قدرة الدَّم على التجلّط.وعندَ الاشتباه بمتلازمة المبيض المتعدِّد الكيسات، تُجرَى اختبارات للدَّم لقياس مستويات هرمون الإندروجين.

غالبًا ما يستخدم التصوير بالأمواج فوق الصوتية لتحري الشذوذات في الأعضاء التناسلية إذا كانت لدى النساء عوامل خطر للإصابة بسرطان بطانة الرحم أو إذا اشتبه الأطباء بمشاكل محددة مثل الأورام الليفية، أو الناميات (البوليبات)، أو ورم.في التصوير بالموجات فوق الصوتية، يَجرِي إِدخَال جهاز الموجات فوق الصوتية المحمول في المهبل عادة، ولكن يمكن وضعُه على البطن.

إذا اكتشف التصويرُ بالموجات فوق الصوتية عن سماكة في بطانة الرحم (تضخّم بطانة الرحم)، يمكن القيامُ بتنظير الرحم أو تصويره بالصدى للبحث عن أورام صغيرة فيه.في تنظير الرحم، يَجرِي إدخالُ أنبوب رؤية في الرحم من خلال المهبل.أمّا بالنسبة للتصوير بالأمواج فوق الصوتية، فيَجرِي حقنُ سائل في الرحم خلال التصوير بالموجات فوق الصوتية، لجعل الشذوذات أسهل تحديدًا.

ولكن، إذا كانت نتائجُ هذه الاختبارات غير طبيعية أو كانت غير حاسمة، فقد يأخذ الأطباء عَيِّنَة من أنسجة بطانة الرحم لتحليلها في الحالات التالية:

النساء فوق سن 45 عامًا.

النساء اللواتي لديهن عوامل خطورة للإصابة بسرطانات الجهاز التناسلي، بما في ذلك سرطاناتُ بطانة الرحم والمبيضين.

بالنسبة للنساء تحت عمر ٤٥ عامًا اللواتي لديهن إنتاج مفرط من هرمون الإِسترُوجين، كما يحدث عند النساء اللواتي يعانين من مُتلازمة المبيض المتعدد الكيسات أو لديهن ارتفاع في مؤشر كتلة الجسم.

تزداد سماكة بطانة الرحم عند النساء بعد سن اليأس (تشاهد على صورة الأمواج فوق الصوتية)، أو يكون هناك خطر كبير للإصابة بسرطان الرحم

ويمكن الحصولُ على العينة عن طريق الشفط (من خلال أنبوب) أو عن طريق الكشط - إجراء يسمّى التوسيع والكحت.عند النساء بعد سن اليأس، تؤخذ العينة عادةً عن طريق تنظير الرحم، والذي يُمكِّن الأطباء من رؤية ما بداخل الرحم وتحديد موضع الشذوذ.

كما يمكن إجراءُ اختبارات أخرى، اعتمادًا على الاضطرابات التي تبدو ممكنة؛فعلى سَبيل المثال، قد تُؤخَذ خزعة من عنق الرحم للتحقق من سرطان عنق الرحم.

وإذا كان النزفُ غير الطبيعي ليس ناجمًا عن أي من الأسباب المعتادة، قد يكون ذا صلة بالتغيرات في السيطرة الهرمونية على الدورة الشهرية.